Muertes por COVID-19 superan los 1,300 en Nueva York

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo extendió la directiva "PAUSA" del estado de Nueva York que exige que todos los empleados no esenciales trabajen desde su casa hasta el 15 de abril; advirtió que los parques infantiles de Nueva York podrían cerrarse pronto

El presidente Donald Trump extendió el confinamiento voluntario a nivel nacional por un mes a medida que aumentaban los contagios y las muertes por la pandemia de coronavirus; sus principales expertos dicen que Estados Unidos podría ver en última instancia entre 100 y 200 mil muertes por COVID-19

Más de 87,000 en el área triestatal ahora han dado positivo a COVID-19; al menos 1,576 personas han muerto, incluido el primer niño en Nueva York

NUEVA YORK - "Este virus se comunica como ninguna otra cosa que hayamos visto", así es como el gobernador Andrew Cuomo describió la increíble amenaza del coronavirus en MSNBC el lunes por la noche, diciendo que la única razón por la cual su estado es el epicentro del brote de la nación es por su densidad.

Es el primer epicentro de Estados Unidos, pero no será el último, dijo, advirtiendo que la tendencia seguiría en otras partes de la nación.

"Esto es como un incendio por hierba seca con un fuerte viento detrás de él", dijo Cuomo. "Nueva York es solo el caso de prueba para esto. Somos el canario en la mina de carbón. No hay nada único en el sistema inmunológico de los neoyorquinos. No hay ningún estadounidense que sea inmune al virus".

Reconociendo esa sombría realidad, los principales expertos de la nación han dicho que entre 100,000 y 200,000 estadounidenses podrían morir a causa de COVID-19 para cuando la pandemia baje. Una "temporada de gripe mala" mató alrededor de 60,000 en el país en los últimos años, señaló el especialista en enfermedades infecciosas Dr. Anthony Fauci.

Dijo que este brote es "claramente" mucho peor.

En este momento, Nueva York está sobrellevando la peor parte; Cuomo ha pedido a personas de todo el país que den un paso adelante y apoyen a su estado, a través de suministros, personal médico, fondos y se comprometió a devolver el favor.

Pero primero, tiene que manejar la crisis en casa, y prepararse para lo que dice que le esperan días peores. Hasta el lunes por la noche, Nueva York tenía 68,363 casos, un aumento de casi cinco dígitos en las últimas 24 horas y 1,342 muertes, un aumento de aproximadamente el 39 por ciento en 48 horas. La mayoría de los fallecidos se encuentran en la ciudad de Nueva York, que tenía más de 38,000 casos y 914 muertes, incluido un niño con una afección subyacente, hasta el lunes.

La edad del menor no fue revelada, pero sí se informó que el pequeño padecía una condición subyacente.

"En las próximas semanas, no nos engañemos, empeora mucho antes de mejorar", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el martes en el show "TODAY".

¿Cuántos más podríamos perder? Una proyección de la Universidad de Washington sugiere que otros 14,000 podrían morir en Nueva York en las próximas seis semanas.

Cuando se le preguntó sobre las proyecciones de cuántos neoyorquinos podrían perderse cuando termine la crisis, Cuomo dijo el lunes que su equipo no pronostica COVID-19 de esa manera.

"Perdimos a más de 1,000 neoyorquinos", dijo el gobernador. "Para mí, ya sobrepasamos cifras asombrosas. El punto es salvar cada vida que puedas, de eso se trata todo esto".

Nueva Jersey y Connecticut están perdiendo más por el virus cada día, contando 198 y 37 muertes, respectivamente, a partir del lunes. Sus totales de casos eran de 16,636 y 2,571 hasta el lunes por la noche. Si no fuera por el distanciamiento social, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo el lunes que los modelos muestran que su estado habría alcanzado su capacidad en la UCI antes del miércoles y agotaría toda su capacidad de camas hospitalarias en 10 días.

Se están emitiendo multas y convocatorias en los tres estados, que hasta la fecha ha visto más de 87,000 casos positivos y 1,576 muertes. Algunas de las multas serán dirigidas a negocios, otras a individuos. Cuomo advirtió que las próximas medidas podrían caer sobre los parques infantiles de la ciudad de Nueva York, y dice que "no han tenido éxito" en la reducción de la densidad. Todas las medidas conjuntas sin precedentes que él, Murphy y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, han implementado no significan nada si las personas no se adhieren al consejo más crítico: quedarse en casa. Y cuando salgas, mantente alejado.

Una Guerra contra la Pandemia

A pesar de que el presidente Trump insiste en que Nueva York tiene suficientes respiradores, implica que los suministros médicos están desapareciendo por las puertas traseras de los hospitales e insiste en que las infecciones están a punto de alcanzar su punto máximo, los médicos en la primera línea de defensa de la ciudad pintan una imagen muy diferente y mucho más sombría. Cuomo los escucha a ellos y a los reportes. Está sugiriendo un arsenal para que Nueva York lo tenga cuando llegue al punto máximo de la crisis.

Es difícil saber exactamente cuándo sucederá, y cuando ocurra, probablemente vendrá en oleadas, dijo el gobernador. Una nueva investigación de Columbia del 29 de marzo proyecta un aumento "medio" para comenzar a abrumar la capacidad hospitalaria en Westchester en 12 días y Manhattan en 20 días.

La cifra de coronavirus en los hospitales de la ciudad de Nueva York se está "poniendo tan grave" que los profesionales médicos pronto podrían decidir quién recibirá el tratamiento y quién no, dijo el presidente del departamento de cirugía de la Universidad de Columbia en su última actualización. Literalmente podría reducirse a una lotería de respiradores.

Si esperamos que llegue la tormenta, será demasiado tarde, dijo Cuomo. Él y De Blasio dicen que los hospitales y el personal de Nueva York tienen suficiente para "ahora". Pero eso literalmente significa "ahora", y "ahora" se vuelve más exigente con cada día. Es por eso que el uso de equipos de protección personal (EPP) está aumentando, dice Cuomo.

"En un hospital hoy, no se puede saber quién tiene el coronavirus y quién no", dijo Cuomo en MSNBC. Para protegerse a sí mismos y a los neoyorquinos, el personal médico se puso un nuevo EPP por cada nuevo paciente. El volumen de pacientes está aumentando.

"Así que ha habido una explosión en el uso de este equipo de PPE, las batas, las máscaras. Es ese aumento lo que ha obligado a los estados de todo el país, así como a otros países, a salir y tratar furiosamente de encontrar los suministros para comprar , que ni siquiera puedes hacer ", dijo Cuomo en MSNBC. "No creo que el presidente haya entendido ese punto como la razón del uso exponencial".

Los refuerzos están aquí: un nuevo hospital de campaña en el Centro Javits y uno en Central Park, un barco de las Fuerzas Navales de EEUU con 1,000 camas para tratar a pacientes que no tienen COVID-19. Están llegando más: se están preparando más defensas en los cinco condados y en otras partes del estado. Nueva Jersey también está construyendo una serie de hospitales de campaña. El gobierno federal continúa canalizando suministros críticos como ventiladores y EPP, y las empresas privadas y los ciudadanos también están dando un paso al frente.

El paquete de ayuda de $ 2.2 billones del Congreso proporcionará algo de ayuda, pero no podrá comprar para los hospitales que tengan escasez. Y la carrera por adquirir equipos subraya eso. Pero por mucho que los estados apunten a suministros críticos, se están enfocando en apoyar al personal médico cansado que está luchando en la primera línea de defensa, cuya lucha se torna más desafiante física y emocionalmente a diario.

En la ciudad de Nueva York, el personal hospitalario se ha trasladado en un esfuerzo por abordar la escasez en diferentes lugares. Se han enviado más de 60 médicos (incluidos RN, enfermeras practicantes, médicos y asistentes médicos) para ayudar con la afluencia de pacientes en el Hospital Elmhurst, junto con 40 ventiladores. El sábado, más de 100 enfermeras adicionales fueron reasignadas al fatigado hospital.

Cuomo, Murphy y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, han convocado a legiones de jubilados para ayudar a responder la llamada en las líneas del frente. Decenas de miles se han unido a la causa. En Nueva York, al menos 76,000 profesionales médicos, desde médicos hasta RNS y terapeutas respiratorios, se han inscrito para volver a trabajar. Más de 10,000 profesionales de la salud mental se han ofrecido para responder llamadas en la nueva línea directa del estado.

Extienden Restricciones ante los Tiempos Difíciles

El gobernador extendió su directiva estatal "PAUSA" el domingo otras dos semanas para ayudar a controlar la densidad, mientras que Trump extendió las pautas de la Casa Blanca sobre distanciamiento social hasta fines de abril, que es notablemente después de Pascua, la fecha en que Trump había dicho que quería ansiosamente reabrir el país.

Fauci ha dicho que no cree que sea necesaria otra extensión a nivel federal, pero dice que es una posibilidad, por supuesto. Como le dijo a CNN la semana pasada, "No se hace la línea de tiempo. El virus hace la línea de tiempo".

Murphy ha dicho que no imagina un escenario donde las restricciones actuales se levantarían antes de mayo; De Blasio cree que mayo podría ser un mes más desafiante que abril, que se espera que sea más mortal que marzo. Es muy dudoso que las escuelas en el área triestatal reabrirán a tiempo para rescatar el año académico.

El impacto económico en todos los niveles ha sido vertiginoso; las solicitudes de desempleo han borrado los registros. Para ayudar a aliviar la carga de aquellos que han perdido sus trabajos o no pueden ir a trabajar, Murphy anunció un período de gracia de 90 días para las hipotecas. También suspendió los desalojos comerciales y residenciales. Cuomo ha anunciado políticas similares. En la ciudad, De Blasio ha pedido un congelamiento de la renta para 2.3 millones de inquilinos en casi un millón de unidades de renta controlada en medio de la pandemia de COVID-19.

Cuomo dice que el estado y Estados Unidos pueden reiniciar la economía de una "manera inteligente" sin dejar de priorizar la salud pública. En su opinión, dice que todo se reduce a la escala de las pruebas. Si puede desarrollar un programa en el hogar nuevo, más rápido y más fácil que pueda evaluar a millones de personas todos los días, y rápidamente, identificará a cientos de miles de personas que "pueden volver a trabajar mañana".

¿Qué podemos anticipar?

Los números continuarán aumentando a medida que más personas sean evaluadas, dicen las autoridades. Nueva York ha representado alrededor del 25 por ciento de todas las pruebas de COVID-19 en Estados Unidos hasta la fecha, dijo Cuomo. Es un logro, señaló: encontrar los casos, aislar los positivos y tratarlos. Eso, junto con el distanciamiento social y las restricciones comerciales vigentes, frenará la propagación de la infección.

Los gobernadores también están tomando en cuenta medicamentos experimentales en busca de frenar la crisis. Nueva York comenzó a utilizar un ensayo clínico para un tratamiento farmacológico experimental el martes y planea ser el primer estado de la nación en tratar de curar a pacientes críticamente enfermos usando plasma de personas recuperadas - un proceso llamado plasma convaleciente que se utilizó durante la epidemia de gripe de 1918. Al momento, todas las opciones están sobre la mesa.

Las profundidades del brote, y su impacto, son incomprensibles en este punto, pero definitivamente catastróficas: se han perdido miles de millones de dólares y se perderán más; muchos han muerto, muchos más se han enfermado. Trump firmó tres proyectos de ley de estímulo en tres semanas, el último con un valor de $ 2.2 billones, y De Blasio dijo el domingo que no es suficiente.

La Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo coronavirus como una pandemia, el primer coronavirus en ganar dicha distinción. Es novedoso, eso significa que es nuevo y nadie tiene inmunidad.

A nivel nacional, NBC News estima que más de 160,000 personas han sido infectadas y casi 3,000 han muerto. A nivel mundial, los números son mucho más alarmantes. La OMS ofreció una impresionante perspectiva de la situación actual: tomó tres meses llegar a los primeros 100,000 casos y dos semanas llegar a los siguientes. Luego tardó solo siete días en duplicarse nuevamente.