Legisladores de Nueva York aprueban proyecto de ley que elimina la deuda médica de los informes de crédito

Lo que debes saber La legislatura de Nueva York aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los proveedores de atención médica informar sobre deudas médicas a las agencias que calculan el puntaje de crédito.

El objetivo es limitar el impacto que las enfermedades y lesiones tienen en la salud financiera de una persona.

Colorado es el único otro estado que evita que las deudas médicas se incluyan en los informes de crédito

NUEVA YORK -- A los hospitales y otros proveedores de atención médica en Nueva York se les prohibiría informar la deuda médica a las agencias de crédito según un proyecto de ley aprobado esta semana por la legislatura del estado, una medida destinada a limitar el daño que la enfermedad y las lesiones pueden causar a la salud financiera de alguien.

Si es firmada por la gobernadora Kathy Hochul, la ley convertiría a Nueva York en el segundo estado, después de Colorado, en prohibir que las agencias de informes crediticios cobren deudas médicas o que se incluyan en un informe crediticio.

Las agencias nacionales de informes crediticios ya habían acordado voluntariamente no informar las deudas médicas de menos de $500, pero los defensores dicen que se necesitan protecciones adicionales.

Un mal informe de crédito a menudo significa dificultad para alquilar una casa, comprar un automóvil o obtener un préstamo. Y a diferencia de alguien cuyo crédito se ve dañado por gastos imprudentes o una mala inversión, las personas a menudo se ven afectadas por facturas médicas enormes e inesperadas simplemente porque han sufrido una enfermedad o lesión.

“La deuda médica es diferente a otras deudas. Es espontáneo. No refleja la solvencia crediticia de alguien”, dijo la asambleísta Amy Paulin, demócrata de Brooklyn.

En al menos una docena de estados, los legisladores han introducido legislación destinada a reducir la carga financiera que conlleva la deuda médica. Algunos de esos proyectos de ley evitarían que la deuda médica reduzca los puntajes de crédito y crearían programas de alivio de la deuda médica, mientras que otras propuestas protegerían la propiedad personal de los cobros.

La ley de Colorado impide que las deudas médicas se incluyan en los informes de crédito y se tengan en cuenta en los puntajes de crédito, excepto en circunstancias muy limitadas.

Se estima que 100 millones de estadounidenses han acumulado casi $200 mil millones en deuda médica colectiva, según la Kaiser Family Foundation.

La legislación de Nueva York afectaría a unos 740,000 neoyorquinos adultos y sus familias que tenían deudas médicas en cobros en sus informes de crédito a partir de febrero de 2022, según un estudio realizado por Urban Center, un grupo de expertos que realiza investigaciones sobre políticas económicas y sociales.

Algunos legisladores republicanos temen que la legislación pueda tener consecuencias no deseadas.

El asambleísta republicano Josh Jensen, quien votó en contra del proyecto de ley, dijo que si bien es necesario garantizar que la deuda médica de emergencia no persiga a las personas, la legislación es demasiado amplia y no debería aplicarse a la atención que no es de emergencia.

“Existe la preocupación de que las personas puedan incurrir en una cantidad de deuda sin intención de devolverla, en lugar del razonamiento previsto de la legislación para garantizar que las personas que necesitan cuidados intensivos puedan obtenerlos sin preocuparse de que la deuda los persiga para siempre”, dijo Jensen.

El proyecto de ley entraría en vigor de inmediato si lo firma Hochul.

“La deuda médica es un problema grave que crea una carga abrumadora para muchos neoyorquinos y socava injustamente su seguridad financiera”, dijo en un comunicado Chuck Bell, director del programa de defensa de Consumer Reports, una organización sin fines de lucro. “Este proyecto de ley protege el derecho de los neoyorquinos a obtener los servicios de atención médica que necesitan sin temor a que se arruinen injustamente sus registros de crédito”.