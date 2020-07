Líderes de NY arremeten contra el paquete de estímulo republicano

NUEVA YORK - El alcalde Bill de Blasio dijo que la tan esperada propuesta de paquete de estímulo de los republicanos en el Senado "simplemente no funciona", calificándola de "no iniciadora" durante su rueda de prensa del martes sobre coronavirus, mientras que el gobernador Andrew Cuomo dijo que la propuesta, si se aprueba, tendrá un impacto "dramático" en los neoyorquinos.

"Los republicanos en el Senado de los Estados Unidos presentaron su versión de un plan de estímulo, pero debo decirle al líder de la mayoría [Mitch] McConnell, que no hay mucho estímulo allí", dijo De Blasio. "De hecho, lo llamaría un no-iniciador. Este plan literalmente proporciona cero apoyo para los gobiernos estatales y locales que están luchando contra esta crisis, que están luchando solo para mantener los servicios básicos para proporcionar el apoyo de salud que las personas necesitan para asegurarse que nuestros socorristas y nuestros héroes del cuidado de la salud todavía tendrán su trabajo para seguir sirviéndonos ".

Cuomo dijo que las consecuencias, si se aprueba el proyecto de ley, serán sentidas por los neoyorquinos. Cuomo describió que los neoyorquinos podrían ver un aumento en los impuestos a la propiedad, la ayuda escolar y hospitalaria recortada en un 20 por ciento, un aumento en las tarifas LIRR, MTA y de peajes, y que la Autoridad Portuaria podría verse obligada a retrasar o detener la construcción en los aeropuertos LaGuardia y JFK si el gobierno federal no proporciona fondos estatales y locales. "La financiación tiene que venir de algún lado", dijo Cuomo: "No hay nada conceptual o abstracto sobre este ejercicio. Tendrá un efecto práctico dramático en los neoyorquinos y quiero que los neoyorquinos sepan las consecuencias porque quiero que nuestros representantes federales sean responsabilizados".

"Solo desearía que las consecuencias no fueran tan altas", continuó el gobernador.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), Anunció la Ley de Salud, Asistencia Económica, Protección de Responsabilidad y Escuelas, o HEALS, el lunes por la noche, el tan esperado paquete de estímulo de coronavirus de la cámara alta. La factura de $ 1 billón incluye $ 200 adicionales por semana en seguro de desempleo, por debajo de $ 600 en la Ley CARES anterior, y más dinero para las escuelas, entre otras medidas.

Los republicanos llegan a la mesa de negociaciones cojeando por luchas internas y demoras. McConnell dijo que quería hacer una "pausa" en los nuevos gastos después de que el Congreso aprobara un amplio paquete de ayuda de 2.2 billones de dólares en marzo. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, adoptó el enfoque opuesto, pasando rápidamente un esfuerzo de $ 3 billones con un sólido apoyo demócrata. En los meses intermedios, la crisis se profundizó.

McConnell, flanqueado por los principales presidentes republicanos el lunes en el Capitolio, dio a conocer su tan esperada propuesta. Proporciona unos $ 105 mil millones a escuelas y universidades, los fondos K-12 se inclinaron hacia campus que se vuelven a abrir con el aprendizaje en persona. Hay más dinero para pruebas de virus, $ 15 mil millones para centros de cuidado infantil y beneficios para empresas, incluida una nueva ronda de préstamos bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago, exenciones de impuestos y un amplio escudo de responsabilidad civil de demandas relacionadas con COVID-19.

Los republicanos dejaron dinero nuevo para los estados y ciudades con problemas de liquidez, una prioridad para los demócratas, pero incluyeron otra ronda de pagos directos de $ 1,200 a hogares que los demócratas también apoyan. La segunda ronda de cheques seguirá la misma fórmula de elegibilidad que la primera ronda, según un memorando del Comité de Finanzas del Senado.

Las personas también recibirán $ 500 por cada dependiente, al igual que en virtud de la Ley CARES. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, no hay límite de edad en el pago adicional. La Ley CARES limitó el pago de dependientes a los 17 años, excluyendo a muchos estudiantes universitarios y otros dependientes adultos de recibir un cheque.

El proyecto de ley republicano también proporciona $ 1.7 mil millones para una nueva sede del FBI en Washington, un gasto no relacionado con la pandemia que es una prioridad para el presidente, pero no para los legisladores o McConnell.

Mientras los republicanos del Senado luchaban por desplegar su propia propuesta de $ 1 billón, Pelosi imploró a los legisladores de la Casa Blanca y del Partido Republicano que detuvieran las luchas internas y vinieran a la mesa de negociaciones con los demócratas. La ayuda que brinda un beneficio por desempleo de $ 600 a la semana, que los demócratas llaman un salvavidas para los estadounidenses sin trabajo, se vence el viernes . Los republicanos quieren reducirlo a $ 200 por semana, diciendo que el aumento federal es demasiado generoso por encima de los beneficios estatales y está desanimando a los empleados a regresar al trabajo.

Los demócratas probablemente buscarán cambiar algunas disposiciones. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) y Pelosi dijeron que el proyecto de ley no alcanza lo que se necesita para ayudar con la recesión del coronavirus, porque no incluye el pago de riesgos para los trabajadores esenciales, no aborda adecuadamente la crisis de desalojo y no proporcionar fondos adicionales para cupones de alimentos, entre otros temas.

De Blasio también se dio cuenta de que el paquete de estímulo de la cámara alta recorta el beneficio del desempleo y no aborda la crisis del hambre.

"Este plan de estímulo de los republicanos reduce drásticamente los beneficios de desempleo en un momento en que la gente los necesita más que nunca. Ignora por completo el alcance de la crisis de hambre. Sabemos que en este momento en la ciudad, casi 2 millones de neoyorquinos necesitan alimentos en algún momento o otro en la semana y estamos proporcionando comida gratis a todos los neoyorquinos que la necesitan ", dijo el alcalde, y agregó que hasta ahora se han servido 100 millones de comidas gratis a los neoyorquinos durante la crisis.

"El plan del Senado republicano simplemente no funciona", continuó De Blasio. "Y ciertamente falla en los lugares que han sido más afectados por el coronavirus como la ciudad de Nueva York. Este plan no funcionará. No es un comienzo. Literalmente pierde la oportunidad de ayudarnos a luchar, combatir esta enfermedad, reiniciar nuestra economía "Este plan no nos ayudará a hacer eso y tenemos que ver algo mucho mejor … Necesitamos luchar por un estímulo mucho mejor y mucho más claro".

Mientras tanto, Cuomo dijo que el plan era "política pura", diseñado para dar flexibilidad a los estados republicanos sobre cómo gastar el dinero previamente asignado para la lucha contra COVID-19.

"Lo que realmente hace es dar más flexibilidad a algunos de los estados con respecto al dinero antiguo que se había apropiado anteriormente y que no tiene ningún beneficio porque no necesitamos flexibilidad en el dinero no gastado", dijo Cuomo. "No tenemos dinero no gastado. Necesitamos fondos adicionales. Esto está diseñado para ayudar a los estados republicanos que obtuvieron fondos para COVID en estímulos anteriores que no pueden gastar el dinero porque no tienen la cantidad de casos de COVID". '¿Por qué se apropiaron entonces del dinero?' es una buena pregunta. Esto es pura política ".