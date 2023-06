Miles de residentes de NJ aún no reciben reembolsos del programa ANCHOR

NUEVA JERSEY -- Si usted es uno de los beneficiarios del programa ANCHOR, pero sigue esperando su cheque, no está solo.

Aunque el primer lote de pagos comenzó a emitirse a finales de marzo, unos 30,000 propietarios e inquilinos aún esperan la ayuda del estado, según estadísticas del Departamento del Tesoro de Nueva Jersey.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Según estimaciones de la agencia, más de 800,000 propietarios de viviendas con ingresos de hasta $150,000 cumplieron el requisito para recibir $1,500 en ayuda. Más de 290,000 propietarios de viviendas con ingresos superiores a $150,000 y hasta $250,000 calificaron para recibir $1,000. Más de 900,000 inquilinos con ingresos de hasta $150,000 cumplieron el requisito para recibir $450 para ayudar a compensar los aumentos de alquiler.

Y Más de $1,800 millones se han destinado a 446,000 inquilinos y 1.15 millones de propietarios de viviendas.

Además, las 30 000 solicitudes pendientes, lo que equivale a menos del 2 por ciento de todos los solicitantes, se presentaron sin toda la información necesaria o requieren confirmación adicional para procesar las solicitudes. La agencia está dedicando recursos significativos para garantizar que todos los contribuyentes elegibles reciban su beneficio.

El Departamento del Tesoro dijo que está trabajando para garantizar que los pagos pendientes lleguen a los beneficiarios que siguen esperando. Sin embargo, la agencia no brindó una fecha específica en la que estos residentes recibirán el pago.

Parte del retraso, según el Departamento del Tesoro, se debe a que los solicitantes no completaron correctamente el formulario o no brindaron información adicional requerida por el estado.

Esté atento a su buzón, porque la División de Impuestos del estado enviará cartas a partir de la próxima semana a los beneficiarios que necesitan proporcionar información adicional para completar sus solicitudes.

El estado emitirá el pago una vez que el formulario sea completado y la División de Impuestos pueda verificar la información faltante.

El programa de desgravación de impuestos a la propiedad de Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters (ANCHOR) es la ampliación del anterior programa de desgravación de impuestos a la propiedad, conocido como Homestead Benefit.

ANCHOR extiende los pagos para los inquilinos, que antes no calificaban, y aumenta el umbral de ingresos para que más propietarios puedan obtener el beneficio.

Más de 1.7 millones de residentes de Nueva Jersey solicitaron el programa ANCHOR, incluidos 1,25 millones de propietarios y más de 514,000 inquilinos, según cifras del estado.

¿DÓNDE ESTÁ MI REEMBOLSO?

Los residentes pueden verificar el estado de su solicitud y pago en línea visitando nj.gov/treasury/taxation/anchor.

Si aún no ha recibido un pago, puede llamar a la línea directa ANCHOR al 888-238-1233 entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m. de lunes a viernes.

El servicio está disponible en español.

Más información

También puede programar una cita en persona en línea en https://www.nj.gov/treasury/taxation/contact.shtml para recibir asesoria de la División de Impuestos del estado.

También hay recursos ANCHOR disponibles en español en línea, incluidas preguntas frecuentes y videos:

Propietarios: https://www.state.nj.us/treasury/taxation/anchor/home-faq.shtml

Inquilinos: https://www.state.nj.us/treasury/taxation/anchor/tenant-faq.shtml