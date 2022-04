Niño de 4 años termina con piernas fracturadas y problemas en el riñón tras caer desde el sexto piso de edificio del Bronx

El niño de 4 años que cayó desde el sexto piso de un edificio en El Bronx el martes sufrió fracturas en ambas piernas y daño renal, pero se espera que sobreviva, dijo la Policía. Esto gracias a un trozo de césped que ayudó a aminorar el golpe.

El niño, que no ha sido identificado, permanecía hospitalizado el miércoles tras ser trasladado allí alrededor de las 12:45 p. m. del martes cuando se cayó de la ventana de un edificio en Patterson Houses, un complejo de NYCHA ubicado en East 143rd Street en Mott Haven, dijo la policía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los vecinos señalaron que el pasto posiblemente ayudó a salvar la vida del menor. Ellos dicen que estaba consciente inmediatamente después de caer al suelo, pero sangraba por la cabeza. Lo llevaron a un hospital al otro lado de la calle del complejo de viviendas.

“Déjame decirte algo: Es un milagro que se haya caído en este pasto”, dijo la vecina Juanita Kelsey.

La policía ha dicho que su investigación está en curso. No está claro qué causó la caída.

La ventana de la que se cayó tenía una unidad de aire acondicionado. Había un pequeño espacio a un lado del que colgaba un trozo de tela azul, sin rejas de ventana visibles desde el nivel del suelo. Ahí es donde los testigos dijeron que el niño se cayó.

NYCHA confirmó que también está investigando.

"NYCHA está investigando este desafortunado incidente y trabajará con la familia para asegurarse de que tengan los servicios que necesitan", dijo un vocero. "Después de la revisión inicial, los protectores de ventanas están presentes en todo el apartamento donde sea necesario y se revisaron por última vez en febrero de 2022, y no hay órdenes de trabajo de reparación registradas para los acondicionadores de aire presentes en la residencia".

Se requieren rejas en las ventanas si un niño de 10 años o menos vive en el apartamento, pero no se requieren barandas junto a las unidades de aire acondicionado.

Según el sitio web de NYCHA, "no debe haber espacios sin protección de más de 4 1/2 pulgadas a cada lado o encima del acondicionador de aire. Los espacios de más de 4 1/2 pulgadas deben cubrirse con paneles de metal rígido que puedan soportar 150 libras de presión en lugar de paneles de acordeón".

Sin embargo, nuestra cadena hermana NBC New York observó múltiples ventanas en el complejo que no parecían cumplir con esos estándares, lo que dejó a algunos preocupados.

“Por eso es mejor tener barandas, para asegurarse de que los niños no tengan acceso a las ventanas. Eso es lo principal”, dijo un vecino.

¿Cómo mantener seguras las ventanas?

Para evitar accidentes y tener seguridad en las ventanas la uniformada recomienda revisar regularmente los protectores de las ventanas, no colocar camas o sillas frente a las ventanas,alejar a los menores no supervisados de las ventanas y terrazas y no permitir que los menores jueguen cerca de lugares con ventanas sin vigilancia en el edificio.