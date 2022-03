NJ analiza ajustar las tasas impositivas para evitar que residentes de bajos ingresos paguen más impuestos

Los legisladores del Estado Jardín discuten un proyecto de ley que ayudaría a los residentes a evitar pagar impuestos sobre la renta más altos a medida que sus salarios aumentan junto con la inflación, lo que los llevaría a una categoría impositiva más alta.

Es un concepto llamado 'desplazamiento del soporte' que, según los críticos, actúa como un aumento de impuestos oculto, esto al aplicar las tasas impositivas progresivas del estado a los contribuyentes con ingresos cada vez más modestos.

El estado ajustó por última vez la mayoría de sus tramos impositivos en 1996, a excepción de los cambios en la tasa marginal superior. En ese momento, hace ahora más de un cuarto de siglo, la tasa impositiva sobre los ingresos de un individuo de más de $75,000 se fijó en 6.37%. Ese umbral no ha cambiado, pero $ 75,000 hoy es el equivalente a alrededor de $ 41,500 en 1996.

Si los tramos se hubieran ajustado cada año para mantenerse al día con la inflación, el tramo del 6,37% se aplicaría a alrededor de $135.000 de ingresos individuales.

El senador Anthony Bucco, republicano por Morris, dijo que el gobierno federal ha estado ajustando los tramos impositivos según la inflación durante 40 años, tal como lo hace la mayoría de los estados.

“Una persona obtiene un aumento del costo de la vida en su salario, y ese aumento los empuja a la siguiente categoría impositiva, donde pagan más, pero aún así la inflación les da menos poder adquisitivo, como hemos visto recientemente cuando usted deténgase en las bombas o en la tienda de alimentos”, dijo Bucco.

“Este impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, junto con el pago de más impuestos, realmente retrasa a nuestros residentes a pesar de que obtuvieron un aumento en su salario”, agregó.

Para individuos, los tramos impositivos de Nueva Jersey comienzan en $0, $20,000, $35,000, $40,000, $75,000, $500,000 y $5 millones, con una tasa que comienza en 1.4% y llega a 10.75%. Para las parejas casadas, los tramos comienzan en $0, $20 000, $50 000, $70 000, $80 000, $150 000, $500 000 y $5 millones.

La mayor ayuda sería para los contribuyentes de ingresos medios: familias cuyas tasas impositivas aumentan del 1,75 % sobre ingresos inferiores a $50,000 al 2,45 %, 3,5 % y luego 5,525 % sobre ingresos superiores a $80,000.

Pero el proyecto de ley, S676, tiene algunos escépticos, incluidos tres demócratas que votaron abstenerse cuando el Comité de Asignaciones y Presupuesto del Senado lo respaldó recientemente.

Y sus perspectivas siguen sin estar claras. El Senado celebró dos sesiones de votación después de que el comité lo publicara, pero no aceptó el proyecto de ley. La versión de la Asamblea del proyecto de ley, que a diferencia del Senado no incluye copatrocinadores demócratas, no ha obtenido una audiencia.

Los analistas fiscales no partidistas estiman que el proyecto de ley podría costarle al estado entre $150 y $440 millones una vez que entre en vigencia, y luego se agravará anualmente con la inflación.

Los ingresos del impuesto sobre la renta se destinan al alivio del impuesto a la propiedad, por lo que la senadora Teresa Ruiz, demócrata de Essex, dijo que los residentes podría terminar pagando más si las escuelas y los pueblos reciben menos ayuda para sus presupuestos.

Pero el estado podría limitar el impacto en sus ingresos al no ajustar el tramo superior, como California y Oregón. Ruiz dijo que también podría indexar por inflación la exención personal y la deducción estándar, que de manera similar disminuyen en valor y son de particular beneficio para los residentes de bajos ingresos.