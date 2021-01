MTA suspende a conductor de autobús después de negarse a realizarse la prueba de detección de drogas

NUEVA YORK - Los funcionarios de la MTA dicen que la velocidad probablemente fue uno de los factores que contribuyeron a que un autobús, estilo acordeón, de la Ciudad de Nueva York, se saliera de la carretera y quedara colgando de un paso elevado. Tras el incidente el conductor y varios pasajeros quedaron heridos.

El conductor del autobús, de 55 años, aún no identificado por las autoridades, ha sido suspendido sin paga en espera de una investigación completa del incidente, dijeron el sábado funcionarios de la MTA a nuestra cadena hermana NBC New York.

El conductor del autobús BX-35 "no pudo conducir por la carretera y se salió de la carretera" cerca de Cross Bronx Expressway y University Avenue alrededor de las 11:00 p. m. del jueves, confirmó un portavoz de la policía. No hubo otros vehículos involucrados y no se realizaron arrestos de inmediato.

Al menos siete pasajeros se encontraban entre los heridos, junto con el conductor. Fueron llevados a hospitales con heridas leves, según la policía y el portavoz de la MTA, Tim Minton. El conductor, que ayudó a la evacuación de los pasajeros, sufrió la lesión más grave en la mandíbula, pero se encuentra estable.

Sus lesiones fueron consistentes con una caída desde aproximadamente 50 pies, según el subjefe del FDNY Paul Hopper, quien supervisó el tratamiento médico de emergencia.

Minton dijo que la ruta del conductor del autobús requiere un giro a la izquierda en la autopista, pero por alguna razón, el autobús perdió el giro. La policía dijo que parecía ser un accidente y que el conductor no salió perjudicado.

Los oficiales en el lugar realizaron una prueba de alcoholemia al conductor del autobús, confirmó a NBC New York un funcionario con conocimiento directo de la investigación. El conductor tiene más de 11 años de experiencia con la MTA y un buen historial de seguridad, confirmó Sarah Feinberg, presidenta interina de NYC Transit Authority, en una conferencia de prensa por la tarde.

Feinberg confirmó la prueba inicial de alcoholemia del conductor en el lugar, pero dijo que en el hospital el conductor rechazó una segunda prueba de drogas y alcohol exigida por la FTA / MTA, un hecho que Feinberg llamó "preocupante". El sindicato de conductores no ofreció comentarios oficiales, pero dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

El director de seguridad de MTA, Pat Warren, dijo que la velocidad fue un factor probable en el accidente. La velocidad apropiada para el tipo de giro que intentó el conductor del autobús debería haberse hecho a velocidades de entre 3 y 4 mph, pero la información de rastreo del GPS sugiere que el autobús viajaba entre 17 y 26 mph. El límite de velocidad de la carretera es de 25 mph.

El presidente de operaciones de autobuses de MTA, Craig Cipriano, dice que la investigación preliminar no encontró "indicios de problemas mecánicos" y que una inspección de seguridad reciente del autobús el 13 de enero no encontró problemas.

Los videos de la aplicación Citizen muestran una respuesta policial masiva a la escena y muchas personas tomando fotos y videos.

Desde entonces, el autobús ha sido retirado del paso elevado mientras continúa la investigación de la MTA junto con el NYPD y el FDNY.

En un comunicado, la MTA dijo que está realizando una investigación completa.

“El objetivo de la MTA es tener el sistema de transporte más seguro de la nación, y cuando ocurre un incidente como este, lo tomamos muy en serio. Estamos realizando una investigación completa e implementaremos las lecciones aprendidas para evitar que vuelva a suceder. Estamos seguros de que este fue un incidente aterrador para los clientes del autobús. Nuestros corazones están con ellos con la esperanza de que puedan recuperarse rápidamente", se lee en el comunicado.