Mariposa monarca pausa su migración en Nueva Jersey antes de llegar a México

El Estado Jardín se convierte, como cada año, en la estancia de reposo de la mariposa monarca antes de continuar su migración otoñal a las cálidas tierras mexicanas.

La mariposa monarca migra hasta las montañas de Michoacán a menudo desde lugares tan lejanos como Nueva Jersey, Nueva Inglaterra o incluso Canadá.

Y si aún no has tenido la oportunidad de verlas revolotear este año, puede que no sea demasiado tarde.

Cape May es un lugar particularmente popular entre las monarcas, ya que se congregan en masa en su viaje de 2,000 millas. Es en Cape May donde el Monarch Monitoring Project, un programa de la Sociedad Audobon de Nueva Jersey, etiqueta y rastrea a las mariposas.

Según el Monarch Monitoring Project, las mariposas enfrentan una existencia frágil con pérdida de hábitat, clima extremo, depredadores y pesticidas tóxicos que impactan a la población. Con un peso menor que un clip, viajarán hasta 100 millas en un día.

Las monarcas se congregan en Cape May, esperando vientos y condiciones climáticas favorables para cruzar la bahía de Delaware, a veces viajando en embarcaciones marítimas. Se posan en grandes cantidades en los árboles, lo que hace que algunos de los árboles parezcan que su color ha cambiado a naranja.

Si bien los espectadores no verán los grandes números que pudieron apreciarse a principios de octubre, todavía hay una gran cifra en las áreas de Cape May, Stone Harbour y Maurice River Township.

Según la Sociedad Audubon de Nueva Jersey, las tres o cuatro generaciones de monarcas que emergen cada verano se consideran no migratorias y solo viven de dos a cinco semanas. Estas monarcas adultas son responsables de aparearse y poner huevos para criar a la próxima generación de monarcas.

Sin embargo, la última generación del año, conocida como las monarcas migratorias, se comporta de manera bastante diferente. Estas monarcas, que emergen en el otoño, retrasan su reproducción para migrar e invernar en México, una travesía de miles de millas. Estas monarcas vivirán de seis a nueve meses y se volverán a despertar en la primavera para aparearse y poner huevos mientras migran hacia el norte.

La Sociedad Audubon de Nueva Jersey registra un censo de monarcas diariamente desde principios de septiembre hasta finales de octubre para rastrear el número de monarcas a lo largo de la ruta de migración de otoño. Numerosas monarcas también están etiquetadas con códigos de identificación y, si se recuperan, demuestran qué tan lejos viajan algunas de estas monarcas.

Monarch Watch dice que más de 900 jardines en Nueva Jersey que están registrados como Monarch Waystations, que ofrecen flores que nutren a las mariposas antes de emprender su viaje.

Visita la página de Facebook de Cape May Monarchs de la Sociedad Audubon de Nueva Jersey, monarchwatch.org, o la "Guía de conservación de la mariposa monarca de Nueva Jersey" del Departamento de Protección Ambiental.