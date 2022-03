Lugares emblemáticos de NY se iluminan de color púrpura en honor al Mes de la Historia de la Mujer

La gobernadora Kathy Hochul celebró el martes el inicio del Mes de la Historia de la Mujer y resaltó los logros de las mujeres de Nueva York y habló de su visión de la equidad de género. En reconocimiento, varios sitios emblemáticos del estado de Nueva York se iluminarán de color púrpura la noche del martes.

"Como lugar de nacimiento del movimiento por los derechos de la mujer, la historia de la mujer es la historia de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "Nos paramos sobre los hombros de gigantes, y como la primera mujer gobernadora del estado de Nueva York, sé que no estaría aquí si no fuera por las valientes mujeres que abrieron los caminos por los que he caminado. Como neoyorquinos, debemos abrazar ese legado y garantizar que el futuro que les dejamos a nuestras hijas y nietas sea aún más brillante y más justo que el que nos quedó a nosotros".

En su proclamación del Mes de la Historia de la Mujer, la gobernadora Hochul celebró a las mujeres legendarias que fueron pioneras en el campo de la medicina y la atención médica y elogió a las mujeres de Nueva York a lo largo de la historia por sus contribuciones a la política, la cultura y más. La demócrata también entregó un mensaje a los neoyorquinos en honor al Mes de la Historia de la Mujer que analiza el trabajo en curso para fortalecer el cuidado infantil, ampliar la igualdad de oportunidades para todas las mujeres y aprobar una Enmienda de Igualdad de Derechos.

Los puntos de referencia que se iluminarán en honor al Mes de la Historia de la Mujer incluyen: