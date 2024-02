Muere a los 91 años Bob Beckwith, el bombero del 9/11 que estuvo junto al presidente Bush en la Zona Cero

Lo que debes saber Bob Beckwith, un exbombero de Nueva York inmortalizado para siempre en una fotografía donde estaba con el presidente George W. Bush en la Zona Cero días después de los ataques del 11 de septiembre, murió a sus 91 años.

NUEVA YORK -- Bob Beckwith, un exbombero de Nueva York inmortalizado para siempre en una fotografía donde estaba con el presidente George W. Bush en la Zona Cero días después de los ataques del 11 de septiembre, murió a sus 91 años.

La causa de la muerte de Beckwith no se conoció de inmediato. Según una entrevista que concedió el año pasado, en la época del aniversario del 11 de septiembre, el bombero retirado tenía cáncer de piel maligno.

El veterano bombero pasó a la historia tres días después del 11 de septiembre de 2001, cuando la caravana presidencial se dirigió hacia la Zona Cero. Beckwith, en aquel momento un bombero de 69 años cuyo retiro se vio truncado por su abrumador deseo de ayudar en la Zona Cero, esperaba sorprender al presidente Bush hablando ante la multitud.

Suponiendo que Bush hablaría al otro lado de la calle en un puesto de mando instalado con una tienda de campaña y micrófonos, Beckwith se subió a un camión de bomberos que él y otros trabajadores ayudaron a retirar de los escombros ese mismo día.

La foto de Beckwith con el presidente se vería en las televisiones de todo el país, aparecería en la revista Time y simbolizaría para siempre los esfuerzos y sacrificios realizados por los socorristas.

Lo siguiente se publicó originalmente el 14 de septiembre de 2021, el vigésimo aniversario del discurso del presidente George W. Bush en la Zona Cero. Ha sido ligeramente editado para mayor claridad.

Llegar a la Zona Cero

El discurso de Bush produjo algunas de las palabras e imágenes más definitorias de la respuesta inicial del país al 11 de septiembre.

Que Beckwith, que se había retirado siete años antes después de 30 años en el FDNY, estuviera junto con el presidente mientras el mundo observaba fue el resultado de pura casualidad. Beckwith compartió escenario con el presidente ese día, pero no habría estado ni cerca del centro de atención nacional si no hubiera logrado convencer a su familia y a la Guardia Nacional de que lo dejaran ir a la Zona Cero.

En la mañana del 11 de septiembre, el nieto de Beckwith fue atropellado por un vehículo mientras se dirigía a la escuela. Mientras estaba al lado de su nieto en el hospital más tarde por la mañana, Beckwith vio colapsar las torres gemelas.

“No podía creer lo que estaba viendo”, dijo Beckwith. “Me sentí como si estuviera teniendo una pesadilla: mi nieto fue atropellado por un auto y luego las Torres Gemelas”.

Mientras miraba la cobertura ese mismo día, Beckwith informó a su familia que iría a la Zona Cero para ayudar con los sobrevivientes.

“Mis hijos me dicen: 'Tienes 69 años. Eres demasiado mayor para estar ahí abajo. No bajes allí'”, dijo Beckwith.

Después de enterarse de que el hijo de un amigo y compañero bombero se encontraba entre los desaparecidos, no había forma de detener a Beckwith, incluso si eso significaba mentirle a la Guardia Nacional. Beckwith dijo que cuando llegó a la Zona Cero, la Guardia Nacional estaba rodeando el perímetro e inicialmente lo rechazaron.

"Tenía que pensar rápido", dijo Beckwith. "Dije: 'Tienes que dejarme entrar. Si no entro allí, me meteré en problemas porque me perdí la plataforma esta mañana'. Me dejaron entrar".

Una vez dentro, Beckwith dijo que se unió a la brigada de cubos, ayudando a pasar cubos llenos de escombros para limpiar los escombros y buscar víctimas.

Empezó a circular la noticia de que Bush estaba en camino. Horas más tarde, el presidente tenía un megáfono en una mano y el otro brazo alrededor del hombro de Beckwith mientras se dirigía a los rescatistas.

“Los muchachos de la izquierda dijeron: ‘¡No podemos oírlos!'”, dijo Beckwith. “Fue entonces cuando el presidente cambió todo su discurso y lo dijo sobre la marcha”.

Mírame, mamá. Estoy con el presidente

Es un discurso que Beckwith, que ahora tiene 91 años, todavía puede recitar palabra por palabra.

"Puedo oírte", dijo Bush. “El resto del mundo te escucha. Y las personas que derribaron estos edificios pronto nos escucharán a todos”.

La multitud estalló en cánticos de Estados Unidos.

“Se volvieron locos. Eso fue realmente extraordinario”, dijo Beckwith. “Y ahí estoy yo parado ahí. Miré al cielo y dije: 'Mírame, mamá'. Estoy con el presidente'”.

Bush estrechó la mano de Beckwith y luego le entregaron una pequeña bandera estadounidense que comenzó a ondear ante la multitud, formando una foto de Bush y Beckwith que pronto aparecería en la portada de la revista Time con el titular "Una nación, indivisible".

Mientras Beckwith se preparaba para volver al trabajo, le tocaron el hombro.

"Era alguien del Servicio Secreto", recordó Beckwith. "Dijo: 'El presidente quiere que tengas esta bandera'".

Beckwith, quien dijo que no sabía que había cámaras en la Zona Cero, se fue más tarde esa noche con la bandera y una pregunta en mente.

"Me preguntaba quién va a creer alguna vez que estaba con el presidente", dijo.

El mundo está mirando

Uno de sus seis hijos, Richard Beckwith, volaba desde California a su casa en Pittsburgh, sin saber que su padre estaba junto al presidente.

“Entré a la casa y mi esposa y mis hijos gritaban: '¡El abuelo está en la televisión! ¡El abuelo está en la televisión!’ Yo estaba como ‘Guau, mira eso’. Me quedé atónito. Me preguntaba cómo llegó a esa posición”.

El teléfono de la casa de Beckwith había estado sonando sin cesar con llamadas de quienes lo veían. Cuando Beckwith regresó a casa desde la Zona Cero, los vecinos salieron de sus casas.

“Un tipo al otro lado de la calle se acerca y me dice: 'Beck, estuviste en la televisión'. Le dije: 'Sal de aquí'. No había cámaras. Él dijo: "Ve y mira". Entré a la casa y mi nieta estaba sentada en el sofá. Ella dijo: 'Abuelo, estás en la televisión. Miré y dije: 'Dios mío, estoy en la televisión'. No podías ver las cámaras, pero ellas te vieron a ti”.

Y lo mismo hizo el resto del mundo.

Beckwith apareció en casi todos los periódicos del país. Se vio inundado de solicitudes de los medios y al principio las rechazó. Recibió solicitudes de autógrafos por correo, diciendo que había recibido solicitudes de lugares tan lejanos como Rusia y Eslovaquia.

"Fue como un milagro", dijo Richard Beckwith. “Recuerdo haber ido a la tienda con la familia el sábado por la mañana y haber visto a mi papá en los periódicos y decir que estaba por todos lados. Fue sorprendente ver a este individuo totalmente modesto convertirse en una celebridad per se”.

Toque personal presidencial

Beckwith recibía cada año una tarjeta de Navidad con una pintura con un tema navideño en el frente. Cada tarjeta recibió la firma presidencial de su pintor, George W. Bush.

"Nos enviamos tarjetas de Navidad todos los años", dijo Beckwith. “Él es un artista. Empezó a pintar sus propias tarjetas navideñas y yo recibo una todos los años”.

Beckwith dijo que él y su esposa, Barbara, fueron invitados a la fiesta de Navidad de la Casa Blanca cada año que Bush estuvo en el cargo.

“Tengo recuerdos”, dijo riendo.

Beckwith pasó a hablar en público y recaudar fondos en EEUU e internacionalmente, donando todo el dinero que recibió a la New York Firefighters Burn Center Foundation.

Como muchos de los que sobrevivieron al 11 de septiembre y quienes participaron en el esfuerzo de rescate, Beckwith no salió ileso. Continuó en 2021 recibiendo tratamiento en el Centro Oncológico Sloan Kettering por un melanoma maligno en la cara y las orejas.

“No me quejo”, dijo. “Lo hice demasiado viejo. Algunos de estos tipos no están llegando a ser demasiado viejos. Me siento muy mal por ellos. Todavía voy a los funerales. Quiero decir, guau”.

Aún así, dijo Beckwith, estaba exactamente donde debía estar ese día de septiembre, representando uno de los muchos que hicieron todo lo necesario para ayudar durante el momento de mayor necesidad de Estados Unidos.

Colgado en el estudio de la casa de Beckwith hay un marco que contiene una copia de la primera edición de la revista Time en la que aparece en la portada. Junto a ella se encuentra la bandera estadounidense que le entregó el presidente Bush, que sirve como recordatorio constante de un dolor que nunca disminuirá, pero también de un país que nunca sucumbirá.

"No se trata de mí", dijo Beckwith. “Se trata del presidente y del país, y fue por una tragedia terrible. No me voy a dar una palmadita en la espalda, no hice nada. Cuando el presidente estuvo allí, yo estaba en el lugar correcto en el momento correcto”.