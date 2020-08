“Lo veremos” en K-12: Cuomo insta a tener precaución en las escuelas en medio de picos de COVID en universidades

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo hizo sonar la alarma para las escuelas de grados K-12 que se espera que vuelvan a abrir en persona en menos de dos semanas, diciendo "verás que los números aumentan y luego verás más interrupciones" si el momento no es apropiado

El alcalde De Blasio ha dicho que volverá a cerrar las escuelas si la tasa de infección de la ciudad supera el 3 por ciento; Cuomo dijo que el 3 por ciento es demasiado alto "en un ambiente denso", mientras que otros argumentan que la tasa debería aplicarse a nivel comunitario

Mientras tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dice que las comidas en el interior pueden regresar en todo el estado a partir del viernes 4 de septiembre al 25% de su capacidad y con distanciamiento físico

NUEA YORK - El gobernador Andrew Cuomo emitió una advertencia para las escuelas que se espera que vuelvan a abrir en persona de alguna manera en menos de dos semanas, diciendo que los grupos de casos de COVID-19 que han estado apareciendo en las universidades inevitablemente sucederán hasta cierto punto cuando los grados K- 12 comienza el nuevo año.

Y cuanto más denso es un entorno, como la ciudad de Nueva York, más riesgosa es la propuesta.

"Creo que lo que estamos viendo en las universidades lo veremos en el entorno K-12 cuando esas escuelas comiencen a reabrir. Las universidades muestran mucho lo que sucede cuando recuperas una concentración de personas. Incluso con todas las precauciones, ", dijo Cuomo en una rueda de prensa el domingo, donde habló sobre un brote en SUNY Oneonta.

Él dice que aún no está claro si el repunte en ese campus se debe a la socialización en las universidades o la falta de cumplimiento en la comunidad.

La escuela en el norte del estado de Nueva York se vio obligada a cerrar la instrucción en persona durante las próximas dos semanas después de que 105 personas dieron positivo a infecciones por coronavirus. Según los estándares recientemente modificados de Cuomo para las universidades, una escuela debe estar completamente remota durante dos semanas si llega a 100 casos o ve que el 5 por ciento de sus estudiantes y personal en el lugar dan positivo. También puede volverse remoto si dice que no puede contener un brote.

Cuomo elogió el esfuerzo de cierre rápido del canciller y dijo que la misma precaución debería aplicarse a las escuelas K-12.

"Mi consejo sobre K-12 es ser cauteloso. Si va a la educación en persona y no está preparado o no puede implementar el plan y hacerlo el primer día, verá que los números suben y luego verás más interrupciones ", agregó Cuomo. "Si no está listo, será mejor que comience cuando esté listo".

También pareció sugerir que la tasa de positividad de referencia de la ciudad de Nueva York para volver a cerrar sus escuelas públicas (3 por ciento) era demasiado alta.

"Una tasa de infección del 3 por ciento, ya sabes, es una alta tasa de infección en una situación de congregación. El tres por ciento es alta en un entorno denso, como un entorno urbano denso donde hay personas que toman el transporte público; es un entorno abarrotado", dijo Cuomo . "El tres por ciento es alto".

El umbral del 3 por ciento del alcalde Bill de Blasio para volver a cerrar las escuelas de la ciudad de Nueva York es más estricto que el de Cuomo para el resto del estado (9 por ciento, una vez que las escuelas K-12 abran, o 5 por ciento para las instituciones de educación superior). La ciudad ha mantenido una tasa de infección de alrededor del 1 por ciento o menos durante más de un mes, pero una vez que las personas comienzan a regresar más a una apariencia de rutina fuera de casa, eso puede cambiar. Los sindicatos de maestros y otros críticos del plan de reapertura del alcalde para las escuelas de la ciudad han cuestionado en todo momento si ese umbral es suficiente.

También han exigido un protocolo de prueba más estricto, como pruebas obligatorias para cada adulto y niño que ingresa a un edificio escolar. De Blasio dijo que el sindicato nunca había pedido pruebas obligatorias hasta muy tarde en el proceso de planificación. También dijo que no creía que las pruebas rápidas fueran escalables, pero dado que las pruebas están disponibles universalmente en la ciudad, ha instado a todos a aprovecharlas.

Cuando se le preguntó sobre las pruebas obligatorias una vez más el lunes, el alcalde señaló las reaperturas escolares exitosas en otros países y dijo que ese no ha sido el estándar. De Blasio dijo que la ciudad está buscando otros medios para "llegar a donde tenemos que ir". Dijo que requerirá una variedad de medidas más allá de las pruebas para garantizar la seguridad.

De Blasio y el canciller de escuelas, Richard Carranza, han dicho repetidamente que no reabrirían un edificio escolar en persona, ni siquiera un aula, si no fuera seguro. Hasta el lunes, el alcalde dijo que se habían inspeccionado 1,321 edificios escolares, alrededor del 88 por ciento de los que lo necesitaban. El resto de las inspecciones deberían completarse en los próximos dos días, dijo, y el estado de cada inspección escolar se publicará en línea de forma continua.

A principios de este mes, el sindicato de maestros más grande de la ciudad amenazó con irse a huelga, y eso aún podría estar sobre la mesa si sus acuerdos con De Blasio sobre cómo dar la bienvenida de manera segura a los educadores y niños al aprendizaje en persona se desintegran aún más. Antes de que pueda tener lugar una votación de huelga, debe realizarse una votación para autorizar una huelga.

Se espera que el sindicato que representa a los maestros en el distrito escolar más grande del país celebre una reunión de la junta este lunes.

Esta conflictiva relación del sindicato con el Ayuntamiento se ha vuelto mucho más tensa por los despidos que se avecinan, 22,000 trabajadores de la ciudad, muchos de ellos maestros, que se hicieron necesarios por la crisis presupuestaria de COVID y la falta de ayuda federal directa. Los avisos de despido estaban programados para comenzar a publicarse el lunes, pero De Blasio dijo que se retrasarían día a día después de que los sindicatos pidieran tiempo para convencer al estado de que volviera a convocar a los legisladores para aprobar el poder de endeudamiento a largo plazo.

Eso proporcionaría el sustento para evitar los despidos de inmediato, dijo De Blasio, y garantizaría que los trabajadores de la ciudad críticos permanezcan disponibles para continuar luchando en la guerra en curso contra el coronavirus.

A pesar de que aparecen pequeños grupos de casos de COVID en los campus universitarios como lo han hecho en todo el país, y detecta picos en ciertas regiones (más recientemente en el oeste de Nueva York), la tasa de infección del estado de Nueva York se ha mantenido bien bajo control. Está en medio de una racha de 23 días con tasas de infección por debajo del 1 por ciento.

Las bajas tasas de infección han permitido que continúe la reapertura gradual. Se permitió que los gimnasios reabrieran la semana pasada. Cuomo dijo que planea hacer un anuncio en los casinos en algún momento de esta semana. El comedor interior en la ciudad de Nueva York, junto con los centros comerciales, serían los dos principales sectores comerciales que quedarían por reabrir.

Es la llamada de Cuomo, aunque a De Blasio se le han hecho preguntas sobre el regreso de los almuerzos en interiores durante prácticamente todas las reuniones informativas que ha realizado este mes. El lunes, el alcalde dijo que en los próximos días tendría más de qué hablar sobre el tema.

El gobernador aún no tiene un cronograma para aquellos en los cinco condados, pero señaló la semana pasada que el cumplimiento de los restaurantes había mejorado en la ciudad de Nueva York, lo que puede indicar un regreso a las comidas en interiores más temprano que tarde. Aún así, eso puede ocurrir al menos después del comienzo de la escuela, ya que Cuomo, y cientos de miles de padres y educadores en la ciudad de Nueva York, esperan ansiosamente ver cómo se desarrolla.

Mientras tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha fijado una fecha para el regreso de las comidas bajo techo en su estado. Anunció que la cena del lunes temprano podría reanudarse en todo el estado a partir del viernes 4 de septiembre al 25 por ciento de su capacidad. Se requiere distanciamiento físico.