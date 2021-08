Legisladores de Nueva York piden extensión de la moratoria de desalojo hasta octubre

NUEVA YORK - Dos legisladores de Nueva York presentaron un proyecto de ley el viernes para extender la moratoria de desalojos del estado hasta el 31 de octubre debido a que el Estado no envió suficiente ayuda para el alquiler de las personas afectadas económicamente por el COVID-19, aproximadamente 200,000 hogares lo necesitaban.

La moratoria de desalojos del estado expirará el 31 de agosto.

La senadora Alessandra Biaggi y la asambleísta Yuh-Line Niou, ambas demócratas, instan a la Legislatura a regresar a Albany para extender la moratoria. El viernes no estaba claro si los líderes legislativos apoyarían una extensión.

“No podemos permitir que cientos de miles de neoyorquinos corran el riesgo de quedarse sin hogar debido a la negligencia de nuestro propio Gobierno”, dijo Biaggi. “El Ejecutivo les ha fallado a los neoyorquinos, y la Legislatura debe volver a reunirse para cumplir con las personas para las que fuimos elegidos”.

Este año, el Estado estableció un nuevo fondo de $ 2.4 mil millones para proporcionar hasta 12 meses de facturas de alquiler y servicios públicos vencidos directamente a los propietarios en nombre de los hogares que se encuentran en o por debajo del 80% del ingreso medio del área. Los neoyorquinos que gastan el 30% o más de sus ingresos mensuales en alquiler también pueden beneficiarse de hasta tres meses de ayuda adicional para el alquiler.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero Nueva York esperó hasta junio para lanzar su portal de solicitud solo en línea, y fue el último estado en lanzar una nueva ayuda de alivio para el alquiler este año, según los datos del Tesoro de EE. UU. proporcionados a The Associated Press.

Nueva York comenzó a liberar fondos a mediados de julio y ha emitido casi $ 40 millones hasta el viernes, pero los legisladores dicen que el ritmo es demasiado lento.

A pesar de las reiteradas solicitudes, la administración del gobernador Andrew Cuomo no ha proporcionado a The Associated Press detalles básicos sobre el programa, incluida la cantidad de hogares que han recibido ayuda o cuántos solicitantes se les ha negado.

La asambleísta Linda Rosenthal, una demócrata de Manhattan, dijo que hasta el 27 de julio, solo 55 hogares habían recibido un promedio de $ 14,000 en ayuda cada uno.

Se espera que los grupos que representan a los propietarios grandes y pequeños, muchos de los cuales han tenido que pasar meses sin recibir el alquiler en medio de la pandemia, luchen contra los esfuerzos para extender la moratoria.

El director ejecutivo del Programa de Mejoramiento de Vivienda Comunitaria, Jay Martin, ha dicho que la administración de Cuomo debe sacar la ayuda, en lugar de cargar a los inquilinos y propietarios con más meses de deuda que no serán cubiertos por el programa de alivio de alquileres de Nueva York.

Y el impulso para extender la moratoria recibió un rechazo de la administración de Cuomo el viernes: Anthony Farmer, portavoz de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del estado, dijo que ignora las protecciones para los inquilinos una vez que expira la moratoria.

Los inquilinos que soliciten asistencia para el alquiler tendrán protección contra el desalojo si sus propietarios los llevan a los tribunales, incluso si los inquilinos no reciben una respuesta del Estado antes de que expire la ley.

Y los inquilinos aprobados para el alivio del alquiler que cubre un período determinado de meses no pueden ser desalojados por no haber pagado el alquiler en ese período de tiempo, incluso si el propietario no acepta el alivio del alquiler.

Martin dijo que espera que los grandes retrasos en el tribunal de vivienda del estado eviten una ola de desalojos. Su grupo, que representa a 4,000 propietarios, también está pidiendo al estado que proporcione a los tribunales una lista de inquilinos que esperan una compensación por alquiler, en lugar de obligar a los propietarios a llevar a los inquilinos a los tribunales.

La Legislatura planea celebrar una audiencia el 10 de agosto sobre la lenta implementación del programa, que se ha visto plagado por una serie de fallas en el sitio web, trabajadores de línea directa mal capacitados y quejas de dificultades para personas que no hablan inglés y residentes vulnerables que carecen de acceso regular a un ordenador.

Los legisladores también están buscando respuestas sobre la adjudicación por parte de la administración de Cuomo de un contrato de $ 115 millones a una empresa con sede en Virginia, Guidehouse, encargada de implementar el programa de alivio de alquileres.

Farmer dijo que Guidehouse ganó el contrato después de "entrevistar a varios competidores".

Pero el vocero no ha respondido las repetidas preguntas de AP sobre si otras empresas presentaron ofertas por el contrato, que se emitió durante el estado de emergencia del COVID-19, ahora vencido, cuando se flexibilizaron las reglas estatales de adquisiciones.

La agencia de Associated Press solicitó una copia del contrato de Guidehouse. La compañía le ha pedido al estado que redacte la información de precios y otros detalles antes de entregarla a AP.

Portavoces de Guidehouse remitieron la solicitud de comentarios a OTDA.

A fines de julio, el gobernador anunció que estaba "agilizando" el proceso de solicitud y agregando 350 trabajadores estatales para ayudar al proveedor.

Y anunció que el estado eliminaría una acumulación de 4,800 solicitudes de pago verificadas para el 3 de agosto.

Pero Farmer dijo que aproximadamente una cuarta parte de esos pagos fueron "retenidos, ya sea por no participación del propietario u otras razones técnicas".