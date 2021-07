Met Opera llega a un acuerdo con los tramoyistas antes de regresar a las actuaciones en septiembre

NUEVA YORK - El Metropolitan Opera llegó a un acuerdo de contrato laboral con sus tramoyistas, el segundo de tres grandes acuerdos necesarios para reanudar las actuaciones en septiembre después de la pandemia.

El acuerdo se alcanzó la madrugada del sábado, dijo a la agencia The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo está sujeto a ratificación por parte del sindicato, lo que podría tener lugar el martes.

El acuerdo fue informado por primera vez por el sitio web Operawire.

El portavoz del Met, Lee Abrahamian, y Jamie Horwitz, portavoz de Local One de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), no respondieron a los mensajes en busca de comentarios el domingo.

El contrato de los tramoyistas expiró el 31 de julio pasado y el sindicato había estado cerrado desde el 8 de diciembre.

El Met llegó a un acuerdo en mayo con el American Guild of Musical Artists, que representa a la orquesta. Su contrato con el Local 802 de la Federación Estadounidense de Músicos, que representa a la orquesta, vence el 31 de julio y las negociaciones están en curso.

La compañía no ha actuado desde el 11 de marzo de 2020, debido a la pandemia, y canceló 276 funciones y una gira internacional.

El Met anunció planes para reanudar con la actuación de Réquiem de Verdi el 11 de septiembre que daría inicio al vigésimo aniversario de los ataques terroristas. La temporada comenzará el 27 de septiembre con el estreno en el Met de Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard.