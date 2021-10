Más de 200 mujeres y personas trans serán transferidas de Rikers Island a prisiones estatales

NUEVA YORK – Unas 230 personas en la cárcel de Rikers, la mayoría mujeres y personas trans, serán trasladadas a dos instalaciones estatales como parte de un acuerdo entre la Ciudad de Nueva York y el Estado para abordar la crisis actual de esta prisión.

Los prisioneros serán transferidos a partir de la semana del 18 de octubre a la instalación correccional de Bedford Hills, en el condado de Westchester, y a la prisión Taconic. Ambas operadas por el Departamento de Prisiones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS), anunciaron el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las transferencias se realizarán dos veces por semana, y comienza con la transferencia de 10 a 20 personas durante cada transferencia. No se transferirá a ningún detenido actual con asuntos pendientes relacionados con inmigración.

Todos los transferidos recibirán los mismos servicios proporcionados a todas las personas actualmente encarceladas en Bedford y Taconic, como educación académica, capacitación vocacional, servicios de transición, servicios de voluntariado, servicios de abuso de alcohol y sustancias, incluido el tratamiento asistido por Medicaid (MAT), programación universitaria, entre otros.

Este acuerdo se basa en la reciente Ley Less is More, que firmó la gobernadora, que evitará detenciones innecesarias en Rikers, así como la orden ejecutiva que amplió las audiencias remotas para los detenidos y ayudará a reducir la cantidad de tiempo que los detenidos deben pasar en esta prisión.

Hasta la fecha, 239 personas han sido liberadas de Rikers como resultado de esta legislación.