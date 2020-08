“Miopes, contraproducentes e insuficientes”: Murphy arremete contra órdenes ejecutivas de Trump

El gobernador Phil Murphy dijo el lunes que las acciones emprendidas por el presidente Donald Trump para aliviar el déficit económico de los estadounidenses son “miopes, contraproducentes e insuficientes”.

Trump anunció el fin de semana en su club de golf privado en Bedminster que los desempleados recibirán $400 semanales por seguro de desempleo, además del aplazamientos de impuestos sobre la nómina. Los estados pagarían el 25 % del seguro de desempleo.

Murphy estimó que ese 25% le costará al estado "cientos de millones de dólares". Asimismo, el mandatario dijo que las acciones de Trump no toman en cuenta el gasto de establecer un programa para administrar esos beneficios.

Trump firmó las órdenes ejecutivas luego de que se volvieran a estancar las negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo.

"Los estados están en riesgo de ruina y millones de estadounidenses siguen desempleados, sin embargo, la solución (de Trump) exige que los estados creen un nuevo programa que no podemos darnos el lujo de emprender y que no sabemos cómo administrar", dijo Murphy.

“No puedo sentarme aquí ahora y decir que Nueva Jersey podría permitirse participar en este programa. Las acciones del presidente no proporcionan ni un centavo para los gobiernos estatales y locales que son los primeros en responder a esta pandemia".

Murphy también señaló que la exención fiscal desvía miles de millones de dólares del Seguro Social y Medicare, importantes salvavidas para muchos.

“Una exoneración de impuestos sobre la nómina no les ahorrará nada a los trabajadores a largo plazo, ya que aún deberán pagarlos el próximo 15 de abril”, dijo Murphy. "Una exoneración de impuestos sobre la nómina no significa nada para los desempleados cuando no hay un cheque de pago".