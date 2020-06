Misteriosos fuegos artificiales impacientan a los neoyorquinos; un hombre fue atacado mientras dormía

Lo que debes saber Los residentes de la ciudad de Nueva York han presentado más de 1,700 quejas relacionadas a fuegos artificiales durante las primeras dos semanas de junio. Esto en comparación a 21 quejas reportadas durante el mismo período del año pasado, según datos de la ciudad.

La mayoría de los estallidos de pólvora se reportan en Brooklyn y en El Bronx, pero se pueden escuchar en toda la ciudad e incluso más al norte en el condado de Westchester.

NUEVA YORK - Se espera que el alcalde Bill de Blasio revele detalles el martes de las medidas severas, en unión a múltiples agencias, contra los proveedores de fuegos artificiales ilegales a medida que las quejas en los cinco condados se elevan a niveles sin precedentes para esta época del año, dijo su portavoz.

Los neoyorquinos salieron el lunes en la noche, afuera de la residencia oficial de De Blasio en la Mansión Gracie, para protestar por los fuegos artificiales que no los han dejado dormir durante las noches por semanas en la ciudad.

Los manifestantes crearon barricadas con vehículos alrededor de la mansión antes de la medianoche y tocaron bocinas para pedirle al alcalde que tome medidas enérgicas contra los fuegos artificiales ilegales.

"Vinimos aquí no para involucrarnos en ninguna discusión política. Vinimos aquí porque no nos sentimos seguros", un manifestante se dirigió a la multitud con un micrófono. "No dormimos, nadie duerme".

Now in front of Gracie Mansion pic.twitter.com/NqKIF3vomo — isaac abraham (@isaacab21663869) June 23, 2020

Los residentes de la ciudad de Nueva York presentaron más de 1,700 quejas relacionadas con fuegos artificiales en las primeras dos semanas de junio, en comparación a las 21 reportadas durante el mismo período del año pasado, según la ciudad.

Entre los incidentes relacionados con fuegos artificiales que se investigan se encuentra un caso que involucra a un grupo de personas en Harlem arrojando fuegos artificiales a una persona que dormía en la calle.

La mayoría de los fuegos artificiales se informan en Brooklyn y en El Bronx, pero se pueden escuchar en toda la ciudad e incluso más al norte en el condado de Westchester.

Los residentes dicen que los ruidos perturban su sueño, asustan a sus mascotas e incluso provocan estrés postraumático para algunos.