Más de 9,000 pacientes de COVID-19 fueron enviados a asilos mientras la administración de Cuomo retenía la cifras: AP

NUEVA YORK - Más de 9,000 pacientes con coronavirus en recuperación en el estado de Nueva York fueron dados de alta de hospitales y enviados a hogares de ancianos al comienzo de la pandemia bajo una controvertida directiva que fue descartada en medio de críticas que aceleraban los brotes, según nuevos registros obtenidos por The Associated Press.

La nueva cantidad de 9,056 pacientes en recuperación enviados a cientos de hogares de ancianos es más de un 40 por ciento más alta que lo que el departamento de salud estatal publicó anteriormente, y plantea nuevas preguntas sobre si una directiva del 25 de marzo de la administración del gobernador Andrew Cuomo ayudó a propagar la enfermedad y la muerte entre los residentes, un cargo que el estado disputa.

"La falta de transparencia y la recopilación de fragmentos de datos importantes ha socavado nuestra capacidad para reconocer el alcance y la gravedad de lo que está sucediendo" y abordarlo, dijo Richard Mollot, director ejecutivo de Long Term Care Community Coalition, un grupo de defensa de residentes.

Las nuevas cifras se producen cuando la administración de Cuomo se ha visto obligada en las últimas semanas a reconocer que no ha informado del número total de muertes por COVID-19 entre los residentes de cuidados a largo plazo. Ahora la cifra es de casi 15,000 más que los 8,500 revelados anteriormente.

La directiva del 25 de marzo de la administración de Cuomo prohibió a los hogares de ancianos rechazar a las personas solo porque tenían COVID-19. Se pretendía liberar espacio en los hospitales inundados en los primeros días de la pandemia. Fue criticado por defensores de los residentes de hogares de ancianos y sus familiares, quienes dijeron que tenía el potencial de propagar el virus en un estado que en ese momento ya tenía el número más alto de muertes en hogares de ancianos del país.

En su respuesta a una solicitud de Libertad de Información de AP de mayo, el departamento de salud del estado publicó esta semana dos cifras: un recuento previamente divulgado de 6,327 admisiones de pacientes directamente de hospitales y un nuevo recuento de 2,729 "readmisiones" de pacientes enviados de regreso hospital al asilo de ancianos donde habían vivido antes.

Antes de que el estado publicara cualquier dato, la AP realizó su propia encuesta y encontró al menos 4,500 de esos pacientes.

Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que hubo muchos otros lugares a los que podrían haber sido enviados esos pacientes, incluido el Centro de Convenciones Jacob Javits de la ciudad de Nueva York, que se había establecido como un hospital improvisado, y el barco hospital militar USS Comfort. El estado sostiene que esas instalaciones no eran sustitutos adecuados para el cuidado de los hogares de ancianos.

Cuomo revocó la directiva el 10 de mayo, prohibiendo que los hogares de ancianos acepten pacientes con COVID-19 sin una prueba negativa primero.

Además de los nuevos hallazgos con respecto a los números de los asilos de ancianos, un informe del New York Post alega que la secretaria del gobernador Melissa DeRosa se disculpó por retener el número de muertos en los asilos de ancianos del estado durante una conferencia telefónica con los líderes demócratas estatales. El artículo del Post dice que DeRosa mantuvo las cifras reales por temor a que fueran utilizadas por fiscales federales contra el estado.

Rich Azzopardi, asesor principal del gobernador Cuomo, dijo que habían "explicado que la administración Trump estaba en medio de un esfuerzo políticamente motivado para culpar a los estados demócratas por las muertes de COVID y que estaban cooperando con la producción de documentos federales y esa era la prioridad y ahora que terminó podemos dirigirnos a la legislatura estatal. Dicho esto, estábamos trabajando simultáneamente para completar la auditoría de la información que estaban solicitando ".

A raíz de la publicación de ese informe, muchos funcionarios republicanos en todo el estado pidieron una mayor investigación e incluso que el gobernador Cuomo renunciara o fuera destituido de su cargo. Varios funcionarios no republicanos también llamaron al gobernador por el informe, incluida el defensor público de la ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, y una lista creciente de representantes estatales y senadores.

"Para los continuos defensores de @NYGovCuomo, ¿cómo está esto bien? ¿Cómo no es como #Trump?" Williams publicó en Twitter. "Y cuando FORZAN la admisión, lo máximo que obtienes es un arrepentimiento por haber sido atrapado… y ni siquiera directamente de él o de las familias. Todo mientras pides a los neoyorquinos que confíen en tus decisiones".

Los funcionarios de salud estatales sostienen que los empleados asintomáticos de los hogares de ancianos, que no recuperaron a los pacientes con COVID-19, fueron el factor determinante de los brotes en los hogares de ancianos. Y han señalado en repetidas ocasiones que, por ley, se suponía que los asilos de ancianos no aceptaban a nadie a quien no pudieran cuidar adecuadamente.

“Al menos el 98% de las instalaciones de hogares de ancianos en el estado tenían COVID en sus instalaciones antes de su primera admisión o readmisión, y como hemos visto en todo el país, el principal impulsor de infecciones parece provenir del personal asintomático sin culpa de su propia ”, dijo el comisionado de Salud del estado, Dr. Howard Zucker, en un comunicado a la AP.

Agregó que la directiva del 25 de marzo siguió la orientación federal y que el porcentaje de muertes por coronavirus en todo el estado que ocurrieron en hogares de ancianos no cambió de la primavera al otoño, después de que se revocó la directiva.

Sin embargo, un líder de un grupo de médicos y administradores de hogares de ancianos de California, considera que los funcionarios de Nueva York buscan echar la culpa.

“Nunca me ha pasado por la cabeza que enviar pacientes con COVID-19 a hogares de ancianos sin preparación, con poco personal y con recursos insuficientes aumentó la transmisión y provocó un mayor número de muertes”, dijo el Dr. Michael Wasserman, presidente de la Asociación de California de Medicina de cuidados a largo plazo.

El departamento de salud de Nueva York publicó en julio un informe de 33 páginas, muy criticado por expertos en salud y defensores de los residentes, que decía que los pacientes enviados a sus hogares representaban poco peligro para los residentes porque habían pasado un promedio de nueve días en los hospitales, de acuerdo con las pautas federales de el tiempo sobre cuánto tiempo le tomó a las personas dejar de ser contagiosas.

Si bien puede ser imposible saber si los 2,729 pacientes adicionales tuvieron en cuenta la transmisión del virus en los hogares de ancianos, “cualquier política que se implemente y que no haga todo lo posible para evitar que el COVID ingrese a un centro de atención médica tiene el potencial de aumentar la propagación del virus ”, dijo Stephen Hanse, presidente de un gran grupo de hogares de ancianos llamado la Asociación de Instalaciones de Salud del Estado de Nueva York y el Centro de Vida Asistida del Estado de Nueva York.

La divulgación meses después "confirma aún más el enfoque defectuoso del estado en la implementación de una estrategia centrada en el hospital para combatir la pandemia de COVID-19", dijo Hanse.

Algunos estados, incluido Connecticut, establecieron hogares de ancianos solo para COVID 19 relativamente temprano.

Zucker dijo a los legisladores en una carta esta semana que el estado comenzó a trabajar en noviembre para establecer hogares de ancianos solo para COVID para algunos pacientes "persistentemente positivos" que salían de los hospitales. Ahora hay 19 casas de este tipo en todo el estado, con un total de casi 2,000 camas.

En un comunicado el jueves después del informe de AP, Zucker repitió el hallazgo del informe de julio de que los pacientes readmitidos en hogares de ancianos no podían haber introducido el virus en esas instalaciones, dado que tenían COVID antes de ir al hospital.

"Los hechos no han cambiado: al menos el 98% de las instalaciones de hogares de ancianos en el estado tenían COVID en sus instalaciones antes de su primera admisión o readmisión y, como hemos visto en todo el país, el principal impulsor de infecciones parece ser el personal asintomático hasta no es culpa suya ", dijo Zucker en un comunicado. "Como señala acertadamente el informe del Procurador General, la guía del Departamento de Salud del 25 de marzo fue consistente y siguió la guía federal emitida por los CDC y CMS y no fue una directiva para aceptar pacientes con COVID - un punto que la Procuraduría General encuentra los asilos de ancianos comprendido."

Cuomo, quien escribió un libro sobre su liderazgo en la crisis del virus, ha minimizado repetidamente las críticas al manejo de los asilos de ancianos por parte de su administración como un "juego de culpas" por motivos políticos.

Pero la avalancha de nuevas revelaciones comenzó el mes pasado después de que la procuradora general del estado, Letitia James, emitiera un informe abrumador en el que acusaba a la administración de no reportar sus muertes por cuidados a largo plazo en más del 50 por ciento.

Eso fue consistente con un informe de AP de agosto que se centró en el hecho de que Nueva York es uno de los únicos estados que cuenta solo a los que murieron en la propiedad de un hogar de ancianos y no a los que murieron después de ser transportados a hospitales.

Bajo una fuerte presión para cambiar su metodología, Nueva York comenzó a emitir informes en las últimas semanas que agregaron miles más a su número de muertes por cuidados a largo plazo desde marzo. Los nuevos datos también confirmaron que las muertes por COVID-19 en algunos hogares de ancianos son el doble o más de lo que se había informado anteriormente.

En general, Nueva York ha perdido a más de 45,000 personas por el virus, más que cualquier otro estado excepto California, según cifras compiladas por la Universidad Johns Hopkins.