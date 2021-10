Llega a un acuerdo de culpabilidad el hombre acusado de la muerte de un detective del NYPD en 2019

Lo que debes saber Un hombre acusado de la muerte de un oficial de la Policía de Nueva York en 2019 llegó a un acuerdo de culpabilidad y enfrenta 33 años de prisión.

El detective Brian Simonsen recibió un disparo en el pecho en febrero de 2019 cuando él y otros seis oficiales abrieron fuego contra Christopher Ransom durante un robo en una tienda T-Mobile en Queens.

Ransom, quien según la policía apuntaba con una pistola falsa, había dicho que el tiroteo se debió a una "broma que salió terriblemente mal".

NUEVA YORK - Un hombre acusado de la muerte en 2019 de un detective del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, se declaró culpable de homicidio agravado y robo. Ahora enfrenta a 33 años de prisión, dijo la Policía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Christopher Ransom, quien inicialmente había sido acusado de asesinar al detective Brian Simonsen, de de 42 años, renunció a su derecho a apelar durante la audiencia y respondió afirmativamente a las preguntas formuladas por el juez Kenneth Holdre en la corte.

Será sentenciado a mediados de noviembre.

Simonsen recibió un disparo en el pecho en febrero de 2019 cuando él y otros seis oficiales abrieron fuego contra Ransom durante un robo en una tienda T-Mobile en el vecindario de Richmond Hill en Queens. Otro sargento resultó herido.

Ransom, quien según la policía apuntaba con una pistola falsa, había dicho que el tiroteo se debió a una "broma que salió terriblemente mal". Dijo que les devolvió el dinero a los trabajadores, una afirmación que los investigadores niegan, pero la policía ya estaba respondiendo.

Los oficiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York dispararon un total de 42 rondas en el lugar en 11 segundos, dijeron los investigadores.

Una denuncia penal publicada después del tiroteo dijo que Ransom y otro hombre obtuvieron $ 1,000 y 25 iPhones del robo. Planearon dividir las ganancias.

En una entrevista después de su arresto, Ransom dijo que "no era un monstruo" y no anticipó lo que sucedió. La Policía lo describió como un criminal de carrera con más de dos docenas de arrestos antes de este caso; sus amigos lo llamaban un bromista excéntrico.

Simonsen, un veterano de 19 años de la Policía de la Ciudad de Nueva York, fue conocido desde la infancia como "Smiles" por su naturaleza brillante y acogedora, dijeron sus colegas y amigos.

Creció en el extremo este de Long Island. Él y su esposa continuaron viviendo cerca en Calverton, a más de una hora en automóvil desde el distrito 102 donde pasó toda su carrera en la Policía. A Simonsen le sobrevivieron su esposa y su madre.

Y también era querido por todo el departamento.

"No había una persona en el 102 que no lo conociera, desde el limpiador hasta el oficial de comando", dijo el entonces jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Terence Monahan. "Era a quien llamabas si tenías un problema. No solo los policías lo conocían bien, la comunidad, todos lo conocían, era el policía al que te comunicabas si era necesario resolver un problema".