NYC retrasa la apertura escolar tras llegar a un acuerdo con el sindicato de maestros, evitando una posible huelga

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo hizo sonar la alarma para las escuelas K-12 que se espera que vuelvan a abrir en persona en solo nueve días, diciendo "verás que los números aumentan y luego verás más interrupciones" si el tiempo no es apropiado

El alcalde de Blasio ha dicho que volverá a cerrar las escuelas si la tasa de infección de la ciudad supera el 3 por ciento; Cuomo dijo que el 3 por ciento es demasiado alto "en un ambiente denso", mientras que otros argumentan que la tasa debería aplicarse a nivel comunitario

El sindicato de maestros más grande de la ciudad había dicho que podría autorizar una votación de huelga el martes por la tarde si no se podía llegar a un acuerdo

NUEVA YORK - El sindicato de maestros más grande de la ciudad de Nueva York y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo sobre un plan para reabrir escuelas de manera segura para el aprendizaje en persona a tiempo parcial, anunció el martes el alcalde Bill de Blasio. El acuerdo evitaría una posible votación para autorizar la huelga, lo que podría haber significado el primer paro de maestros de la ciudad desde 1975.

Según el nuevo plan, el inicio de clases se retrasará unos días para permitir tiempo de preparación para los maestros y el personal. La escuela no comenzará el 10 de septiembre como estaba planeado. Los maestros estarán en el edificio y usarán ese jueves, junto con el viernes y lunes siguientes, para prepararse. Habrá un período de transición de tres días a partir del martes. La instrucción comenzará de forma remota para todos los estudiantes.

El lunes 21 de septiembre, los edificios escolares abren "con toda su fuerza" para el aprendizaje combinado como se describió anteriormente, dijo De Blasio.

La Federación Unida de Maestros no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.

"Una de las cosas que hemos afirmado en estas discusiones es que nada reemplaza el aprendizaje en persona", dijo De Blasio. "Es un momento muy complejo en la historia por decir lo menos. Tenemos una profunda preocupación común por esta ciudad. También creemos profundamente en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y en el significado, la idea de la educación pública".

La Asamblea de Delegados de la UFT, compuesta por 3,200 miembros, está programada para reunirse el martes por la tarde. Dice que el plan de regreso a la escuela de la ciudad carece de transparencia, especificaciones y estándares críticos en las pruebas, como garantizar que cada adulto y niño que pisa un edificio escolar haya sido examinado para detectar COVID, entre otros requisitos básicos.

En el frente de las pruebas, la ciudad hará que las pruebas estén disponibles todos los meses en todas las escuelas de una manera que "maximice la facilidad" de hacerse la prueba, dijo De Blasio. La limpieza electrostática, el distanciamiento físico, los mandatos de máscaras y una serie de otras medidas que ya se habían discutido seguirán vigentes en el futuro.

El alcalde Bill de Blasio y el canciller de escuelas Richard Carranza han dicho repetidamente que su marco de múltiples capas se basa en las estrategias de reapertura de escuelas más exitosas en todo el mundo. También han dicho en repetidas ocasiones que no reabrirían un edificio escolar o incluso un aula individual a menos que fuera seguro.

El sindicato requería un plan de reapertura que cumpla con los criterios de seguridad establecidos por expertos médicos independientes, y presentó varios elementos de dicho plan durante las últimas semanas.

He aquí datos importantes:

¿Se permite que los maestros hagan huelga en la ciudad de Nueva York?

De acuerdo con la ley, no. La Ley de Empleo Justo de los Empleados Públicos, más conocida como la Ley Taylor, entró en vigor en 1967 y prohíbe las huelgas de los empleados públicos, incluidos los maestros.

¿Existen sanciones por violar la Ley Taylor?

Las hay y pueden ser sustanciales. A un miembro del sindicato que se declara en huelga en violación de la ley se le puede quitar el pago de dos días por cada día de huelga, y el sindicato puede perder el derecho a que las cuotas se deduzcan automáticamente de los salarios de los miembros. Los líderes sindicales también pueden ser arrestados y encarcelados, como le sucedió al jefe del Sindicato de Trabajadores de Tránsito después de que se retiraron en diciembre de 2005.

¿Saben los profesores que es ilegal que hagan huelga?

Lo saben, y su sindicato lo ha dicho. "Los miembros de la UFT saben que las huelgas de empleados públicos son ilegales, pero estamos decididos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestros estudiantes y las familias de la ciudad de Nueva York", dijo el director del sindicato Michael Mulgrew en un comunicado el 31 de agosto.

¿Los maestros de Nueva York se han declarado en huelga antes?

Lo han hecho, aunque la última vez fue en 1975.

"No podemos permitirnos enviar a los estudiantes y al personal de regreso a ningún edificio hasta que hayamos hecho todo lo posible, incluido un programa riguroso de pruebas de virus, para ver que estén a salvo", dijo el presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, en una declaración el lunes. "Los miembros de la UFT saben que las huelgas de empleados públicos son ilegales, pero estamos decididos a hacer lo necesario para proteger a nuestros estudiantes y las familias de la ciudad de Nueva York".

La última huelga de maestros en la ciudad se produjo en 1975 en medio de una crisis financiera para la ciudad de Nueva York. La posibilidad de una votación el martes se produce en medio de otra crisis financiera, esta magnificada exponencialmente por una pandemia.

Como dijo De Blasio, el sindicato y el Ayuntamiento habían acordado desde el principio que en última instancia la mejor opción era en persona. El sindicato simplemente no se vendió en los elementos de seguridad. El objetivo no es simplemente que los estudiantes vuelvan a alguna forma segura de aprendizaje en persona este mes. Es para garantizar que la seguridad continúe durante todo el año académico. Tener que cerrar las escuelas nuevamente debido a los brotes solo causaría más interrupciones.

Se espera que la ciudad complete las inspecciones de todos sus edificios escolares a mediados de semana. Luego, publicará una lista continua de los problemas pendientes de cada escuela, si corresponde.

Incluso con las estrictas inspecciones y otras precauciones de seguridad, algunos padres todavía tienen preocupaciones sobre si es seguro comenzar en persona ahora mismo. Hasta el martes, más de un tercio (37 por ciento) de las familias con niños en escuelas públicas optaron por no usar el modelo híbrido predeterminado, con 366,553 solicitudes hechas para el aprendizaje totalmente remoto. Eso es un fuerte repunte desde cuando De Blasio dijo que solo una cuarta parte de los padres estaban eligiendo esa opción a principios de agosto.

La ciudad de Nueva York, el distrito escolar público más grande del país con más de 1.1 millones de estudiantes, es el único distrito de los 10 más grandes de Estados Unidos que dice que comenzará el año con un enfoque combinado. El resto, desde Chicago a Los Ángeles y Houston, ha optado por comenzar el año académico 2020-21 de forma totalmente remota.

Al mismo tiempo, el gobernador Andrew Cuomo también ha emitido advertencias para las escuelas, indicando que los grupos de casos de COVID-19 que han estado apareciendo en las universidades inevitablemente sucederán hasta cierto punto cuando K-12 comience el nuevo año.

"Los distritos escolares harían bien en mirar las universidades. La dinámica básica es la misma", dijo el gobernador.

También pareció sugerir que la tasa de positividad de referencia de la ciudad de Nueva York para volver a cerrar sus escuelas públicas (3 por ciento) era demasiado alta.

"Una tasa de infección del 3 por ciento, ya sabe, es una alta tasa de infección en una situación de congregación. El tres por ciento es alto en un entorno denso, como un entorno urbano donde hay personas que toman el transporte público; es un entorno abarrotado", dijo Cuomo . "El tres por ciento es alto".

El umbral del 3 por ciento del alcalde De Blasio para volver a cerrar las escuelas de la ciudad de Nueva York es más estricto que el de Cuomo para el resto del estado (9 por ciento, una vez que se abren las escuelas K-12, o 5 por ciento para las instituciones de educación superior). La ciudad ha mantenido una tasa de infección de alrededor del 1 por ciento o menos durante más de un mes, pero una vez que las personas comienzan a regresar más a una apariencia de rutina fuera de casa, eso puede cambiar.

Las pruebas están disponibles universalmente en la ciudad y el Ayuntamiento anima a los estudiantes, padres y maestros a aprovecharlas. Pero De Blasio no ha llegado a considerar seriamente la solicitud del sindicato de un mandato de prueba. Él dice que la escalabilidad en el nivel de prueba rápida sería un problema y apunta a reaperturas exitosas de escuelas en otros países y dice que ese no ha sido el estándar.

Cuando se le preguntó nuevamente sobre las pruebas obligatorias el lunes, De Blasio dijo que la ciudad está buscando otros medios para "llegar a donde tenemos que ir". Dijo que requerirá una variedad de medidas más allá de las pruebas para garantizar la seguridad, y acusó al sindicato de jugar y buscar pruebas obligatorias demasiado tarde.

El sindicato dice que la falta de pruebas obligatorias es un factor decisivo.

"Las pruebas obligatorias son un gran problema. No se puede simplemente evaluar a aquellos que dicen que estoy dispuesto a hacerme la prueba. Eso va a generar un problema", dijo Mulgrew. "No es que el alcalde me vaya a convencer de que no tenga un programa de pruebas obligatorio".

La conflictiva relación del sindicato con el Ayuntamiento se ha vuelto mucho más tensa por los despidos que se avecinan, 22,000 trabajadores de la ciudad, muchos de ellos maestros, que se hicieron necesarios por la crisis presupuestaria de COVID y la falta de ayuda federal directa.

Los avisos de despido estaban programados para comenzar a publicarse el lunes, pero De Blasio dijo que se retrasarían día a día después de que los sindicatos pidieran tiempo para convencer al estado de que volviera a convocar a los legisladores para aprobar el poder de endeudamiento a largo plazo.

Eso proporcionaría el sustento para evitar los despidos de inmediato, dijo De Blasio, y garantizaría que los trabajadores de la ciudad críticos permanezcan disponibles para continuar luchando en la guerra en curso contra el coronavirus.