Los METS celebran ceremonia especial en torno al vigésimo aniversario del 11 de septiembre

NUEVA YORK - Los Mets de Nueva York anunciaron el miércoles los detalles ceremoniales en torno al vigésimo aniversario del 11 de septiembre.

Los Mets señalaron que el equipo usará gorras de primeros auxilios durante la práctica de bateo y el juego del 11 de septiembre contra los Yankees. Se representarán gorras del FDNY, NYPD, el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, el Departamento de Sanidad y el Departamento de Prisiones para conmemorar su valentía y sacrificio.

Por otro lado, el equipo anunció que los dos gerentes de Nueva York de la temporada 2001 participarán en el primer lanzamiento ceremonial: Bobby Valentine lanzará a Joe Torre. Además, se espera que más de 14 exentrenadores de los Mets y jugadores del equipo de 2001 asistan al juego, incluido el miembro del Salón de la Fama Mike Piazza. Piazza conectó el jonrón de la ventaja el 21 de septiembre de 2001 contra Atlanta en el Shea Stadium en lo que fue el primer evento deportivo en la Ciudad de Nueva York después de los ataques.

Las organizaciones representadas en el campo durante el vigésimo aniversario del 11 de septiembre serán Tuesday's Children, The Visionary Network del museo del 9/11, Answer the Call - New York Police and Fire Widows & Children Benefit Fund, que fue creado por Rusty Staub, The Feel Good Foundation, que ayuda a quienes sufren enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre y a los empleados de los Mets que perdieron a sus seres queridos el 11 de septiembre y a quienes trabajaron incansablemente en el Shea Stadium para ayudar en el esfuerzo de apoyo.

Los primeros en responder se unirán en el campo con la guardia de honor del FDNY, la guardia de honor del NYPD, la pipa y el tambor de PAPD y la guardia de honor, la pipa y el tambor del DSNY y la guardia de honor, el OEM, el Departamento de Prisiones y los oficiales de la Corte Suprema.

Las actuaciones incluyen:

America the Beautiful - La cantante de jazz de Nueva York de 17 años Anaïs Reno

Himno Nacional - Coro de policías y niños de la Policía de la Ciudad de Nueva York

Dios bendiga a América - Regina Wilson, bombero del FDNY

Además, la Bóveda Virtual de los Mets tiene una extensa colección de videos, fotos e historias de los últimos 20 años que conmemoran la conexión del equipo con el 11 de septiembre y la pueden encontrar en www.metsheritage.com.