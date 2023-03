Líderes proponen ley que exige al NYPD informes transparentes sobre su interacción con la comunidad

NUEVA YORK -- Líderes de la Ciudad de Nueva York se reunirán el lunes para exigir la aprobación de un proyecto de ley que en el Concejo Municipal que requerirá que el Departamento de Policía de Nueva York entregue informes completos de las interacciones más comunes de los oficiales con los neoyorquinos.

La medida lleva por nombre The How Many Stops Act o La Ley de Cuántas Paradas y busca brindar transparencia de las actividades diarias del NYPD en las comunidades de la Gran Manzana. Los reportes no solo mostrarían cómo detienen los agentes a personas en las calles, pero otro tipo de información como encuentros de investigación, y búsquedas como fines de recolección de ADN.

Los dos proyectos de ley son:

Introducción 586: Informes sobre todas las paradas y encuentros de investigación de la Policía de Nueva York que requerirá que el NYPD informe sobre todos los niveles de paradas policiales en las calles y encuentros de investigación, incluido dónde ocurren, información demográfica sobre la persona detenida, el motivo del encuentro, y si el encuentro conduce a algún uso de la fuerza o acción coercitiva.

Intro 538: Informar sobre todas las búsquedas de consentimiento de la policía y proporcionará a los neoyorquinos una imagen completa del uso de las búsquedas de consentimiento de la Policía de Nueva York en comunidades y arrojará luz sobre si la Policía de Nueva York se adhiere o no a la Ley del Derecho a Saber.

La transparencia policial es una medida que proponen líderes como el Defensor Público Jumaane Williams y la Concejal Alexa Aviles para observar al NYPD y sus prácticas policiales posiblemente discriminatorias que podrían criminalizan y dañar a los neoyorquinos.