¿Necesitas reparar tu casa o fondos para comprar una? Cinco programas de NY prometen ayudarte

La gobernadora Kathy Hochul anunció que se otorgaron $25 millones en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y municipios de todo Nueva York para ayudar a los propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados a realizar reparaciones o mejoras de seguridad en sus hogares. El programa también ofrece asistencia financiera para el pago inicial a los compradores primerizos.

“Todos los neoyorquinos merecen la dignidad y la estabilidad de un lugar seguro para vivir, y estos fondos brindarán el apoyo que tanto necesitan las organizaciones que proveen servicios de vivienda asequible y de ayuda a propietarios”, dijo Hochul. “Estas subvenciones se destinarán a pequeñas comunidades en todo el estado y financiarán programas críticos que brindan asistencia inmediata a los neoyorquinos que la necesitan. Podemos ayudar a construir Nueva York para que sea más fuerte que nunca al preservar la vivienda, promover la propiedad de vivienda y apoyar a las personas vulnerables”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se otorgaron un total de 66 subvenciones a través de programas financiados por el estado y el gobierno federal, que incluyen: Access to Home, Access to Home for Heroes, Access to Home for Medicaid, Mobile and Manufacturerd Home Replacement, RESTORE, NYS Community Development Block Grant Program y NYS Programa Local HOME.

Administrados por la Oficina de Renovación Comunitaria (OCR, por sus siglas en inglés) de Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés), los fondos van directamente a organizaciones sin fines de lucro y municipios para que ayuden a crear y preservar viviendas asequibles, servir a veteranos y neoyorquinos mayores, mejorar y revitalizar los vecindarios y fortalecer las economías locales.

“Nuestros $25 millones en subvenciones marcarán una gran diferencia en la vida de los propietarios de viviendas en todo el estado”, dijo la comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas.

“Al proporcionar estas subvenciones directamente a los municipios y proveedores de servicios sin fines de lucro, podemos expandir nuestro alcance y eficiencia, permitiendo que las personas realicen modificaciones de accesibilidad, aborden reparaciones de emergencia y reemplacen casas prefabricadas obsoletas. Esto ayuda a garantizar que los neoyorquinos mayores, los adultos discapacitados, los veteranos y las personas con ingresos fijos o limitados puedan seguir viviendo de manera segura en el lugar al que llaman hogar”.

Aquí hay un desglose de los programas de OCR y los fondos disponibles:

ACCESS TO HOME: Este programa brinda asistencia financiera para hacer que los hogares sean accesibles para personas con discapacidades de ingresos bajos y moderados. Esta ayuda permite que las personas continúen viviendo con seguridad y comodidad en sus residencias o regresen a vivir en sus residencias en lugar de en un entorno institucional. HCR otorgó ocho subvenciones Access to Home por un total de $1.3 millones que beneficiarán a más de 80 hogares.

ACCESS TO HOME FOR HEROES: este programa brinda asistencia financiera para hacer que los hogares sean accesibles para veteranos con discapacidades de ingresos bajos y moderados. HCR otorgó cuatro subvenciones Access to Home for Heroes por un total de $1 millón que beneficiarán a casi 60 hogares.

ACCESS TO HOME FOR MEDICAID RECIPIENTS: este programa brinda asistencia financiera para que las unidades residenciales sean accesibles para las personas con discapacidad que califican para Medicaid. HCR otorgó una subvención de Acceso al hogar para beneficiarios de Medicaid de $150,000 que beneficiará a aproximadamente 15 hogares.

REEMPLAZO DE CASAS MÓVILES Y PREFABRICADAS: este programa ayuda a los propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados a reemplazar casas móviles o prefabricadas en ruinas que están ubicadas en terrenos de propiedad del propietario con una nueva vivienda prefabricada, modular o construida en el sitio. HCR otorgó dos subvenciones MMHR por un total de $800,000.

RESTORE PROGRAM: Este programa proporciona recursos financieros para ayudar a los propietarios de viviendas de la tercera edad con el costo de abordar emergencias y violaciones del código que representan una amenaza para su salud y seguridad o afectan la habitabilidad del hogar. HCR otorgó 10 subvenciones RESTORE por un total de $1.4 millones que beneficiarán a aproximadamente 166 hogares.

NYS CDBG PROGRAM: el CDBG del estado de Nueva York es un programa financiado por el gobierno federal administrado por HCR que ayuda a los condados, ciudades, pueblos y aldeas con proyectos que mejoran las comunidades y benefician a sus residentes. Los subsidios de vivienda de CDBG se pueden utilizar para la rehabilitación de viviendas ocupadas por propietarios o inquilinos, asistencia con el pago inicial para compradores de vivienda por primera vez con ingresos bajos y moderados y asistencia con el sistema privado de agua/aguas residuales para propietarios de viviendas con ingresos bajos y moderados. HCR otorgó 22 subsidios de vivienda CDBG por un total de $11.8 millones que beneficiarán a casi 270 hogares.

NYS HOME PROGRAM: HCR administra los fondos del Programa local NYS HOME para ampliar la oferta de viviendas decentes, seguras y asequibles en todo el estado. Los fondos de HOME se pueden utilizar para adquirir y/o rehabilitar viviendas unifamiliares, proporcionar asistencia para el pago inicial, reemplazar casas móviles y prefabricadas en ruinas, así como proporcionar asistencia de alquiler basada en inquilinos a hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 por ciento del ingreso medio del área. HCR otorgó 19 subvenciones por valor de $10 millones que beneficiarán a aproximadamente 200 propietarios o inquilinos.

Abre aquí para ver la lista completa de organizaciones que pueden ayudarte con cada uno de los programas.