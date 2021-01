Licencias de conducir para indocumentados se emitirán a partir del 1 de mayo en NJ

Nueva Jersey podría emitir la licencia de conducir a indocumentados antes del 1 de mayo, lo que pondría al fin la demora que generó indignación entre los grupos defensores, pues la Comisión de Vehículos Motorizados del estado debía emitir el documento el 1 enero, según la ley decretada por el gobernador Phil Murphy.

La Comisión aprobó el viernes las regulaciones para las nuevas licencias. El estado anunció el mes pasado que la pandemia de coronavirus demoró la capacitación necesaria para los empleados encargados de procesar el documento.

Las reglas adoptadas por unanimidad enemendó el requisito de presentar un Número de Seguro Social o un ITIN, algo que los defensores de los inmigrantes habían calificado como una barrera importante para obtener una licencia.

"Las enmiendas propuestas ampliarán aún más el acceso al privilegio de operar un vehículo motorizado en Nueva Jersey y garantizarán que quienes estén en las carreteras estén capacitados, tengan la autorización y un seguro", dijo Kristen Miller, oficial reguladora de la agencia, durante la audiencia en línea.

Las regulaciones requerirán que quienes soliciten las "licencias de estatus neutral" cumplan con el sistema de identificación de seis puntos del estado al presentar prueba de un Número de Seguro Social o un Número de Identificación Fiscal Individual. Sin embargo, si un solicitante no puede proporcionar esos documentos, una enmienda presentada el viernes le permite entregar una declaración jurada que acredite que no cumple los criterios para recibir un Número de Seguro Social y certificar que no tiene un ITIN.

Los defensores de los inmigrantes habían cabildeado por los cambios durante meses. Sin la opción de declaración jurada, muchos inmigrantes indocumentados se verían disuadidos de obtener las licencias porque habrían tenido que acudir a la Administración del Seguro Social y solicitar una carta que indicara por qué no podían obtener un número de Seguro Social, algo que podría exponerlos a las autoridades migratorias, según los defensores.

"Las regulaciones que la junta de MVC votó para adoptar y enmendar los requisitos ahora reflejan con precisión el espíritu de esta ley", dijo Katy Sastre, estratega de campaña de New Jersey Alliance for Immigrant Justice.

La activista instó a la comisión a "mantener este impulso" para garantizar el acceso a licencias para el medio millón de inmigrantes indocumentados de Nueva Jersey.

Los legisladores estatales y el gobernador Phil Murphy votaron en 2019 para crear dos tipos de licencias: una que cumpla con la Ley Federal de Identificación Real que permita a los usuarios abordar vuelos nacionales y otra estrictamente para conducir dentro del estado que se conoce como "licencia de conducir estándar". Ese segundo documento se emitiría a los inmigrantes independientemente de su estatus junto con ciertos ciudadanos mayores y otros que pueden carecer de papeleo para cumplir con los requisitos actuales.

Se suponía que la ley entraría en vigencia el día de Año Nuevo, pero a finales del mes pasado, el MVC anunció que había tenido que retrasar el entrenamiento debido a la pandemia de COVID-19.

Los empleados de la Comisión deben recibir entrenamiento para verificar documentos extranjeros, dijo Sue Fulton, presidenta y administradora en jefe de MVC, en la audiencia del viernes.

"Debido a COVID-19 y el impacto en nuestra fuerza laboral, es muy difícil sacar a un gran número de personas de la línea para hacer este tipo de entrenamiento detallado", dijo Fulton.

"Este entrenamiento requiere inspecciones físicas y visuales de documentos. Eso significa entrenamiento presencial y se requiere distanciamiento físico. Actuaremos tan rápido como podamos sin sacrificar la seguridad de nuestros empleados”, añadió.