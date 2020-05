Líder de la mayoría del Senado: Nueva ley de alivio se formularía el ‘próximo mes más o menos’

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, afirmó el martes a los periodistas que "es probable" que se formule un quinto proyecto de ley de alivio "en el próximo mes más o menos".

"Muchos de ustedes preguntan, ¿qué sigue? Creo que es probable que haya otro proyecto de ley. No será el proyecto de ley de de $ 3 billones que la Cámara aprobó en días recientes, pero aún existe la posibilidad de que se necesite más", dijo McConnell durante un evento en un hospital en Louisville, Kentucky.

El descanso del Senado durante el fin de semana feriado por el Día de los Caídos en las Guerras no impidió las expresiones de McConnell, quien ha sido enfático en su falta de apoyo a la Ley HEROES, impulsada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Los senadores salieron de Washington el jueves sin adoptar una legislación de auxilio económico. Los republicanos han insistido en esperar el análisis del alcance de los $ 2.8 billones asignados por el Congreso para hacer frente al declive económico.

"En el próximo mes más o menos posiblemente hablaremos de otro proyecto de ley", agregó el líder republicano.

"No será una lista de deseos de izquierda de [3] billones de dólares", dijo McConnell el martes. "Eso no sucederá ... Eso no va a suceder”.

McConnell señaló que que la próxima ley debe garantizar un seguro de desempleo adecuadamente financiado, pues cada vez más estadounidenses pierden sus empleos.

Los legisladores y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han argumentado que Washington debería tomar más medidas para activar la economía, ya que la tasa de desempleo se situó en 14.7% en abril.

El presidente Donald Trump y sus principales asesores manifestaron la semana pasada su apoyo a otro proyecto de ley. El mandatario mencionó la posibilidad de un segundo pago directo , algo que McConnell no abordó el martes.

La mayor parte del país comenzó el proceso de reapertura de negocios. Los republicanos en general han apoyado el reinicio de la economía antes que los demócratas.

Los casos de Covid-19 en los Estados Unidos ahora suman más de 1,66 millones, mientras que la enfermedad ha matado a más de 98,000 personas, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.