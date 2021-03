Neoyorquinos mayores de 60 pueden ahora recibir las vacunas contra el COVID; farmacias adquieren un papel más importante

Lo que debes saber El número de personas vacunadas por completo aumenta en el área triestatal con más de 3 millones de residentes ya vacunados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Desde esta semana las personas mayores de 60 años entraron al grupo de los neoyorquinos que pueden recibir la vacuna. Desde la próxima semana cualquier sitio, excepto las farmacias, podrá vacunar a cualquier persona que cumple los requisitos en Nueva York.

En Nueva Jersey, los funcionarios de salud informaron que las personas están cancelando las citas de vacunas existentes porque prefieren el régimen de dosis única; está bien, pero esas personas tendrán que empezar al final de la línea.

NUEVA YORK - La última expansión de vacunas del gobernador Andrew Cuomo entra en vigencia el miércoles, día que cualquier persona de 60 años o más puede recibir la vacuna en Nueva York. Además, a partir del miércoles las farmacias pueden vacunar a este grupo y a los maestros. Más pasos en ese frente vendrán la próxima semana.

En Nueva Jersey, mientras tanto, el gobernador Phil Murphy podría traer una nueva noticia sobre la reapertura más tarde en el día. Insinuó posibles cambios en los límites de reunión y otras restricciones durante su sesión informativa sobre el coronavirus a principios de semana, citando disminuciones sostenidas en las tasas de COVID del estado y un lanzamiento acelerado de la vacunación.

A pesar de que la oferta ha aumentado en las últimas semanas, los funcionarios de la Ciudad de Nueva York dicen que todavía tienen cierta incertidumbre sobre las operaciones diarias, dado que el Estado controla la asignación federal y todavía hay límites sobre la cantidad disponible. Ha habido algunos incidentes recientes en los que los centros de vacunación se quedaron sin dosis y tuvieron que cancelar citas, pero no se les notificó a las personas sobre el cambio.

¿No estás seguro de cómo funciona el proceso? ¿O cuándo podría conseguir una cita? Consulte nuestro práctico buscador de sitios de vacunas el área triestatal y las preguntas frecuentes aquí.

Algunos neoyorquinos fueron rechazados cuando se presentaron en la Clínica Gotham Vanderbilt en Staten Island durante el fin de semana. El presidente de NYC Health + Hospitals, Mitchell Katz, se disculpó por no notificar a las personas, pero dijo que el problema trasciende la comunicación.

"Uno de los desafíos que enfrentamos es que cada semana recibimos una cantidad desconocida de vacunas en cada sitio en un día en particular de la distribución estatal. Hasta ese día, no sabemos cuántas vacunas estamos recibiendo ni en qué sitio, y luego debemos usarlos lo más rápido posible", dijo Katz. "Esto es lo que nos impide hacer planes convincentes que, idealmente, haríamos con semanas de anticipación en el establecimiento de horarios, asegurándonos de que todos los que hayan tenido que ser reprogramados sean reprogramados rápidamente, pero nunca puedo reprogramar a nadie hasta que tenga la vacuna en la mano. Y nunca sé hasta que llegue cuántas inyecciones me voy a poner".

Más de 12 millones de neoyorquinos ya cumplen los requisitos para la vacunación, incluido el último grupo que entró a los que cumplen el criterio el miércoles. La próxima semana, entran más personas: trabajadores de servicios sociales y de servicios para niños, trabajadores de saneamiento y del DMV, secretarios del condado, trabajadores de servicios de construcción y elecciones, empleados de obras públicas e inspectores del gobierno. La expansión que se avecina y la que acaba de entrar en vigencia probablemente agregarán millones más a los millones que aún están en línea.

A partir de la próxima semana, los neoyorquinos tendrán al menos más flexibilidad en cuanto a dónde pueden vacunarse. Podrán elegir entre cualquiera de los más de 5,000 proveedores no farmacéuticos del estado en una semana; la esperanza es que la flexibilidad conduzca a tiempos de espera más cortos en ciertos lugares. El Estado también planea lanzar 10 sitios más de vacunación masiva. Cuomo dijo que los que existen hasta ahora, incluso en el Javits Center y la Feria del Estado de Nueva York, son exitosos.

Hasta el miércoles, más de 3.8 millones de personas en Nueva York han recibido al menos una dosis, menos de un tercio de la población que puede recibir la vacuna y el 19.4 por ciento de la población total del estado. Más del 9 por ciento de la población del estado de Nueva York ha sido completamente vacunada, un impulso solo en las últimas semanas, pero aún muy por debajo del umbral "bajo" del 75 por ciento declarado por Cuomo para lograr la inmunidad colectiva.

En la ciudad, alrededor del 17 por ciento de la población ha recibido una dosis hasta ahora, mientras que el 8 por ciento ha recibido ambas, según los datos más recientes del estado. La ciudad sigue en camino de alcanzar o superar la meta del alcalde Bill de Blasio de vacunar 5 millones de personas para junio.

Al otro lado del río, en Nueva Jersey, se ha duplicado la vacunación a casi 890,000 personas, alrededor del 10 por ciento de su población. Al Estado le tomó aproximadamente 55 días alcanzar el primer millón de personas vacunadas por completo, pero solo tres semanas para pasar de ese punto de referencia al hito de 2 millones, dijo Murphy esta semana. Casi una cuarta parte de la población de Connecticut ha recibido al menos una dosis hasta ahora; alrededor del 10 por ciento está completamente vacunado.

Tanto Nueva Jersey como Connecticut también han ampliado recientemente sus grupos de vacunas. En el Estado Jardín se empezó a vacunar a los maestros y trabajadores de cuidado infantil el sábado, una semana antes de lo planeado a instancias del presidente Joe Biden. En la ciudad, de Blasio ha repetido su mantra de "libertad para vacunar" en casi todas las oportunidades, diciendo que la ciudad tiene la red de distribución para vacunar a medio millón o más de personas a la semana. Hasta ahora, la oferta ha sido el factor limitante más importante.

Sin embargo, eso ha cambiado en las últimas semanas. El lanzamiento continúa acelerándose a un ritmo cada vez mayor, impulsado por la introducción de una tercera vacuna y una mayor asignación semanal a los estados del Gobierno federal. El número de vacunaciones completadas en el área triestatal superó los 3 millones el domingo, una hazaña significativa para una región particularmente devastada en los primeros días de la pandemia e incalculablemente herida por las persistentes pérdidas económicas y humanas.

La misión se ha vuelto cada vez más urgente, ya que los casos de COVID-19 y las tasas de positividad en Nueva York y la nación en general parecen haberse estabilizado luego de un rápido descenso de los máximos posteriores a las vacaciones a principios de este año. Los funcionarios locales han expresado cierta cautela sobre la altura de la curva del COVID, ya que la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en Inglés), recientemente compartió una preocupación similar de su parte que se aplica al nivel nacional.

El experto nacional en enfermedades infecciosas y asesor médico en jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, expuso preocupaciones similares el martes en una entrevista con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

La disminución en los casos vista desde principios de enero ahora parece estar "bajando un poco más lentamente", dijo Fauci, "lo que significa que podríamos estabilizarnos nuevamente a un nivel inaceptablemente alto".

Los tres gobernadores de los tres estados han tomado medidas de reapertura menos agresivas que otros en los EE. UU.; el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, está listo para dar el paso más grande hasta ahora, al levantar desde el 19 de marzo las restricciones de capacidad por completo en la mayoría de los negocios del estado, incluidos los restaurantes. El mismo día, los restaurantes de Nueva York, fuera de los cinco condados de la Gran Manzana, podrán atender con un 75 por ciento de su capacidad en el interior.

Murphy ha indicado que está preparado para aumentar la capacidad del servicio de comidas en el interior en Nueva Jersey, donde se sitúa en un 50 por ciento, también en las próximas semanas. Al dar sus pasos graduales, los gobernadores citan la necesidad de equilibrar los datos en torno a la salud pública con la urgente necesidad de reactivar sus economías. Murphy, por ejemplo, ha dicho que la preocupación por variantes desconocidas ha ralentizado su proceso de reapertura.

El riesgo es simplemente demasiado alto, dijo el gobernador de Nueva Jersey.

Ese estado y Nueva York fueron los más afectados en Estados Unidos en los primeros días de la pandemia. En conjunto, Nueva Jersey y Nueva York han perdido casi 63,000 personas a causa de un virus que nadie sabía que existía hace un año y medio. Juntos, suman más de 2.5 millones de casos, aunque los expertos coinciden en que tanto los números de casos como de muertes en torno al COVID en los estados, y en todo EE. UU., probablemente sea diferente.

A nivel nacional, EE. UU. lidera el mundo en ambas métricas por un amplio margen. Hasta la fecha, Estados Unidos ha confirmado casi 528,000 muertes por COVID, casi duplicando las de Brasil, que tiene la segunda mayor cantidad en el mundo, según datos de Johns Hopkins. Estados Unidos ha informado de más de 29 millones de casos, casi el triple del segundo total más alto de India con 11,2 millones, dicen investigadores universitarios.