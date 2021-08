Legisladores aún esperan una carta de renuncia de Cuomo mientras el gobernador otorga el indulto a 10 personas

NUEVA YORK - Con solo una semana para que la renuncia del gobernador Cuomo entre en vigencia, los legisladores aún no han recibido una cara de renuncia formal.

A algunos miembros de la Asamblea estatal no están contentos de que el gobernador no haya presentado una carta de renuncia mientras sigue tomando grandes decisiones en el estado y a pocos días de dejar su cargo.

"Una de las cosas que realmente me preocupa es que no hay nada escrito hasta la fecha…aparte de su extraña conferencia de prensa", dijo el miembro de la Asamblea de Queens, Khaleel Anderson. "La razón por la que no confiamos en el gobernador es porque durante más de 10 años no ha cumplido su palabra".

Algunos miembros de la Asamblea sospechan que Cuomo está buscando un acuerdo que lo ayude a evitar el juicio político o le permita postularse nuevamente para gobernador en el futuro.

"El gobernador Cuomo juega al ajedrez todo el tiempo. Entonces, si tuviera la motivación para no enviar una carta de renuncia … no sé cuáles son sus motivaciones, tal vez esté tratando de obtener algo a cambio porque es un negociador", dijo el miembro de la Asamblea Harvey Epstein.

También existe preocupación dentro de la Legislatura estatal de que los líderes de la Asamblea inicialmente dijeron que suspenderían la investigación en curso. Eso fue antes de revertir el curso esta semana para asegurar a los neoyorquinos que emitirán un informe final sobre lo que han descubierto con respecto a las acusaciones de acoso sexual, el encubrimiento de las muertes relacionadas al COVID en hogares de ancianos y si Cuomo utilizó empleados estatales para trabajar en su libro de $ 5 millones de dólares.

La asambleísta Marjorie Byrnes, republicana en el Comité, dijo el martes que ella y otros miembros del Comité están examinando los documentos "en una habitación que está siendo custodiada por el sargento de armas".

“Si este material nunca se divulga al público, entonces la gente de este estado y de mi distrito nunca sabrá la verdad”, dijo.

El portavoz del gobernador se negó a comentar por qué Cuomo aún tiene que poner por escrito sus planes de dimitir. Pero se confirmó el martes que el gobernador presentó los documentos de jubilación por escrito a la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York. Los documentos muestran que Cuomo solicitó la jubilación a partir del 1 de septiembre.

No está claro cuánto será su pensión: tiene 14,56 años de crédito por servicio, según la oficina del Contralor estatal.

A medida que se reducen los días que le quedan en el cargo, el gobernador continúa tomando decisiones importantes mientras aún está en el poder. El martes, el gobernador otorgó el indulto a 10 personas, entre ellas un hombre cuya infructuosa campaña de exoneración en un homicidio de 1998 fue defendida por el actor Martin Sheen.

Cuomo indultó totalmente a cinco personas y conmutó las sentencias de otras cinco, incluido Jon-Adrián Velázquez. Un indulto borra una condena, mientras que una conmutación acorta una sentencia pero deja la condena en pie.

Velázquez, de 45 años, ha estado cumpliendo 25 años a cadena perpetua por asesinato en el tiroteo del oficial de Policía retirado Albert Ward. Fue asesinado durante un robo en un salón de apuestas clandestino en Harlem.

Velázquez y su madre han dicho que estaba hablando por teléfono con ella desde su casa en El Bronx en ese momento. El caso en su contra dependía de cuatro testigos presenciales, dos de los cuales más tarde se retractaron de sus identificaciones, aunque los fiscales dijeron que uno más tarde volvió a cambiar de opinión.

Después de revisar el reclamo de inocencia de Velázquez, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., decidió en 2013 defender la condena. Los fiscales dijeron que las retractaciones no merecían anular la condena y que una pista sobre otro posible sospechoso no iba a ninguna parte.

Sheen se involucró en el caso después de enterarse por su abogado, amigo del abogado de Velázquez. La estrella de "West Wing" y "Apocalypse Now" celebró una conferencia de prensa en 2011 para destacar el caso y continuó respaldando a Velázquez después de la decisión del fiscal del distrito. "Dateline" de NBC examinó el caso en 2012.

Un comunicado de la oficina de Cuomo no abordó la pelea en la corte, sino que señaló los logros de Velázquez tras las rejas. Obtuvo una licenciatura, trabajó desde detrás de las rejas como profesor de la Universidad de Columbia y estableció programas que reclutan a los reclusos para contrarrestar la violencia con armas de fuego y hablar con los funcionarios de prisiones y el público, lo que lleva a la recompra de armas, la tutoría de jóvenes y otros programas. según la oficina de Cuomo.

El abogado de Velázquez, Robert Gottlieb, dijo que estaba trabajando para confirmar cuándo sería liberado su cliente.

"Estoy emocionado por un hombre maravilloso que nunca debería haber sido condenado y permaneció encerrado durante años porque el fiscal Vance miró para otro lado ante una injusticia", dijo Gottlieb.

Se envió una solicitud de comentarios a la oficina del fiscal del distrito.

Cuomo ha otorgado indultos y clemencias en varias ocasiones en los últimos años, y muchos de los indultos se han otorgado a inmigrantes que enfrentan la deportación, donde un indulto podría ser beneficioso para sus intentos de que se les permita permanecer en el país.

La oficina del gobernador dijo que las cinco personas indultadas el martes estaban en esa posición. Las otras cuatro personas que recibieron conmutaciones además de Velázquez también fueron citadas por lo que lograron mientras estaban en prisión.

Mientras tanto, el próximo líder del estado se reunió a puerta cerrada con el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien dijo que la destitución de Cuomo conducirá a un regreso a la "normalidad" y hará que "los funcionarios electos trabajen juntos" nuevamente.

De Blasio no dejó de disparar contra su némesis de toda la vida cuando el gobernador asediado se dirige hacia la puerta, y el alcalde dice que espera una relación menos disfuncional con la próxima gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

"Sigo diciéndole a la gente: Andrew Cuomo era realmente aborrecible, pero la gente se acostumbró. No era normal, no es normal … para intimidar y acosar a la gente todo el día, y pasar horas interminables en el teléfono atacando a periodistas o funcionarios electos", dijo de Blasio antes de reunirse con Hochul en un lugar no revelado de la ciudad el martes.

La gobernadora entrante pasó el martes reuniéndose en la ciudad para delimitar su selección para su sucesor como vicegobernador.

En una declaración conjunta después de su reunión, Hochul y de Blasio lo calificaron como una "conversación productiva" que abordó una variedad de temas, desde "luchar contra la variante Delta hasta hacer que nuestros niños regresen a la escuela de manera segura este otoño y mantener a nuestras comunidades seguras". Estamos deseando trabajar juntos para continuar la recuperación de la ciudad de Nueva York y poner fin a la lucha contra COVID ".

El alcalde pronostica mejores relaciones con Hochul, a pesar de que se ha negado a descartar postularse en su contra para gobernadora el próximo año. Hochul se prepara para asumir el cargo el martes 24 de agosto, al filo de la medianoche.

No se dieron a conocer detalles de cómo la transferencia de poder a Hochul desde Cuomo, cuya renuncia entrará en vigencia a las 11:59 p.m. el 23 de agosto, según la portavoz de Hochul, Haley Viccaro. Es probable que Hochul se dirija al público en algún momento del martes por primera vez como nuevo gobernadora del estado.