Luego de 40 años hombre de NY limpia su nombre tras ser condenado injustamente por incendio intencionado

Lo que debes saber Un hombre de Nueva York que pasó casi 40 años tratando de limpiar su nombre fue reivindicado. Esto después de que un jurado corrompido por el antisemitismo lo condenara injustamente por incendio con intención.

Los abogados de Barry Jacobson, que fueron ayudados en sus esfuerzos por la Liga Antidifamación y el Proyecto Inocencia, anunciaron el martes que un tribunal acordó que el jurado estaba parcializado y que los fiscales desestimaron el caso.

Jacobson fue declarado culpable en 1983 de provocar un incendio en su casa en Richmond, un pequeño pueblo en los Berkshires del oeste de Massachusetts. Fue sentenciado a seis meses de prisión y multado con $10,000, aunque solo pasó un mes tras las rejas.

Un hombre de Nueva York que pasó casi 40 años tratando de limpiar su nombre fue reivindicado. Esto después de que un jurado corrompido por el antisemitismo lo condenara injustamente por incendio con intención.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los abogados de Barry Jacobson, que fueron ayudados en sus esfuerzos por la Liga Antidifamación y el Proyecto Inocencia, anunciaron el martes que un tribunal acordó que el jurado estaba parcializado y que los fiscales desestimaron el caso.

“Esto ha pesado profundamente en su mente y conciencia durante décadas”, dijo Bob Cordy, abogado de Jacobson, que ahora tiene 78 años.

Jacobson fue declarado culpable en 1983 de provocar un incendio en su casa en Richmond, un pequeño pueblo en los Berkshires del oeste de Massachusetts. Fue sentenciado a seis meses de prisión y multado con $10,000, aunque solo pasó un mes tras las rejas.

La condena casi arruinó su vida. Jacobson, que estaba en el negocio de bienes raíces comerciales, perdió sus licencias de bienes raíces en Massachusetts y Nueva York, dijo Cordy. Interfería con sus relaciones personales y su salud mental.

“Durante casi 40 años me ha perseguido esta condena injusta”, dijo Jacobson, quien no estuvo disponible para hacer comentarios, en un comunicado. “Una y otra vez ha afectado mi carrera, mi negocio, mi familia y mi comunidad. Ha sido más que doloroso. Es una experiencia que no le deseo a nadie”.

Tanto la acusación como las deliberaciones del jurado estuvieron manchadas por el antisemitismo, dijo Cordy, exjuez asociado de la Corte Judicial Suprema, la corte más alta de Massachusetts.

La Fiscalía, basándose en un estereotipo racista, insinuó que Jacobson prendió fuego por el dinero del seguro, dijo Cordy.

Aún más impactantes fueron los comentarios hechos por el presidente del jurado.

Según la declaración jurada de otro miembro del jurado, el presidente se refirió a Jacobson como “uno de esos judíos de Nueva York que creen que pueden venir aquí y salirse con la suya”. Un jurado suplente en una declaración jurada informó haber escuchado algo similar.

También hubo serias dudas sobre la forma en que la policía estatal manejó las pruebas en el caso. Un experto en el campo de la investigación de incendio con intención dijo que los procedimientos de cadena de custodia utilizados por los investigadores hacían que la evidencia no fuera confiable.

Los abogados de Jacobson sabían del antisemitismo en el jurado solo unos meses después del veredicto y lo mencionaron en sus apelaciones, pero fue en vano.

Jacobson, sin embargo, nunca se dio por vencido. En la década de 1990 buscó el indulto del gobernador, pero un indulto habría requerido un reconocimiento de culpabilidad, algo que se negó a hacer, dijo Cordy.

Lo que marcó la diferencia esta vez fue el apoyo de la Liga Antidifamación y el Proyecto Inocencia.

En una carta a la corte en apoyo de Jacobson, la ADL escribió que uno de los estereotipos más persistentes sobre los judíos es que “son codiciosos y avaros”, y la sugerencia de la fiscalía de que estos rasgos inherentes a Jacobson eran inapropiados.

El Innocence Project, con sede en Nueva York, habitualmente se hace cargo de los casos de personas que han pasado años o décadas en prisión después de condenas injustas por delitos violentos como asesinato y violación.

Aunque el caso de Jacobson no fue tan grave y no había pasado mucho tiempo en prisión, llegó al corazón de lo que se trata el Proyecto Inocencia: discriminación en las deliberaciones del jurado y ciencia poco confiable, dijo el cofundador Barry Scheck.

“La combinación de antisemitismo y ciencia poco confiable de incendios provocados hizo de este un caso central para nosotros”, dijo. “Tomados en conjunto, estaba claro que el Sr. Jacobson fue condenado injustamente”.

Lo que también ha cambiado desde la década de 1980 son los estándares para determinar si un jurado fue parcial, dijo Cordy. “Los tribunales ahora están mucho más conscientes y preocupados por la parcialidad del jurado”, dijo.

Incluso después de que el tribunal dijera que la condena estaba viciada, el fiscal de distrito de Berkshire podría haber vuelto a juzgar el caso. La actual fiscal de distrito, Andrea Harrington, dijo que no vio ninguna razón de peso para hacerlo.

La evidencia de antisemitismo del jurado socavó el derecho constitucional de Jacobson a un juicio imparcial, dijo.

“Acabo de encontrar que el caso es profundamente preocupante”, dijo. “Esto ocurrió en un momento en que estamos pensando en nuestras obligaciones como fiscales para asegurar jurados justos”.

Limpiar a Jacobson ahora es más importante que nunca con el antisemitismo en aumento, dijo Robert Trestan, director regional de ADL en Nueva Inglaterra.

“Debemos ser conscientes en 2022 de que sigue existiendo un peligro real de que el sesgo afecte nuestro sistema de justicia”, dijo. “Tiene que haber una mayor conciencia de que esto podría volver a suceder”.