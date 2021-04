Miles de personas le dan el último adiós a DMX en Brooklyn

NUEVA YORK - Miles de personas se congregaron el sábado para despedirse de la leyenda del hip hop, DMX, en una procesión masiva de motocicletas hacia el Barclays Center antes de la conmemoración pública.

El ataúd con DMX fue transportado en los vehículos conocidos como monster truck junto a cientos de motociclistas y liderado por el grupo de rap Ruff Ryders desde la ciudad natal de DMX, Yonkers, hasta el estadio de Brooklyn.

La procesión atrajo a los espectadores que salieron a las calles a lo largo de la ruta.

El memorial se llevó a cabo en el Barclays Center, en Brooklyn, el sábado a las 4:00 p. m. y el evento estaba cerrado al público y restringido solo a amigos cercanos y familiares debido a las condiciones de la pandemia.

Los organizadores dijeron en un comunicado que seguirán las pautas y protocolos de prueba de COVID-19 de Nueva York. El comunicado dice que el estado de Nueva York limita los estadios bajo techo al 10% de su capacidad.

La ceremonia se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de DMX.

No se dieron detalles sobre quién puede presentarse o hablar durante la despedida.

DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, murió el 9 de abril después de sufrir un "paro cardíaco catastrófico". Pasó varios días con soporte vital después de ser trasladado de urgencia a un hospital de Nueva York desde su casa el 2 de abril.

El rapero de 50 años nominado al Grammy interpretó canciones icónicas de hip-hop como "Ruff Ryders’ Anthem " y "Party Up (Up in Here)". También protagonizó varias películas, incluidas "Belly" y "Romeo Must Die".

DMX era padre de 15 hijos.

Su funeral se llevará a cabo el domingo a las 2:30 p.m. Se transmitirá en vivo por BET y el canal de YouTube de la cadena.