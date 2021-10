Multitud protesta en contra del mandado de vacunación en NY y en apoyo al jugador de los Nets, Kyrie Irving

NUEVA YORK - Una manifestación se llevó a cabo el domingo en la tarde en apoyo del jugador de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, en las puertas del Barclays Center. Esto debido a que el equipo de baloncesto jugó su primer partido en casa y Kyrie Irving no pudo jugar con ellos debido a que no está vacunado contra el COVID-19.

La protesta de Brooklyn comenzó alrededor de las 2:00 p. m. fuera del estadio en Brooklyn. Esta también se dio oposición al mandato de vacunación de la Ciudad de Nueva York.

Los manifestantes gritaron "deja jugar a Kyrie" y se reunieron en apoyo de la decisión de la estrella de los Nets de no recibir la vacuna contra el COVID-19, una decisión que mantuvo al base fuera de la cancha.

El primer partido en casa contra los Charlotte Hornets estaba a más de 30 minutos del inicio cuando comenzaron a circular videos en las redes sociales que mostraban a docenas de manifestantes empujando y cruzando las barricadas en las afueras de Barclays. Varios miembros de la multitud se apresuraron hacia las puertas del estadio mientras miembros del personal y de seguridad trataban de asegurar el área.

No hubo informes inmediatos de lesiones o indicios de que el juego se retrasaría.

Irving no había hecho ningún comentario público el domingo durante el partido o la protesta. No puede jugar hasta que se vacune contra el COVID-19, y dice que no tiene planes de hacerlo.

Sin embargo, Irving dijo durante un Instagram Live, que realizó hace unas semanas, que amaba el baloncesto y que no se retirará.

“Estoy haciendo lo mejor para mí", dijo Irving. "Ese es el papel que juego, pero nunca quise renunciar a mi pasión, mi amor y mi sueño por este mandato".

Irving habría podido practicar con los Nets y jugar partidos fuera de Nueva York. Los Nets le pagarán por eso, pero está renunciando a aproximadamente la mitad de su salario de $ 35 millones al perderse los partidos en casa.

Los Nets decidieron que Irving no jugaría ni practicaría con el equipo hasta que pudiera ser un participante completo. No puede jugar partidos en casa debido a un mandato de vacunación de la Ciudad de Nueva York.

"Obviamente nos encantaría tener a Kyrie aquí, lo respetamos. Todos amamos a Ky. Pero en lo que respecta a nosotros, tenemos un trabajo que hacer", dijo el compañero de equipo de Irving, James Harden.

Alrededor del 96% de los jugadores de la NBA están vacunados, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Eso significa que alrededor de 20, o menos de uno por equipo en promedio, no lo están. Cualquier persona que trabaje cerca de los jugadores esta temporada, desde árbitros hasta empleados del equipo de estadísticas, debe vacunarse por mandato de la liga.

Los Nets son aspirantes al campeonato e Irving dijo que no quería perder la oportunidad que tiene con ellos. El gerente general Sean Marks afirmó que el equipo con gusto le daría la bienvenida a Irving en las circunstancias adecuadas, e Irving dejó en claro que volvería a jugar.

"No, no me voy a retirar y no, no voy a dejar este juego así", dijo Irving. "Todavía hay mucho más trabajo por hacer y todavía hay muchos otros (jóvenes) que inspirar, porque sé que quieren ser mejores que yo".

Los Brooklyn Nets reciben a los Charlotte Hornets a las 4:00 p. m.