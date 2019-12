Lo que debes saber sobre las licencias para indocumentados en NJ

NUEVA JERSEY – El gobernador Phil Murphy firmó este jueves la ley que otorgará la licencia de conducir a los inmigrantes indocumentados.

La medida aprobada (A4743/ S3229) por la Legislatura esta semana crea dos tipos de licencias de conducir en el estado: una licencia REAL ID que cumple con los requisitos federales y una licencia de conducir estándar para ciertos residentes, incluidos los inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Vehículos Motorizados y el Fiscal General de Nueva Jersey lanzarán una campaña educativa de dos años sobre la nueva norma. Además, una junta asesora creada por la ley se encargará de supervisar la implementación.

Nueva Jersey es el hogar de unos 450,000 inmigrantes indocumentados. Se estima que, durante los primeros tres años, alrededor de 338,000 residentes obtendrían licencias de conducir bajo la directriz.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La ley entraría en efecto en enero de 2021. El Departamento de Vehículos Motorizados necesita establecer los lineamientos para tramitar las licencias. En Nueva York, ese proceso demoró unos seis meses después de que la Legislatura aprobó la ley el verano pasado.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITA PARA OBTENER LA LICENCIA?

La ley requiere que los solicitantes demuestren su identidad, edad y residencia en Nueva Jersey; sin embargo, es demasiado temprano para que los funcionarios divulguen una lista de requisitos.

Los legisladores informaron que, en general, los solicitantes deberán seguir un procedimiento similar al actual sistema de verificación de 6 puntos, que requiere una variedad de documentos como pasaporte, facturas de servicios públicos o extractos bancarios para verificar la identidad y dirección.

La ley establece que, si un solicitante no tiene un número de seguro social o un número de impuestos emitido por el IRS, aún así puede obtener la licencia estándar, la que corresponde a los residentes indocumentados.

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXTRANJEROS

Al igual que la directriz de Nueva York, el Estado Jardín también aceptará pasaportes y otros documentos extranjeros para tramitar la licencia. La ley aprobada este semana contempla la colaboración con los consulados y embajadas para garantizar que los documentos que se requieren para obtener una licencia estándar sean legítimos y adecuados.

En la actualidad, el Departamento de Vehículos Motorizados emite una licencia de conducir a titulares de tarjetas de residencia permanente y de visas de no inmigrante, como visas de estudiante o de trabajo. En estos casos, la agencia acepta documentación extranjera, como pasaportes y certificados de nacimiento.

¿MI INFORMACIÓN TRASCENDERÁ A LAS AUTORIDADES DE INMIGRACIÓN?

NO. Al igual que la ley de Nueva York, la del Estado Jardín limita el acceso de las agencias federales a los registros públicos.

La directriz ordena que cualquier documento recopilado por el personal del Departamento de Vehículos Motorizados permanezca confidencial. La información solo se compartiría con el consentimiento del portador, o bien, bajo una orden judicial.

¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE LA LICENCIA DE CONDUCIR?

Al igual que la de Nueva York, la licencia para indocumentados en el Estado Jardín no autoriza al portador la conducción de vehículos comerciales o autobuses. La licencia estándar no es una REAL ID, por lo que el titular no podrá emplearla como una identificación para abordar un avión.

¿EL TRÁMITE ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑOL?

SÍ. La ley requiere el servicio de traducción en cada oficina que procese las solicitudes, así como la traducción del formulario a los idiomas que más se hablan en el estado, además del inglés.

Y EL EXAMEN ¿TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑOL?

SÍ. La directriz establece que la prueba se realice en otros idiomas además del inglés. Las personas que soliciten la nueva licencia estándar deberán aprobar los mismos exámenes y tomar las mismas clases de manejo que cualquier otro residente.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRA LA REAL ID Y LA LICENCIA PARA INDOCUMENTADOS?

La licencia REAL ID indica que el portador cumple con las regulaciones federales sobre estándares mínimos de seguridad. Permite a los titulares abordar vuelos nacionales, ingresar a edificios federales y bases militares. La licencia estándar NO es un REAL ID.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL TRÁMITE?

Según la ley, la licencia de conducir estándar costará $ 18, y la licencia de conducir básica de REAL ID costará $ 29. También hay una tarifa de $ 6 por la toma de fotografías para ambos tipos de licencias.

Para más información llama a Make the Road New Jersey al 908-368-1196 o visita sus oficinas en 42 Broad St., Elizabeth, NJ 07201.