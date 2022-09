Mapaches de NYC serán vacunados contra la rabia; piden evitar contacto con la vida silvestre

NUEVA YORK -- Unos animales comunes en la Ciudad de Nueva York, y que para muchos pueden ser tiernos, recibirán una vacuna especial.

Y es que el Departamento de Salud, el Departamento de Paruqes y socios académicos y federales lanzan un esfuerzo para vacunar a los mapaches contra la rabia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“La rabia es una enfermedad grave que puede afectar a los humanos y a nuestras mascotas”, dijo el comisionado de Salud Ashwin Vasan. “Los neoyorquinos deben asegurarse de que sus mascotas estén al día con las vacunas contra la rabia y mantenerse alejados de la vida silvestre. Si ve un animal que cree que está actuando de manera extraña, llame al 311”.

A prtir del lunes 12 de septiembre hasta octubre, biólogos de vida silvestre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA, por sus siglas en inglés), distribuirán cebos individuales que contienen una vacuna oral contra la rabia, usando estaciones de cebo o lanzando a mano, en áreas boscosas en Brooklyn, Queens y Manhattan. El Departamento de Salud también volará un helicóptero a baja altura para distribuir cebos de vacunas en las áreas boscosas y pantanosas de Staten Island desde principios hasta mediados de octubre (dependiendo del tiempo).

Los cebos se utilizan para orientar los esfuerzos para vacunar a los mapaches en el estado de Nueva York, incluida la Ciudad de Nueva York. Anualmente, el USDA y numerosos socios estatales/locales distribuyen cebos en el este de los Estados Unidos, con el objetivo final de eliminar el virus de la rabia. Los pequeños cebos de color marrón tienen olor a pescado y se asemejan a un paquete de ketchup que oculta una pequeña cantidad de vacuna líquida rosada. Los mapaches se sienten atraídos por el olor, y cuando los mapaches mastican el cebo, pueden inmunizarse, protegiéndolos contra la infección de la rabia.

En lo que va de 2022, dieciocho animales, (7 mapaches de Queens, 1 gato, 1 mapache, 2 murciélagos de Staten Island, 2 zorrillos y 5 mapaches de El Bronx), han dado positivo por rabia.

El cebo en sí no daña a las personas, pero en casos extremadamente raros, la exposición al líquido puede causar sarpullido. En el improbable caso de que alguien entre en contacto con el líquido, debe lavarse las manos con agua tibia y jabón, hablar con su médico y notificar al Centro de control de intoxicaciones de la Ciudad de Nueva York al 1-800-222-1222.

El cebo no es dañino para las mascotas y no puede causar rabia, pero puede causar vómitos si se consumen varios cebos. Si las mascotas encuentran el cebo, no intente quitárselo para evitar ser mordido y expuesto a la vacuna.

La rabia es una enfermedad viral mortal, pero prevenible. Se puede propagar a personas y mascotas si son mordidas por un animal rabioso. En la Ciudad de Nueva York, la rabia se encuentra principalmente en mapaches.

El virus de la rabia infecta el sistema nervioso central. Si una persona o mascota no recibe la atención médica adecuada después de una posible exposición a la rabia, el virus puede causar una enfermedad en el cerebro y, en última instancia, provocar la muerte. La rabia se puede prevenir vacunando a las mascotas, manteniéndose alejado de la vida silvestre y buscando atención médica después de posibles exposiciones antes de que comiencen los síntomas.

Los mapaches

Los mapaches viven en la Ciudad de Nueva York y, si los ve durante el día, tenga cuidado pero no se alarme. Estar fuera durante el día no significa que esté rabioso, puede que solo esté buscando comida.

No alimente a los mapaches.

Observe mapaches desde la distancia.

Para obtener más información sobre los mapaches, visite WildlifeNYC.

Cómo protegerse contra la rabia

No toque ni alimente a animales salvajes, perros o gatos callejeros.

Mantenga la basura en recipientes herméticamente cerrados.

Manténgase alejado de cualquier animal que se comporte agresivamente.

Manténgase alejado de cualquier animal salvaje que parezca enfermo o actúe de manera inusualmente amigable. Llame al 311 para reportar un animal enfermo.

Los animales que hayan atacado o parezca probable que ataquen, deben ser reportados al 911.

No intente separar a los animales que pelean.

Cómo proteger mi perro contra la rabia

Mantenga las vacunas de las mascotas al día y manténgalas con correa.

Mantenga a su perro atado mientras esté al aire libre.

No deje a sus mascotas al aire libre desatendidas.

Si su mascota ha estado en contacto con un animal que podría tener rabia, comuníquese con su veterinario inmediatamente y reporte el incidente al 3-1-1.

Alimente a las mascotas en el interior.

Qué hago si me muerde o araña un animal

Lave inmediatamente la herida con abundante agua y jabón.

Busque atención médica de su proveedor de atención médica.

Si el animal no tiene dueño y puede ser capturado por personal autorizado, llame al 3-1-1.

Si el animal es una mascota, obtenga el nombre, la dirección y el número de teléfono del dueño para que el Departamento de Salud pueda monitorear al animal.

Para informar una mordedura, llame a la nidad de mordeduras de animales (212-676-2483) entre las 9 a. m. y las 5 p. m. durante la semana. Por la noche o los fines de semana, llame al 212-VENENOS (764-7667).

Para obtener información sobre el seguimiento médico, llame al 311 o a su proveedor médico.

Para más información sobre la rabia ir aquí.