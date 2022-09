Momento histórico en NY: recupera más de $270,000 de salarios no pagados para trabajadora doméstica hispana

What to Know Nueva York le entregó a una trabajadora doméstica colombiana $271,527 en salarios luego de que una investigación realizada por la División de Normas Laborales encontró que le pagaron menos en el transcurso de tres años. Esta fue una de las mayores recuperaciones en la historia de NYSDOL para un solo trabajador.

NUEVA YORK -- Nueva York le entregó a una trabajadora doméstica colombiana $271,527 en salarios luego de que una investigación realizada por la División de Normas Laborales encontró que le pagaron menos en el transcurso de tres años, anunció el miércoles el Departamento de Trabajo del estado, (NYSDOL, por sus siglas en inglés).

Esta fue una de las mayores recuperaciones en la historia de NYSDOL para un solo trabajador.

La víctima fue contratada por Habib Tawil y Charles Tawil para servir como empleada doméstica y acompañante de la madre de ellos en 372 Avenue U, Brooklyn. Sus deberes incluían bañar, cambiar y alimentar a la madre, así como realizar tareas de limpieza, lavandería y muchas otras tareas domésticas.

En promedio, la víctima trabajó 115 horas por semana de 2015 a 2018 y le pagaron $260 cada semana. La víctima fue retirada de su cargo cuando la madre falleció.

“Retener los salarios ganados legítimamente de los trabajadores es inaceptable y no se tolerará en el estado de Nueva York”, dijo la comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta Reardon. “Aplaudo a esta víctima por presentarse y espero que su historia inspire a otros a actuar. Nuestra misión es salvaguardar los derechos de todos los trabajadores en el estado de Nueva York. Si cree que tiene derecho a salarios no pagados, comuníquese con nosotros para que podamos ayudarlo”.

“Al final, cuando los años pasaron, no me traían comida, ya era yo sola pendiente de la señora y yo aguantaba hambre. Estuve todo el día y toda la noche con ella. Alla no había nadie no iba nadie, no había enfermeras no llegaba nadie. Y yo le decía al Sr. Habib, pero no venían, no venían a verla”, dijo la víctima.

Luego continuó explicando que a menudo pasaba meses sin paga.

Una vez denunciada por la víctima, la División de Normas Laborales notificó a los empleadores varias veces entre 2018 y 2021. Hubo una disputa entre los miembros de la familia sobre quién era responsable de los salarios. El albacea del patrimonio dijo que necesitaba una carta del NYSDOL para liberar los fondos, que la agencia proporcionó, pero aún no se entregó ningún pago a la víctima.

Después de varios intentos de divulgación, la División notificó a todas las partes que el NYSDOL emitirá una Orden de Cumplimiento. El Patrimonio finalmente liberó los fondos el 16 de junio de 2022, que desde entonces se han distribuido a la víctima.

NYSDOL también conectó a la víctima con su División de Políticas y Asuntos de Inmigrantes, (DIPA, por sus siglas en inglés), que trabajó con el consulado en el país de origen de la víctima para cumplir con la solicitud de la víctima de regresar a casa con su familia.

CÓMO RECIBIR AYUDA SI SOY VÍCTIMA

DIPA apoya a los inmigrantes y los ayuda a integrarse a la fuerza laboral, al tiempo que garantiza que los servicios, programas y protecciones del Departamento de Trabajo estén disponibles para todos los trabajadores, incluido el grupo grande y creciente de personas que trabajan en Nueva York o se mudan a Nueva York desde otro país. Si necesita ayuda con las Políticas y Asuntos de Inmigrantes o desea solicitar información adicional, llame a la línea directa de DIPA al: 877-466-9757 o visite su página de inicio.

DIPA también coordina los esfuerzos de apoyo a las víctimas y contra la trata de personas del NYSDOL. La trata laboral afecta a millones de personas en todo el mundo, incluso en los EE. UU. Tanto el Fobierno federal como el Gobierno del estado de Nueva York han aprobado leyes que penalizan la trata de personas y brindan servicios a las víctimas. El trabajo forzoso incluye lo siguiente:

Que le digan que debe trabajar para pagar la deuda.

Que le prometan beneficios, como una tarjeta de residencia, que no recibe,

Que su empleador le retenga su tarjeta de Identificación, pasaporte o contrato de trabajo,

Ser amenazado físicamente o con acciones policiales o de inmigración si no trabaja.

Experimentar daño a manos de un empleador.

Para denunciar el tráfico laboral, solicitar certificaciones para visas U o T, o programar una presentación de concientización sobre el tráfico de personas, llame a la División de Políticas y Asuntos de Inmigrantes al 877-466-9757 o envíe un correo electrónico a trafficking@labor.ny.gov. Si cree que usted o alguien que conoce puede ser víctima de trata laboral, envíe un correo electrónico a trafficking@labor.ny.gov o llame al 877-466-9757.

La División de Normas Laborales también investiga y cobra beneficios no pagados, como suplementos salariales, que incluyen pago de vacaciones/días festivos, licencia por enfermedad pagada, reembolso de gastos y más. Para obtener más información, incluido cómo presentar un reclamo, visite https://dol.ny.gov/unpaidwithheld-wages-and-wage-supplements.