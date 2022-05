Mandato de uso de mascarillas en las escuelas de NYC no regresará a pesar del nivel de alerta de COVID alto

NUEVA YORK - Los mandatos de uso de mascarillas no volverán a las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York a pesar de la transición de la ciudad al estado de alerta alto de COVID hace un día y el aviso más reciente de uso de tapabocas en interiores para todos, dijo el miércoles alcalde Eric Adams.

Según el nuevo plan de alerta de COVID por niveles que Adams y su equipo dieron a conocer a principios de este año, que se basa en el sistema de los CDC, un estado de alerta alto significa que los neoyorquinos deben "usar una mascarilla en todos los lugares públicos interiores y espacios al aire libre llenos de gente", entre otras precauciones.

El comisionado de Salud emitió un aviso actualizado sobre el uso de máscaras incluso antes de que cambiara el nivel de alerta en el que instó a todos los neoyorquinos a usar tapabocas en interiores, independientemente del estado de vacunación, ya que aumentan los casos de las subvariantes de Ómicron altamente contagiosas.

El alcalde Adams recomendó lo mismo al público el lunes, cuando su administración advirtió por primera vez que el cambio a alerta máxima podría ocurrir en días. Tardó menos de 24 horas.

Aún así, el alcalde Adams insistió en que las crecientes tasas de infección en la Ciudad de Nueva York no justificaban el regreso a tales restricciones. El alcalde agregó que los números más recientes relacionados a las cifras de COVID son una razón más para mantenerse preparado y tomar precauciones, pero no son motivo para entrar en pánico.

"Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. No vamos a permitir que el COVID nos gane", dijo el alcalde Adams, y añadió que las cifras de hospitalizaciones en la ciudad son estables en este momento y las pruebas de COVID generalizadas en el distrito escolar público más grande del país está trabajando.

El Dr. Torian Easterling, primer comisionado adjunto y director de equidad del Departamento de Salud de la ciudad, defendió la decisión y dijo que los mandatos de uso de máscaras no son necesarios en este momento porque suficientes personas prestan atención a la recomendación para marcar la diferencia.

Easterling también dijo que espera que la ola actual de COVID, al menos la quinta, de esta pandemia, termine en cuestión de semanas.

Las escuelas han sido durante mucho tiempo un punto brillante en términos de propagación de COVID durante la pandemia, y las tasas de infección en edificios individuales tienden a tener una tendencia por debajo del promedio de la comunidad.

Hasta el miércoles, el Departamento de Educación, (DOE, por sus siglas en inglés), de la ciudad está rastreando 2,083 casos actuales de COVID en todo su sistema escolar, el 74 % de ellos entre estudiantes.

Según el sitio web del DOE, actualmente no hay aulas ni edificios escolares cerrados en los cinco condados debido a un brote. Pero una mirada al mapa muestra que pocas áreas han sido impermeables a las subvariantes de COVID que alimentan las tasas de casos en toda la ciudad.

El mandato general del uso de mascarillas en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York finalizó a principios de marzo cuando las tasas de casos y hospitalizaciones se desplomaron en los cinco condados tras los picos sin precedentes en esos frentes en enero debido a la cepa Ómicron original.

El mandato de uso de máscaras para niños pequeños, el que afecta a los niños en guarderías y programas públicos 3K en toda la ciudad, que aún no califican para la vacuna contra el COVID-19, estaba a punto de caducar a principios de abril, pero se extendió nuevamente a medida que aumentaron los casos. Permanece en vigor, sin fecha de finalización establecida, después de sobrevivir a un desafío legal. El alcalde Adams no compartió ninguna actualización ese miércoles.

La Ciudad de Nueva York había estado en un estado de alerta de COVID "medio" desde el 2 de mayo después de pasar un umbral crítico de tasa de infección: 200 nuevos casos diarios por cada 100,000 residentes durante un período continuo de siete días. La actualización al estado de alerta "alta" significa que la tasa de hospitalización por COVID también alcanzó un punto de referencia clave: 10 nuevas admisiones por cada 100,000 residentes de forma continua. Ambos se basan en las pautas comunitarias actuales de los CDC.

En el momento en que los funcionarios de salud anunciaron el cambio a alerta media, la tasa móvil de hospitalizaciones era de 6.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que la tasa móvil de casos nuevos era de 218.22. Ambas tasas han ido aumentando constantemente.

En particular, una buena parte de las admisiones hospitalarias etiquetadas como COVID-19 involucran a personas que no fueron admitidas por ese motivo en primer lugar, lo que significa que es posible que sus diagnósticos nunca se hayan detectado si no hubieran buscado tratamiento por otra causa no relacionada.

Más de la mitad de las personas hospitalizadas con COVID en todo el estado (52.4 %) no tenían el diagnóstico incluido como motivo de admisión, según datos estatales. En la Ciudad de Nueva York, la proporción es aún mayor (58.1%). Eso significa que es posible que las infecciones por COVID en más de la mitad de los pacientes hospitalizados de la ciudad de Nueva York no se hayan detectado si nada más hubiera merecido atención médica. Y eso, dicen los expertos, es una buena noticia en términos de la gravedad del COVID.

Es por eso que el alcalde Adams y otros dicen que es hora de volver al protocolo probado.

"Ahora es el momento de duplicar la protección de nosotros mismos y de los demás al tomar decisiones que puedan evitar que nuestros amigos, vecinos, familiares y compañeros de trabajo se enfermen", dijo el martes el comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, el Dr. Ashwin Vasan, al anunciar la transición del estado de alerta máxima.

“Como ciudad, tenemos las herramientas para mitigar el impacto de esta ola, incluida la distribución de pruebas, máscaras y promoción de tratamientos”, agregó. "Volver a un riesgo bajo depende de que todos hagan su parte y, si seguimos la guía, nuestros pronósticos anticipan que el pico de esta ola no durará mucho. Lo que hagamos ahora puede marcar la diferencia".