Murphy nombra a Tahesha L. Way como nueva vicegobernadora de Nueva Jersey

Lo que debes saber En una ceremonia en la Cámara de Representantes del estado de Nueva Jersey, la vicegobernadora Way tomó juramento para su nuevo cargo, que asume tras el inesperado fallecimiento de la vicegobernadora Sheila Y. Oliver el 1 de agosto de 2023.

La vicegobernadora Way llega al cargo con más de dos décadas en el servicio público. Además de cumplir con sus funciones como vicegobernadora, también continuará desempeñándose como Secretaria de Estado.

Durante su mandato como Secretaria de Estado, Way se convirtió en la primera persona negra y la primera Secretaria de Estado de Nueva Jersey en liderar la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS) como Presidenta, ayudando a defender la democracia tanto a nivel estatal como nacional.

NUEVA JERSEY -- El gobernador Phil Murphy anunció el viernes a la Secretaria de Estado Tahesha L. Way como la próxima vicegobernadora del Estado Jardín.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

En una ceremonia en la Cámara de Representantes del estado de Nueva Jersey, la vicegobernadora Way tomó juramento para su nuevo cargo, que asume tras el inesperado fallecimiento de la vicegobernadora Sheila Y. Oliver el 1 de agosto de 2023.

“Sheila Oliver fue la mejor socia en el gobierno que jamás hubiera esperado y deja unos zapatos increíblemente grandes por llenar”, dijo el gobernador Murphy. “Si bien nadie puede realmente reemplazarla, estoy profundamente orgulloso de nombrar a la Secretaria de Estado Tahesha Way para sucederla como vicegobernadora. Tahesha ha estado con nuestra administración desde el principio, y su trabajo durante los últimos cinco años y medio al frente del Departamento de Estado ha hecho crecer la economía turística de Nueva Jersey, ha impulsado a las pequeñas empresas y ha fortalecido nuestro sistema electoral. Tahesha es la candidata perfecta para acompañarme y terminar el trabajo que Sheila y yo empezamos”.

“Consideraba a la vicegobernadora Oliver una amiga cercana y una mentora, alguien a quien recurría en busca de orientación para servir mejor a la gente de Nueva Jersey”, dijo la vicegobernadora Tahesha Way. "Haber sido seleccionada como su sucesora como próxima vicegobernadora de Nueva Jersey es uno de los mayores honores de mi carrera. Llego a este puesto como hija de dos servidores públicos que me moldearon hasta convertirme en la persona que soy hoy. Tener experiencia en diferentes niveles de Gobierno me han mostrado el importante papel que aquellos de nosotros en cargos públicos podemos desempeñar para mejorar las vidas de las familias en todo nuestro estado. Espero terminar el trabajo de esta Administración con el Gobernador Murphy y continuar construyendo sobre el legado que la vicegobernadora Oliver adoptó”.

La vicegobernadora Way llega al cargo con más de dos décadas en el servicio público. Además de cumplir con sus funciones como vicegobernadora, también continuará desempeñándose como Secretaria de Estado.

Durante su mandato como Secretaria de Estado, Way se convirtió en la primera persona negra y la primera Secretaria de Estado de Nueva Jersey en liderar la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS) como Presidenta, ayudando a defender la democracia tanto a nivel estatal como nacional.

Antes de convertirse en Secretaria de Estado, Way fue jueza de derecho administrativo del estado de Nueva Jersey. Fue elegida miembro de la Junta de Propietarios Elegidos del Condado de Passaic en 2006, donde luego se desempeñó como Directora de Propietarios Libres en 2009. También se desempeñó como Miembro del Consejo de Planificación y Protección del Agua de las Tierras Altas de Nueva Jersey.

La vicegobernadora Way se graduó de la Universidad de Brown. También posee un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en Charlottesville. Ella y su esposo Charles tienen cuatro hijos y residen en Wayne.

La honorable Sheila Y. Oliver fue la segunda vicegobernadora de Nueva Jersey y la única mujer de color elegida para un cargo estatal en la historia de Nueva Jersey. Durante su mandato como vicegobernadora, Sheila también se desempeñó como comisionada del Departamento de Asuntos Comunitarios, donde supervisó los esfuerzos para fortalecer y ampliar iniciativas para viviendas justas y asequibles, revitalización comunitaria, prevención de personas sin hogar, servicios de gobierno local y más. Antes de asumir el cargo de vicegobernadora, Sheila ocupó muchos puestos clave en los sectores público, sin fines de lucro y privado, en particular convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en la historia de Nueva Jersey en ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea, y apenas la segunda en la historia de la nación para liderar una cámara legislativa estatal.

La vicegobernadora Oliver fue una pionera en todos los sentidos de la palabra y siempre será recordada por sus contribuciones a las comunidades de Nueva Jersey, en particular a las comunidades de color.