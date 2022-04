Los cambios fiscales que afectarían a taxistas y trabajadores con ingresos mediante aplicaciones

Ha llegado el fin de la temporada de impuestos para 2021, un año fiscal plagado de cambios tributarios que beneficiaron a millones de contribuyentes de bajos ingresos mediante créditos tributarios más grandes y requisitos menos rigurosos.

Ahora es tiempo de enfocarse en los cambios tributarios en efecto para el año fiscal 2022, en especial para los taxistas de Uber y Lyft, así como otros trabajadores que reciben ingresos de plataformas como eBay, Etsy y Airbnb, y de aplicaciones de envío de dinero como Venmo, PayPal y Cash App.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) endureció la declaración de impuestos sobre los ingresos obtenidos por los contribuyentes que venden bienes y servicios a través de plataformas en línea. A partir de este año, las plataformas deben enviar un Formulario 1099-K al fisco para informar los ingresos totales de una persona si las ganancias de la plataforma superan los $600.

Millones de vendedores, revendedores y trabajadores independientes tendrían que pagar impuestos que no han estado pagando, o bien, mantener registros fiscales que demuestren al IRS por qué no deberían pagar impuestos sobre las ganancias, por ejemplo, si son menores del límite de $600.

El año pasado, el Congreso cambió el 1099-K como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense a fin de impulsar el cumplimiento tributario. Antes de ese cambio, las plataformas solo estaban obligadas a enviar formularios 1099-K si un proveedor ganaba más de $20,000 y tenía más de 200 transacciones.

El umbral anterior de 200 transacciones y $20,000 de ingresos dejaba espacio para una importante evasión de impuestos. Si el propietario de un alquiler a corto plazo ganaba $30, 000 con 25 alquileres en un año con Airbnb, la plataforma de alquiler no tenía que enviar un formulario 1099-K porque el propietario tenía 200 transacciones o menos, aunque los ingresos superaran los $20, 000.

Según estimaciones del RS, hasta $245 mil millones anuales de impuestos sobre la renta individuales no se pagan ni se informan. El 45% de esa cifra involucra ingresos que no se registran en un 1099 o formularios similares, señala la agencia.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL FORMULARIO 1099-K?

El Formulario 1099-K, Tarjeta de Pago y Transacciones de Red de Terceros, surgió en 2008 como una forma de garantizar que los minoristas en línea informen la cantidad adecuada de ventas para efectos fiscales.

El formulario requiere que las plataformas digitales como eBay, Etsy, Airbnb, Venmo, PayPal y Cash App informen las transacciones de pago que han procesado en nombre de un minorista.

Los cambios a las reglas del 1099-K para el año fiscal 2022 están ordenados por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, que también aclara que los informes de redes de terceros en el Formulario 1099-K están destinados a aplicarse solo a transacciones de bienes y servicios.

Desde que se usó por primera vez el Formulario 1099-K en 2012, impera la confusión sobre si los informes para redes de terceros involucran transacciones que no fueran bienes y servicios. Esta confusión surgió porque la definición de una transacción de red de terceros incluía "cualquier transacción que se liquide a través de una red de pago de terceros".

Pero el Plan de Rescate Estadounidense aclara que los pagos de regalías, alquileres y otros tipos de transacciones liquidadas a través de una red de pagos de terceros se deben informar en el formulario 1099-MISC y solo las transacciones de bienes y servicios se deben informar en el formulario 1099-K.

El impacto será un aumento significativo en la cantidad de formularios 1099-K que las empresas de plataformas y aplicaciones deben presentar cada año. Si recibes pagos procesados ​​por redes de terceros, debes monitorear cuidadosamente esos pagos y el monto total recibido de cada empresas para asegurarte de que se te emita un 1099-K, si corresponde. De lo contrario, deberás contactar a la empresa para resolver el problema.

ASÍ ES COMO FUNCIONA:

Las compañías entregan al IRS un formulario 1099-K que detalla todas sus transacciones con un vendedor en línea, a la vez que el vendedor también recibe una copia de ese formulario para sus registros.

Pero los cambios fiscales son menores para los vendedores en eBay y plataformas similares, en especial para los revendedores. Es posible que no deban impuestos en absoluto si venden artículos por menos de lo que pagaron o, cuando se trata de artículos heredados, por menos del valor del artículo en la fecha de la muerte del familiar que hereda. Tampoco tendrán que enviar un formulario al IRS que detalle los precios de compra y venta de los artículos, al menos por ahora.

Por otro lado, las plataformas de envío de dinero están cambiando sus sistemas para cumplir con el umbral de $600. Venmo, por ejemplo, ya pregunta a los remitentes si el pago es para "amigos y familiares" o para "bienes y servicios".

Solo los pagos por bienes y servicios reciben protección de compra, y los destinatarios de más de $600 en esta categoría no recibirán sus pagos hasta que proporcionen números de Seguro Social u otras identificaciones fiscales.

Abre aquí para más detalles sobre los cambios del 1099-K.

NUEVO UMBRAL DE PAGO BRUTO PARA 2022

A partir de 2022, el nuevo umbral de pago bruto es de $600. En el futuro, esta nueva actualización significa que deberás presentar un formulario 1099-K e informar al IRS y al cliente si excedes los $600 de ingresos al año.

Con el auge de la economía de los trabajos temporales y las tendencias del trabajo por cuenta propia, los trabajadores que ganaban menos de $20, 000 al año no recibían un formulario 1099-K de la empresa, por lo que muchos trabajadores informaban de forma imprecisa sus ingresos con una tendencia a subestimar lo que ganaban.

¿QUÉ HAY DE LOS CONDUCTORES DE UBER Y LYFT?

Conducir para Uber o Lyft equivale a ser un trabajador por cuenta propia y el IRS lo trata como un negocio, esto significa que pagas impuestos sobre el trabajo por cuenta propia además de los impuestos regulares sobre la renta.

Los taxistas por aplicación pueden tener una factura de impuestos más grande de lo previsto cuando presenten su declaración, aunque existen deducciones de impuestos por gastos comerciales que pueden reducir los impuestos.

A diferencia de muchos empleadores, Uber y Lyft no brindan beneficios como licencia por enfermedad o seguro médico. Cuando te registras en la empresa, no llenas un formulario para retener impuestos durante todo el año. Y, lo que es más importante, Uber y Lyft no pagarán una parte de tus impuestos. Entonces deberás hacer pagos estimados durante todo el año para evitar una multa.

¿CÓMO FUNCIONA EL IMPUESTO SOBRE EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA?

Es posible que debas $0 en impuestos sobre la renta y aún deba impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es un impuesto adicional que debes pagar al gobierno federal para financiar Medicare y el Seguro Social. Estos pagos son sus contribuciones a tu pensión del Seguro Social y Medicare.

Si fueras un empleado, parte de estas contribuciones se retendrían de tu salario y la otra parte la pagaría tu empleador.

Pero bajo el modelo de Uber y Lyft eres responsable de las partes del impuesto correspondientes al “empleador” y al “empleado”. Para el año fiscal 2021 (declaraciones presentadas en 2022), la tasa de impuesto sobre el trabajo por cuenta propia fue del 15,3%.

¿QUIÉN DEBE DECLARAR IMPUESTOS?

Cuando se trata de la temporada de impuestos, Uber y Lyft informarán tus ingresos en el Formulario 1099-K si ganaste al menos $20,000 y realizaste al menos 200 viajes. También puedes recibir el Formulario 1099-NEC si ganaste más de $600 de pagos que no son de conducción, como referencias y bonificaciones.

Si es residente de Vermont, Virginia o Massachusetts, recibirá el Formulario 1099-K si gana al menos $600 en viajes. Si es residente de Illinois, recibirá el Formulario 1099-K si gana al menos $1,000 en viajes. No existe un requisito mínimo de viaje para los residentes de estos estados.

Los ingresos del Formulario 1099-K no se verán reducidos por ninguna tarifa o comisión que Uber o Lyft te cobren. Deberás informar estos cargos en las deducciones de impuestos comerciales. De lo contrario, pagarás impuestos sobre más ingresos de los que deberías

Ten en cuenta que los conductores de Uber y Lyft también pueden solicitar ciertas deducciones de impuestos, como un reembolso por el kilometraje que condujeron y deducciones por gastos comerciales. Estas deducciones de impuestos pueden ser lo suficientemente generosas como para que algunos conductores paguen muy pocos impuestos.

¿CÓMO CUENTAN LOS INGRESOS LOS CONDUCTORES DE UBER Y LYFT?

Debes informar todos los ingresos que ganas, incluso si no recibes ningún formulario de impuestos de Uber o Lyft. Esto incluye ingresos de cualquier fuente, sin importar cuán temporal o poco frecuente. Dado que es posible que no recibas un formulario de impuestos para todas las fuentes de ingresos, es importante poder realizar un seguimiento de tus propios ingresos.

EL CONGRESO LO ANALIZA

Algunos miembros del Congreso plantean cambiar la ley para 2022. Las propuestas incluyen derogar la ley actual y restaurar los umbrales anteriores, o elevar la barra 1099-K a $5,000, pero hasta ahora todo está en discusión.