Legal Aid: No quedan abogados para cientos de casos de desalojo de la Ciudad de Nueva York

Más de 200 personas que enfrentan el desalojo en Manhattan y Brooklyn este mes tendrán que representarse a sí mismas en la corte sin abogados. Esto debido a que hay demasiados casos y no quedan suficientes abogados, dijo Legal Aid el lunes.

A pesar de la ley de derecho a un abogado de la ciudad, Legal Aid señaló que la Oficina de Administración de Tribunales (OCA) del estado continúa programando casos de desalojo, lo que significa que eventualmente no queda nadie para representar a las personas.

El grupo estimó que durante el resto de este mes, al menos 230 casos de desalojo en Manhattan y Brooklyn procederán según lo programado sin un abogado para los inquilinos.

“Desde 2017, Right To Counsel ha ayudado a los inquilinos de la Ciudad de Nueva York a permanecer en sus hogares, pero ahora, debido a la falta de una acción significativa por parte de la OCA, este invaluable y comprobado programa está en juego”, dijo en un comunicado Adriene Holder, abogada en Cargo de la Práctica Civil en The Legal Aid Society. “Nuestra petición a la OCA es sencilla: limitar el calendario de estos casos, según la capacidad del proveedor, para que todos los inquilinos en riesgo de desalojo tengan representación legal”.

En todo el estado, las solicitudes de desalojo van en aumento, ya que se han levantado las prohibiciones de la era de COVID. Hubo más de 40,000 en el estado en los primeros tres meses del año, según datos judiciales. Eso es una fuerte disminución con respecto al mismo período en 2019 e incluso 2020, pero casi cinco veces más que el año pasado.