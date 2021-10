Miles de millones en ayuda aún están disponibles para inquilinos con dificultades

Para abordar la crisis de inquilinos provocada por la pandemia de COVID-19, el Congreso asignó más de $45 mil millones en ayuda. Más de seis meses después de que se autorizó el dinero, la mayor parte todavía sigue sin distribuirse a las familias que lo necesitan.

Solo alrededor de una quinta parte de la financiación, o $10 mil millones, ha llegado a los hogares hasta finales del mes pasado, según muestran nuevos datos del Departamento del Tesoro federal.

Que gran parte de esa ayuda aún no se haya gastado no significa que los inquilinos ya no tengan problemas.

Unos 12 millones de adultos acumulan deudas de alquiler, según un informe reciente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. Un análisis realizado durante el verano encontró que el inquilino promedio en mora debe alrededor de $3,700. En algunas áreas, las deudas de alquiler superan los $10,000 por hogar.

"Ciertamente, existe una necesidad restante en la mayoría de los estados y ciudades", dijo Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos.

Sin embargo, los esfuerzos para desembolsar el dinero se han visto desafiados por un proceso de solicitud engorroso, dicen los defensores. Aún así, piden a los inquilinos que no renuncien a la ayuda. El solo hecho de solicitar la ayuda puede impedir el desalojo.

En al menos cinco estados, aquellos que han presentado una solicitud tienen derecho a permanecer en su hogares en lo que reciben el dinero. Esos estados son Minnesota, Nevada, Nueva York, Oregón y el estado de Washington. Algunas de estas pólizas ofrecen a los inquilinos mucho más tiempo. Aquellos con un reclamo pendiente en Minnesota, por ejemplo, no pueden ser desalojados hasta junio de 2022.

Esto es lo que los inquilinos con dificultades deben saber para acceder al alivio.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

La Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos tiene una lista estado por estado de las más de 500 organizaciones que distribuyen el dinero federal. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor también tiene una nueva herramienta en línea para ayudarlo a solicitar la ayuda.

¿QUIÉN CALIFICA?

Al menos un miembro del hogar debe calificar para los beneficios de desempleo o dar fe por escrito de que perdió ingresos o incurrió en gastos importantes debido a la pandemia. También deberá demostrar un riesgo de quedarse sin hogar, que puede incluir un aviso de pago de alquiler o de servicios públicos atrasado.

Además, su nivel de ingresos para 2020 no puede exceder el 80% del ingreso medio de su área, aunque se ha ordenado a los estados que den prioridad a los solicitantes que caen al 50% o menos, así como a los que han estado sin trabajo durante 90 días o más.

Algunos programas estatales y locales han establecido prioridades adicionales. Por ejemplo, un fondo en California tiene como objetivo el alivio en los hogares de nativos americanos. Otro en Oklahoma está enviando el dinero primero a los mayores de 62 años.

¿CUÁNTO PODRÍA CONSEGUIR?

Podría recibir hasta 18 meses de asistencia, incluida una combinación de pagos de alquiler atrasado y futuro.

Si ya ha sido aprobado para los fondos de alquiler, pero sigue atrasado, normalmente puede volver a presentar una solicitud siempre que solicite un alivio por un período de tiempo diferente. El dinero generalmente va a su arrendador.

¿POR QUÉ TENGO PROBLEMAS PARA OBTENER AYUDA?

Los defensores de la vivienda señalan una serie de problemas, en particular con los arduos procesos de solicitud.

Andrew Aurand, vicepresidente de investigación de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, dijo que vio una solicitud de 45 páginas. Otro requirió que los inquilinos documentaran sus ingresos durante los últimos seis meses.

"Los funcionarios públicos están más preocupados por los supuestos estafadores que obtienen este dinero que por las personas que realmente lo necesitan", dijo Dan Rose, profesor asistente de sociología en la Universidad Estatal de Winston-Salem en Carolina del Norte y organizador de Housing Justice Now.

Si no puede cumplir con un requisito de documentación para la solicitud de un programa o se le niega la ayuda de un fondo determinado, busque otros recursos de asistencia para el alquiler en su área, dicen los expertos.

Otro problema más es que algunos propietarios se niegan a tomar el dinero de los programas porque no quieren aceptar sus términos, que pueden incluir la prohibición de desalojar al inquilino o aumentar su alquiler por un período de tiempo.

¿QUÉ HAGO SI MI CASERO SE NIEGA A TOMAR EL DINERO?

Los expertos recomiendan que pregunte al programa si puede recibir los fondos directamente. Más de una cuarta parte de los programas ahora permiten la llamada asistencia directa al inquilino.

¿QUÉ PASA CON EL DESALOJO?

La mayoría de los estados ya han levantado sus prohibiciones de desalojo, pero algunas siguen vigentes. La mayoría de los inquilinos en Nueva Jersey y Nueva York no pueden ser expulsados de sus hogares hasta enero.

Puede encontrar ayuda legal gratuita o de bajo costo en su estado en Lawhelp.org. En algunos lugares, incluidos el estado de Washington, Maryland y Connecticut, los inquilinos que enfrentan un desalojo ahora tienen derecho a un abogado.

NJ URGE A INQUILINOS Y CASEROS A SOLICITAR ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA, AÚN HAY FONDOS

El Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) de Nueva Jersey anunció el viernes que ha desembolsado hasta ahora $365 millones en fondos federales de Asistencia de Alquiler de Emergencia en todo el estado a más de 40,000 hogares, pero todavía hay fondos disponibles y los funcionarios urgen a los inquilinos y caseros a solicitar la ayuda.

“Rogamos a las personas necesitadas que aún no han solicitado el programa a actuar ahora y reclamar la asistencia para el alquiler antes de que sea demasiado tarde”, dijo la vicegobernadora Sheila Oliver, quien se desempeña como comisionada del DCA.

“La asistencia puede ayudar a cubrir los atrasos en el alquiler, el alquiler actual y el alquiler futuro, pero las personas no deben esperar hasta el último minuto para presentar una solicitud”.

El DCA administra los fondos de Asistencia de alquiler de emergencia que se asignaron al estado de Nueva Jersey. El departamento recibió $353 millones en fondos ERA1, todos los cuales se han gastado, y $272 millones en fondos ERA2, que actualmente se están distribuyendo.

Además de las asignaciones de Asistencia para el Alquiler de Emergencia que recibió el DCA, el gobierno federal proporcionó fondos adicionales a los gobiernos locales de Nueva Jersey que administran sus propios programas de asistencia para el alquiler.

Abre aquí para solicitar el programa.

Los propietarios pueden solicitar asistencia en nombre de un inquilino. Para hacerlo, el arrendador debe:

Obtener la firma del inquilino en la solicitud, que puede documentarse electrónicamente.

Proporcionar documentación para notificar al inquilino que la solicitud ha sido enviada.

El DCA alienta a los propietarios a acordar un plan de pago razonable para cubrir el alquiler adeudado y el alquiler que no esté cubierto por la asistencia.

El casero se compromete a no solicitar el desalojo por falta de pago del alquiler durante el plazo de la asistencia.

El DCA entregó los $353 millones en asistencia federal de alquiler de emergencia que había recibido hasta el 15 de octubre, superando así la fecha límite federal para distribuir los fondos en casi un año.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el mes pasado que Nueva Jersey fue el primer estado en la nación en distribuir en su totalidad los programas de ERA.

“Estos números de desembolso demuestran cuán increíblemente comprometido está el DCA para brindar asistencia de alquiler de manera rápida y efectiva a las familias de Nueva Jersey que se han visto afectadas financieramente por la pandemia y no pueden pagar el alquiler”, dijo Oliver.

NUEVA YORK TAMBIÉN TIENE FONDOS

La gobernadora Kathy Hochul también urge a los neoyorquinos a solicitar la ayuda.

“El primer día, me comprometí a hacer que el dinero federal de ayuda para el alquiler saliera por la puerta y llegara a las manos de los neoyorquinos. Desde entonces, hemos roto el atasco burocrático y hemos cuadruplicado la cantidad de ayuda pandémica distribuida. Con $913 millones en manos de los neoyorquinos, ahora estamos entre los líderes nacionales en distribución de ayuda para el alquiler y ocupamos el primer lugar en dinero comprometido. Pero con más de 250,000 solicitudes presentadas, está claro que los inquilinos y propietarios del estado de Nueva York aún continúan sintiendo los devastadores impactos económicos de la pandemia”, expresó la mandataria en un comunicado de prensa el martes.

“Hoy, el Departamento del Tesoro federal comenzará a aceptar solicitudes a través del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia para estados que necesiten fondos de ayuda adicionales, y el estado de Nueva York enviará su solicitud lo más rápidamente posible. Agradezco al presidente Biden y al Tesoro de los Estados Unidos por esta oportunidad y sigo comprometida a garantizar este alivio fundamental para los neoyorquinos".

Visita https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/ para solicitar el programa.