Millonario de bienes raíces acusado del asesianto de su esposa, desaparecida hace 40 años

El heredero millonario de bienes raíces Robert Durst está acusado de la muerte de su exesposa, Kathie Durst, quien desapareció en 1982, confirmaron las autoridades el viernes.

Un investigador de la policía estatal presentó una denuncia penal el martes en un tribunal de la ciudad de Lewisboro, Nueva York, en el que se acusa a Durst de asesinato en segundo grado.

La acción no fue anunciada en ese momento por ningún oficial de la ley ni por la fiscal de distrito de Westchester, Mimi Rocah, quien recientemente convocó a un gran jurado para considerar los cargos.

"La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester puede confirmar que una denuncia que acusa a Robert Durst del asesinato de Kathleen Durst se presentó en el Tribunal de la ciudad de Lewisboro el 19 de octubre de 2021. No tenemos más comentarios en este momento", se informó en un comunicado el viernes.

El gran jurado ha comenzado a escuchar las declaraciones de los testigos, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press esta semana. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto y lo hizo bajo condición de anonimato.

Está previsto que el proceso del gran jurado tome varias semanas.

Robert Durst, de 78 años, fue sentenciado la semana pasada a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinar a un confidente que, según los fiscales, lo ayudó a encubrir el asesinato de Kathie Durst. Los fiscales de Los Ángeles dicen que Durst le disparó a Susan Berman en 2000 cuando se preparaba para confesar su papel a la policía.

Durst, quien tiene numerosos problemas médicos, se sentó en una silla de ruedas durante gran parte de la audiencia de sentencia y en los días posteriores ha sido hospitalizado con un respirador tras dar positivo por COVID-19, dijo uno de sus abogados.

Kathie Durst tenía 29 años cuando desapareció el 31 de enero de 1982.

Su cuerpo nunca fue encontrado. A pedido de su familia, fue declarada legalmente muerta en 2017. Robert Durst se divorció de Kathie Durst en 1990 citando el abandono.

No fue acusado de su desaparición hasta esta semana a pesar de varios esfuerzos a lo largo de los años para cerrar el caso. Las autoridades reabrieron el caso en 1999 para registrar un lago y la casa de la pareja.