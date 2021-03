Masiva expansión de vacunación en Nueva York; citas se agotan para algunos en la ciudad

Lo que debes saber Nueva York abre la elegibilidad para la vacuna a los mayores de 30 años el martes y la extenderá universalmente a los mayores de 16 años el 6 de abril; aproximadamente el 17% de la población del estado ha sido completamente vacunada hasta la fecha

El proceso también se está simplificando; los neoyorquinos de 75 años o más ahora pueden vacunarse con un acompañante elegible sin tener que hacer citas en tres sitios de vacunación masiva administrados por la ciudad

Incluso a medida que se acelera el lanzamiento sin precedentes, Nueva Jersey y Nueva York están en la cima de las listas nacionales (N ° 1 y 2, respectivamente) en nuevos casos per cápita una vez más; los funcionarios creen que las variantes son un factor que contribuye

NUEVA YORK - Los días de navegar por sitios en línea lentos y complicados para simplemente reservar una cita para las vacunas contra el coronavirus han terminado para los neoyorquinos mayores de 75 años, pero otra afluencia masiva de residentes que se vuelven elegibles para las dosis puede complicar el proceso para algunos en la próxima semana.

A partir de las 8 a.m. del martes, los neoyorquinos mayores de 30 años pueden comenzar a programar sus vacunas, mientras que la elegibilidad universal se extenderá a todos los mayores de 16 años a principios de la próxima semana. Anteriormente, la elegibilidad para la vacuna se había restringido a personas mayores de 50 años, aquellas en ciertas categorías de trabajo y personas con condiciones de salud subyacentes que las ponían en riesgo de enfermedad grave o muerte si se infectaban con el virus.

La población encarcelada de Nueva York ahora también es elegible, luego del fallo de un juez el lunes. La última expansión y la que se avecina, que el gobernador Andrew Cuomo llamó un "paso monumental", agrega millones de personas elegibles más al grupo. También plantea nuevas preguntas.

Pfizer es el único fabricante que ha incluido a personas de 16 y 17 años en sus primeros ensayos clínicos. Su vacuna es la única de las tres aprobadas por el gobierno federal que ha sido autorizada para las edades más jóvenes. Las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson han sido aprobadas solo para personas mayores de 18 años. No está claro si las dosis de Pfizer se reservarán para el grupo más joven cuando sean elegibles la próxima semana.

Tanto el estado como la ciudad enumeran a los fabricantes de vacunas por ubicación en sus respectivos sitios web de salud (consulte el estado aquí y el de la ciudad aquí). Todos menos tres de los sitios de vacunas masivas administrados por el estado ofrecen la dosis de Pfizer, aunque menos de la mitad tiene citas disponibles. No está claro si el equipo de Cuomo tiene algún plan para asegurar el acceso fácil para los jóvenes de 16 y 17 años por otros medios.

Sin embargo, el acceso se volvió mucho más fácil esta semana para los neoyorquinos de 75 años o más. NYC Test & Trace Corps anunció que el grupo de edad ya no necesita una cita para vacunarse en uno de los tres sitios de vacunación masiva administrados por la ciudad las 24 horas del día, los 7 días de la semana: Brooklyn Army Terminal, Bathgate y Citi Field. Para alentar a las personas a aprovechar, la ciudad dice que una escolta elegible de cualquier edad puede acompañar a los neoyorquinos mayores y vacunarse con ellos, sin necesidad de programar un horario.

Si bien muchos, incluido el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, han pedido más "libertad para vacunar" y elogian los desarrollos, al menos un concejal de la ciudad de Nueva York dice que la expansión creará un enamoramiento "intenso" para el resto de la población. algunos de los cuales han sido elegibles durante algún tiempo y aún no se han disparado.

El demócrata Mark Levine tuiteó que la expansión de la elegibilidad agrega alrededor de 2 millones de personas a la lista solo en la ciudad de Nueva York, "pero todavía estamos recibiendo solo alrededor de 200 mil dosis de la primera inyección por semana".

Aquellos que intentaron programar citas cuando obtuvieron la elegibilidad por primera vez el martes por la mañana probablemente encontraron una serie de mensajes rojos "NO HAY CITA DE PRIMERA DOSIS DISPONIBLE" en relación con los sitios de la ciudad o "No hay citas disponibles actualmente" en los estatales a una distancia razonable de sus hogares. Algunos harían clic en una opción esperanzadora de "verificar citas" en un sitio determinado y completarían toda su información personal solo para obtener un mensaje deslumbrante de "no hay citas disponibles actualmente" al final.

Media hora después de la nueva expansión de elegibilidad, la página de búsqueda de vacunas de la ciudad parecía ni siquiera cargarse correctamente, una probable víctima del aumento del volumen de neoyorquinos que buscan una inyección. Las personas no pueden programar una cita con anticipación en un sitio que no tiene suministro.

De Blasio y Cuomo han descrito el suministro como el factor limitante más grande en el lanzamiento durante meses. El alcalde ha dicho en repetidas ocasiones que la ciudad podría administrar 500,000 inyecciones por semana o más si su oferta coincidiera con la demanda. Hasta el martes, la ciudad tenía menos de 21,000 dosis de primera y única dosis de las vacunas disponibles, según muestran los datos. Aún así, el proceso se ha acelerado considerablemente.

A principios de marzo, la ciudad administraba cerca de 340,000 dosis por semana. El lunes, De Blasio dijo que la ciudad administró 478,000 la semana pasada, un aumento del 40 por ciento.

Hasta la fecha, el 15 por ciento de la población de la ciudad de Nueva York ha sido completamente vacunada, mientras que el 26.7 por ciento ha recibido al menos una dosis. En todo el estado, el 30 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis, mientras que casi el 17 por ciento puede informar una serie completa.

Sin embargo, persisten marcadas discrepancias raciales / étnicas. Los neoyorquinos blancos elegibles continúan vacunándose a tasas mucho más altas que los neoyorquinos de color y los que viven en comunidades de bajos ingresos. Se espera que más sitios de vacunación emergentes de la comunidad estén disponibles durante la semana como parte de un esfuerzo continuo para abordar las disparidades.

Es un problema que se refleja a nivel nacional y en la vecina Nueva Jersey, donde los residentes negros y latinos representan solo el 5 y el 7 por ciento, respectivamente, de las dosis totales. Eso está muy por debajo de su representación en la población elegible. En total, el Estado Jardín ha inoculado completamente alrededor del 16.5 por ciento de su población, mientras que aproximadamente el 30 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna.

No está claro cuándo Nueva Jersey podría estar lista para dar ese paso de elegibilidad universal, pero si las medidas de los gobernadores vecinos son una indicación, no pasará mucho tiempo.

El presidente Joe Biden anunció el lunes que el 90 por ciento de los adultos estadounidenses serán elegibles para la vacunación antes del 19 de abril, y tendrán un sitio dentro de las cinco millas de su hogar para esa fecha. El plan depende de la expansión del acceso a las vacunas en las farmacias minoristas, que hasta ahora solo se les ha permitido vacunar a personas de 60 años o más, maestros y, más recientemente, a personas con afecciones subyacentes.

La carrera, más bien un maratón, para vacunar ha adquirido una mayor urgencia en el último mes, mientras los funcionarios luchan por mantener tasas más bajas de hospitalización y muerte y, al mismo tiempo, frenar la propagación de nuevos casos. Los expertos dicen que los que dicen se estancaron a un nivel "muy alto" en todo el país una vez que se desaceleró la disminución viral posterior a las vacaciones.

En general, un nuevo estudio de los CDC encuentra que una sola dosis de las vacunas Pfizer o Moderna tiene un 80 por ciento de efectividad para prevenir infecciones.

Variantes, la relajación de las restricciones alimentan la preocupación en EEUU

El lunes, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, describió que tiene un sentimiento recurrente de una "desgracia inminente" mientras le rogaba a la gente que esperara un poco más. Advirtió que los estados que eliminan los mandatos de las máscaras, los viajes intensificados y la propagación de variantes altamente contagiosas podrían conducir a una posible "cuarta ola" si los estadounidenses no se aferran a las mismas precauciones de COVID que ayudaron a la nación a doblar la curva.

Incluso cuando el lanzamiento de la vacunación en EEUU alcanza nuevos hitos (más de 1 de cada 3 estadounidenses ha recibido al menos una dosis, dijo el lunes la Casa Blanca), la cantidad de casos diarios está creciendo en al menos un 5 por ciento en 30 estados y D.C.

Nueva Jersey y Nueva York ahora ocupan el puesto número 1 y 2, respectivamente, en los EEUU en nuevas infecciones per cápita, un hecho que genera un malestar extremo en dos estados que sufrieron más temprano en la pandemia y cuyas pérdidas continúan aumentando. Las tasas de hospitalización y muerte han disminuido, aunque ambas permanecen en el cuádruple de los niveles en los que estaban a principios de noviembre, según muestran los datos de los estados.

Los funcionarios electos y de salud en ambos estados creen que las variantes altamente transmisibles están alimentando parte de la propagación en curso. En la ciudad de Nueva York, los funcionarios de salud dijeron a principios de este mes que dos variantes, la que se identificó por primera vez en el Reino Unido el año pasado y una que parece haberse originado en Washington Heights, representaron el 51 por ciento de todas las muestras estudiadas en la semana más reciente de datos completos.

La gran mayoría de las muestras de variantes identificadas fueron la variante de Washington Heights, conocida como B.1.526. Esa cepa estuvo presente en casi dos de los cinco casos estudiados en general. Hasta ahora, la cepa del Reino Unido, B.1.1.7, se ha reportado en alrededor de 590 residentes de la ciudad de Nueva York, un aumento del 35 por ciento con respecto a la publicación de datos anterior. También se han identificado dos casos de la variante sudafricana. Se espera que los funcionarios de la ciudad proporcionen otra actualización sobre los datos variantes el martes.

A nivel estatal, se ha detectado un caso de la cepa brasileña. La oficina del gobernador no ha actualizado públicamente su contabilidad de la tensión del Reino Unido últimamente. Las dos variantes más comúnmente detectadas en la ciudad son las mismas dos más frecuentes en Nueva Jersey, dijo el lunes el gobernador Phil Murphy.

Dados los datos disponibles, Murphy dijo que es probable que el estado vea entre el 10 y el 40 por ciento de los casos relacionados con las variantes, pero la proporción exacta no está clara. Las preocupaciones sobre las variantes también están creciendo en Connecticut, donde los funcionarios están monitoreando un aumento reciente en los casos.

A nivel nacional, los CDC han confirmado más de 10,500 casos variantes en el Reino Unido en 51 estados. Esa es la tensión que, según la agencia federal, podría predominar en EEUU a partir de este mes. Las variantes sudafricana y brasileña siguen siendo menos comunes, con 288 y 118 casos identificados en 30 y 22 estados, respectivamente.

Se espera que los CDC actualicen sus datos de variantes nacionales más tarde el martes. Se espera que las vacunas existentes funcionen en las variantes que han surgido y las que surgirán con el tiempo, dicen los expertos en salud. Otros advierten que las mutaciones virales podrían hacer que las vacunas actuales sean ineficaces en un año o menos, según CNBC.