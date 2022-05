Más de 100 compañías y hasta 700 puestos disponibles este 24 de mayo en feria de empleo de NJ

Un centenar de compañías y negocios de Somerset y Hunterdon ofrecerán más de 700 puestos durante la Feria de Empleo Greater Raritan 2022 en Hindu Temple and Cultural Society, ubicado en 1 Balaji Temple Dr, Bridgewater Township, NJ 08807.

El evento se realizará de 10 a.m. a 2 p.m. el 24 de mayo.

Esta es la primera feria de trabajo presencial a gran escala presentada por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Greater Raritan (GRWDB) desde el inicio de la pandemia.

Más de 100 empleadores con sede en los dos condados se han registrado para este evento gratuito, informó la GRWDB en un comunicado.

Los solicitantes de empleo no necesitan registrarse. La organización dijo que los trabajos que se ofrecen son de tiempo completo y de medio tiempo y van desde nivel de entrada hasta con experiencia.

Los empleadores participantes representan los sectores de cuidado infantil y educación, construcción, gobierno del condado, finanzas, atención médica, salud y bienestar, ocio y hospitalidad, ciencias de la vida, manufactura, servicios personales y familiares, comercio minorista, deportes, transporte y logística, tecnología y cuidado veterinario.

Además, habrá salas disponibles para conversaciones individuales con los empleadores según sea necesario.

El GRWDB supervisa los servicios de carrera y empleo financiados por el gobierno federal y estatal para empresas y residentes en los condados de Hunterdon y Somerset.

Los empresas participantes incluyen: 3M, Akorn, Altice USA, Americorps, Anita's Angels, APEX Building Services, Apples and Books Learning Center, Arc of Hunterdon County, Aurora Kitchens & Interiors, BAM Desserts Bex Kitchen Catering and Events Boro Cuts Bridgeway Senior Healthcare, BrightStar Care of Hunterdon, BrightstarCare of Somerset, Catalent Pharma Solutions, CEA11, Central Jersey Housing Resource Center, Chick-fil-A, Chroma Color Corp., Crown Veterinary Specialists, CSS Building Services, Delta Community Supports, Eli Lilly & Co, Enjoy Your Party, ESTES Express Trucking, Family Promise of Hunterdon County, Farinolio121, FedEx, Fellowship Senior Living, Financial Resources Federal Credit Union, FlexBiosys, Flockheart, Fulton Bank,Geo-Technology Associates, Girl Scouts Heart of New Jersey, goHunterdon, Good News Home, Greater Somerset County YMCA, Hitran Corporation, Horticultural Plant Services, Hunterdon County Educational Services Commission, Hunterdon County Vocational School District, Hunterdon Medical Center, Hunterdon Youth Service, II-VI, Innovative Manufacturing, Krapf School Bus, Labcorp, Luxfer MEL Technologies,Magna-Power Electronics, Matheny Medical and Educational Center Midland, MK Food Service, Montauk Transit, Natirar, New Jersey Eastern Star Home New York Life,Norwescap Head Start and Early Head Start, Novacom Telephone Co., Ocean State Job Lot, Parker, Power Container Corp., QuickCheck, QuVa Pharma Rehab At River's Edge, Right at Home, Roche, RWJBarnabas Health, S&G Cleaning Services, Senior Helpers, SHI International, Shimon and Sara Birnbaum JCC, Shock IT, ShopRite of Hunterdon County, Somerset County, Somerset County Park Commission, Somerset Hills Learning Institute, Somerset Savings Bank, Stonebridge at Montgomery/Springpoint Senior Living, Summit Drilling Superior Court of New Jersey, Superior Tool & Manufacturing Co. Takara Belmont, Tamke Tree Experts, The Briad Group, The Center for Great Expectations, The COR Behavioral Group, The Home Depot, Thermo Fisher Scientific, Turo Care, UNICOM Science & Technology Park, UPS, USA Sport Group, Valley Wellness, Verano, Village Office Supply, Visions y Pathways.

Para obtener más información puedes contactar al director de la junta de GRWDB, Paul Grzella. Envía un correo electrónico a grzella@co.somerset.nj.us o llama al 908-541-5790.

Visita https://www.thegrwdb.org/ para obtener más información de futuras ferias de empleo, así como programas de entrenamiento laboral y otros servicios.