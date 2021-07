Mujer de Queens pide la liberación del presunto asesino de su esposo, acribillado hace 25 años

Casi 25 años después de que el tío de una mujer matara a su esposo fuera de la casa de la pareja en Astoria, ahora ella está suplicando que lo liberen y que se vaya a vivir con ella.

En 1996, Rubina Malik vivía cerca de la calle 44 y la avenida 28 en Astoria cuando su esposo, Shaukat Parvez, fue baleado en la calle por su tío, Manzoor Qadar, en un asesinato ordenado y pagado por el padre de Malik, según el registro de la corte.

Para agregar otra capa de drama a la situación, Qadar, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2002, afirma que Omar Malik, el hermano de Rubina, apretó el gatillo, no él.

La propia Malik no sabe quién fue el responsable de la muerte de su esposo, sin embargo, sabe que está lista para dejar atrás esta saga familiar de décadas.

"Extraño mucho a mi esposo", dijo Malik al New York Daily News en una entrevista reciente. "Pero decidí perdonar y olvidar", expresó sobre sus intentos de ayudar a liberar a su tío y ofrecerle un lugar para quedarse con ella.

Malik creció en Pakistán, donde se enamoró de Parvez. Los dos se casaron, pero se vieron obligados a mantener su unión en secreto, ya que el padre de Malik, Malik Rahmet Khan, había hecho arreglos para que ella se casara con otro hombre, según muestran los documentos judiciales.

Para apaciguar a su padre, Malik se casó con el otro hombre, pero rápidamente le contó sobre su unión secreta con Parvez, quien en ese momento vivía en los Estados Unidos. Poco después, los recién casados ​​huyeron a Nueva York, donde Malik se reunió con Parvez en Queens.

Cuando Khan se enteró del matrimonio secreto de Malik, comenzó a conspirar con su hijo, Omar, para matar a su hija y a sus dos maridos. Khan y Omar hablaron sobre pagarle a alguien $ 60,000 para asesinar al trío, según uno de los otros hermanos de Malik, quien escuchó las conversaciones y trató de advertir a su hermana, según muestran los documentos judiciales.

Una semana antes del asesinato de Parvez, Qadar, el primo hermano de Parvez, voló a Nueva York y tomó prestado el auto de un amigo con Omar, quien dijo que iban a "darle una lección a Parvez".

El 22 de noviembre de 1996 Parvez fue asesinado a tiros en la calle. Malik aparentemente había instado a su esposo a que no saliera ese día, por temor a su vida, según su testimonio dado en el juicio de Qadar, informado por el New York Post.

Pero, incluso mientras testificaba contra Qadar en su juicio de 2002, Malik no sabía si su tío fue en realidad quien mató a su esposo.

"En ese momento [en el que testifiqué] no sabía nada, quién lo hizo, quién lo planeó ni nada. Me preguntaron en el juicio si sentía que él [Qadar] lo hizo. Dije que no lo sé", dijo al Daily News.

Sin embargo, durante el juicio, Malik testificó que Omar le dijo que su padre le había pagado a otra persona para que matara a su marido, según muestran los documentos judiciales. The Daily News informó que Omar huyó a Pakistán después del asesinato.

Qadar, y otros que testificaron en su nombre, dijeron que lo enviaron a Nueva York para mediar en la disputa familiar y que no mató a Parvez. Antes de su sentencia de por vida, los fiscales le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad por una sentencia de 20 años, pero Qadar se negó, diciendo que es inocente, informó el Post.

Malik sostiene que ella todavía "[no] sabe ahora quién fue el responsable. El estado nunca me reveló nada. Dijeron que es evidencia circunstancial. No tengo ningún cierre de quién lo hizo o quién es el responsable", dijo.

Luego, en mayo del año pasado, 24 años después de su encarcelamiento, Qadar solicitó la liberación compasiva en medio de la pandemia.

En una carta presentada al juez en nombre de Qadar, Malik y uno de sus hermanos escribieron que si los liberaran "serían más que bienvenidos para alojar [a Qadar] en nuestra casa en Nueva York, durante el tiempo que necesite". Dijeron que su tío les dio "amor y cariño" y no mencionaron el asesinato de Parvez.

La jueza federal de Brooklyn, Allyne Ross, negó la solicitud inicial de Qadar, informó el Daily News.

Varios meses después, Qadar, que ahora tiene 60 años, volvió a solicitar su liberación, citando problemas de salud para él y su esposa.

Si bien Ross sostiene que "el Sr. Qadar cometió un crimen grave y atroz", decidió liberarlo en parte sobre la base del apoyo de Malik.

"Es relevante señalar que Rubina, la persona más afectada por el asesinato en el corazón de este caso, siente que se ha hecho justicia. Ella apoya la liberación del Sr. Qadar y se ha ofrecido a abrirle su propia casa, a pesar de su responsabilidad por la muerte de su esposo", escribió Ross.

Si bien es poco probable que Qadar vaya a la casa de su sobrina después de su liberación, probablemente será deportado a Pakistán, Malik le dijo al Daily News que decidió perdonarlo por el bien de su propia familia, incluida su esposa y sus seis hijos.

"Sé lo difícil que es criar hijos sin un padre", dijo al Daily News, en alusión a su propio hijo, que ahora tiene 23 años. "Todavía necesito una figura paterna en la vida de mi hijo”.