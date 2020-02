Madre salvadoreña sobrevive a lluvia de martillazos durante robo en Brooklyn

Una madre salvadoreña caminaba al trabajo cuando un sujeto se le acercó por la espalda para arrebatarle el bolso. La mujer relató que oponer resistencia la convirtió en blanco de un brutal ataque a martillazos que casi le cuesta la vida.

Rosa, como pidió ser identificada, narró que el hombre la golpeó sin piedad en el rostro, en el cuello y em las piernas. El ataque no cesó incluso cuando ella se postró debido al dolor.

“Me atacó por detrás, me tiró al piso, yo perdí el conocimiento”, recordó la madre. “Caí de rodillas al piso, de una vez me tiró y me forcejeaba mi cartera, me la quería quitar”, añadió.

Pese al miedo y el dolor insoportable, Rosa no cedió al ataque y mantuvo la cartera consigo. Explica que llevaba documentos irremplazables.

“Esos papeles me hicieron fuerte. En ese momento si me acordé de Dios, no sé ni como Dios me dio ese valor y no me dejé vencer”, explicó con la voz quebrada.

Detalló que el sujetó comenzó por golpearla en la nuca y en la espalda. Trató de noquearla, lo que no consiguió. No logró ver a detalle el rostro del atacante, pero sí recuerda que era una silueta negra que sostenía con furia el martillo y le gritaba “give me the money”.

“Vengo de El Salvador, de una violencia, matan en la calle. Estaba segura en este país y ahora me siento traumatizada, ahora ando con miedo”, comentó Rosa, una sobreviviente de cáncer.

La madre clamó al NYPD el arresto del atacante, pues teme que esté a la caza de otra víctima.