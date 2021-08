Lee y escucha aquí el discurso final de Andrew Cuomo para los neoyorquinos antes de la renuncia

El gobernador Andrew Cuomo se mantuvo firme en su insistencia de que no había hecho nada malo en su discurso final a los neoyorquinos cuando renunció en medio de un escándalo de acoso sexual y prometió que la "verdad" saldrá a la luz mientras respaldaba a su sucesora.

El demócrata también se emocionó cuando agradeció a los neoyorquinos por "confiar en mí a través de COVID" y por darle el honor de ser elegido gobernador en tres ocasiones.

Lee los comentarios sin editar de Cuomo a continuación según lo proporcionado por la oficina del gobernador y escucha su discurso de despedida completo en el reproductor de arriba.

Hola. Como probablemente sabe que me estoy retirando como su gobernador.

Quería compartir contigo algunos pensamientos en los que he estado pensando durante los últimos días.

Habrá otro momento para hablar sobre la verdad y la ética de la situación reciente que me involucra, pero déjeme decir ahora que, cuando el Gobierno politiza las acusaciones y los titulares condenan sin hechos, se socava el sistema de justicia, y eso no sirve a las mujeres. y no sirve a los hombres ni a la sociedad.

Por supuesto, todos tienen derecho a presentarse y aplaudimos su valentía y coraje al hacerlo, pero las acusaciones aún deben ser examinadas y verificadas, ya sean hechas por una mujer o por un hombre. Ese es nuestro sistema de justicia básico.

Entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que provocan apresuramiento en el juicio. Pero eso no es correcto. No es justo ni sostenible. Los hechos aún importan.

Un petardo puede iniciar una estampida, pero en un momento todos miran a su alrededor y dicen, ¿por qué estamos corriendo? En última instancia, la verdad siempre se revela.

El informe de la Fiscal General fue diseñado para ser un petardo político sobre un tema explosivo. Y funcionó. Hubo una estampida política y mediática. Pero la verdad saldrá a la luz con el tiempo, de eso estoy seguro.

Ahora bien, hay momentos en la vida que ponen a prueba nuestro carácter, que nos preguntan, ¿somos la persona que creemos que somos? ¿O somos la persona que intentamos ser en nuestro mejor momento? Ya sabes como soy. Soy un luchador y mi instinto es luchar contra esto porque es injusto en mi mente. Pero también sabes que amo Nueva York y te sirvo. Ese es el juramento que hice, y en este momento creo que lo correcto es que mi servicio sea lo primero.

Prolongar esta situación solo podría causar una parálisis gubernamental y esa simplemente no es una opción para usted y no es una opción para el estado, especialmente ahora. Hay un trabajo real por hacer y será necesario que el Gobierno funcione al más alto nivel. Lo que hacemos ahora es más importante que lo que hemos hecho como sociedad durante generaciones. ¿Qué será el estado de Nueva York en el futuro? Nadie nos puede decir porque depende de lo que hagamos ahora. Nuestras acciones determinarán nuestro futuro.

Debemos mantener a las personas y las empresas prosperando en este estado. El crimen debe ser controlado y tenemos que ser inteligentes al respecto.

Ningún gobernador de la nación ha aprobado medidas más progresistas que yo, pero no estoy de acuerdo con algunas personas de mi propio partido que pidieron retirar los fondos a la Policía. Creo que está equivocado. Creo que es peligroso.

La violencia con armas de fuego y el crimen están asolando los centros urbanos. Mira la Ciudad de Nueva York. La mayoría de las víctimas son pobres, negros y morenos. Reformar la Policía debe ser el objetivo. Poner fin a la discriminación por parte de la Policía, poner fin al uso innecesario de la fuerza y ​​luego restablecer la confianza y el respeto entre la Policía y la comunidad a la que sirven. Esa es la respuesta real y es más fácil decirlo que hacerlo, pero también es la verdad y el camino correcto a seguir.

La competitividad económica de nuestro estado es vital. Demonizar el negocio va en contra de nuestro interés colectivo. Tomar acciones que hagan que las empresas abandonen el estado, llevándose puestos de trabajo, solo debilita nuestra base impositiva y nuestra capacidad para hacer cosas buenas por las personas.

Podemos abordar la desigualdad de ingresos sin poner fin a los ingresos. Los impuestos se pueden reducir de inmediato si Washington hace lo que prometió a los neoyorquinos que harían y deroga el llamado impuesto SALT. Eso reduciría los impuestos de Nueva York en $ 15 mil millones por año. Eso haría una gran diferencia y, francamente, eclipsaría a todos los demás programas de ayuda federal.

Debería haberse hecho hace ocho meses. Tendremos que luchar para que esto suceda, pero debemos librar esa lucha. Recordemos qué convirtió al estado de Nueva York en el Empire State en primer lugar. El éxito histórico de Nueva York no fue un proceso de evolución. No sucedió simplemente. No nacimos de esta manera. Nacimos de la visión, el atrevimiento y la competencia. Construimos los canales, las carreteras, los puentes y el sistema educativo y la economía que nos convirtió en el mejor estado de la nación. En algún momento del camino, el Gobierno perdió su competencia y luego la gente perdió la confianza en el Gobierno.

Pero hoy es un día diferente. Tenemos razones para creer en el futuro de Nueva York basándonos en lo que hemos logrado juntos. Hemos demostrado potencial. Hemos demostrado que el espíritu neoyorquino que alcanzó los cielos, que se negó a aceptar la derrota, que desafió la posibilidad, que dijo no al status quo, que asumió la burocracia que aún existe. Y debemos exigir que el gobierno continúe desempeñándose y logrando.

Nos hemos embarcado en el plan de energía verde más agresivo de la nación. No hablar, actuar. Cientos de proyectos en todo el estado, comenzando ahora. Nuevas líneas de transmisión para una red verde. Estamos reconstruyendo nuestros aeropuertos del norte del estado. Buffalo está reconstruyendo. Un nuevo aeropuerto LaGuardia, el primer aeropuerto nuevo en la nación en 25 años, un nuevo aeropuerto JFK, una nueva Penn Station para poner fin a las terribles condiciones de Penn Station, viviendas más asequibles que nunca. Estos proyectos están en marcha y son esenciales para completar de manera rápida y efectiva porque literalmente están construyendo nuestro futuro. No podemos volver a los viejos tiempos cuando el Gobierno hablaba y el Gobierno debatía y el Gobierno emitía muchos comunicados de prensa sobre lo que estaban haciendo, pero nunca marcaron una diferencia en la vida de las personas, nunca mejoraron y nunca construyeron.

No es lo que decimos en la vida lo que importa. Es lo que hacemos. Y lo mismo es cierto para nuestros funcionarios electos y nuestro gobierno. Hemos desarrollado, durante la última década, un nuevo paradigma de g¡Gobierno en este estado, un Gobierno que realmente funciona y realmente funciona para la gente. Suena simple, pero es toda la diferencia del mundo. No podemos retroceder.

Debemos enfocarnos en la amenaza inmediata, que es la variante Delta y COVID. Y estoy muy preocupado por esto personalmente. Por favor, no olvide lo que aprendimos juntos el año pasado y no olvide lo que logramos. Pasamos de la tasa de infección más alta del país a la más baja. Hicimos lo que nadie pensó que se podía hacer. ¿Por qué? Porque cuando el resto de la nación metió la cabeza en la arena, negó la ciencia y jugó a la política, nos enfrentamos a los hechos y tomamos las decisiones difíciles pero necesarias. Y mientras nuestra tasa de infección bajó, otros estados han aumentado.

Y ahora la situación se invierte. Nueva York tiene una de las tasas de infección más bajas del país y otros estados están experimentando un rápido aumento. Está barriendo Florida, Texas, Alabama, Arkansas, Dakota del Sur y más. Así que ahora debemos darnos cuenta de la realidad de que la propagación nos afectará inevitablemente, y debemos actuar antes de que se convierta en algo crítico.

Este es mi consejo. Se acerca la apertura de la escuela. Los profesores deben estar vacunados para su protección y para la protección de nuestros hijos. Se deben exigir mascarillas en áreas de alto riesgo y las empresas privadas deben exigir prueba de vacunación para reuniones grandes. Ahora, esto simplemente no sucederá sin una ley estatal que exija que suceda. La política local es demasiado intensa. Las empresas privadas no pueden hacer cumplir la ley y no lo harán. La Policía local debe tener el mandato de hacer eso, pero debemos tomar estas medidas. Recordemos que la procrastinación política es colaboración de COVID. Sabemos que la elección es entre lo políticamente contencioso o lo médicamente infeccioso. Tú decides cuál es peor.

La lección más importante que he aprendido en los últimos 15 años y la que me da más esperanza es mi fe en la inteligencia y la bondad esenciales de la gente de este Estado. Dije, cuando empecé, trabajo para la gente. Yo trabajo para ti. Y para mí eso es todo. Mi fe ha estado en la gente, no en los políticos y ni siquiera en el sistema político. Conozco demasiado bien las fallas del sistema político. Creí y sigo creyendo que los neoyorquinos informados con los hechos cuando creen en los hechos, cuando creen que se les dice la verdad, harán lo correcto. Incluso cuando es difícil.

Acudí a usted cuando tuvimos que abordar la cuestión moral y legal del matrimonio igualitario y la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ. Y tomó la decisión correcta y lideró a la nación en el cambio de políticas. Acudí a usted cuando necesitábamos abordar el difícil tema de la seguridad de las armas y los asesinatos en masa y la prohibición de las armas de asalto. Y sí, fue difícil y lo lograste. Y salvamos vidas. Acudí a usted cuando necesitábamos abordar el problema de las familias que luchaban por aumentar el salario mínimo de millones de neoyorquinos, para que pudieran tener una vida mejor y lo hizo. Y la economía estatal en general creció. Acudí a usted cuando tuvimos que unirnos para atacar el racismo y el antisemitismo, porque eso no es lo que somos y no es lo que creemos.

Acudí a ti cuando necesitábamos mantenernos firmes contra la bestia del COVID. Fui a verte para ponerte una mascarilla y quedarme en casa y hacer una prueba y recibir la vacuna y lo hiciste. Cada vez, sin falta, la gente de Nueva York ha hecho lo correcto. Han elegido la inclusión sobre la exclusión, la esperanza sobre el miedo y el amor sobre el odio.

No es fácil, pero es posible. Y sé que es verdad porque lo demostraste. Ustedes son la u en la unidad y Nueva York elige la unidad sobre la división cada vez. Creo que para Nueva York, lo mejor está por llegar, porque creo que lo lograrás.

En resumen, no hicimos todo lo que queríamos, ni siquiera todo lo que deberíamos haber hecho. Y no siempre lo hicimos del todo bien. Pero quiero que sepas desde el fondo de mi corazón, que todos los días trabajé con todas mis fuerzas. Lo di todo e hice todo lo posible para cumplirlo. Y esa es la verdad honesta de Dios.

Quiero agradecer a mi equipo, el mejor jamás reunido porque es el más exitoso jamás reunido.

Quiero agradecer a mi familia por su sacrificio y ayuda para servirte. Para los Cuomo, el servicio público es un asunto de familia. Kathy Hochul se convertirá en gobernadora y creo que aceptará el desafío. Todos le deseamos éxito. Eric Adams será el próximo alcalde de la Ciudad de Nueva York. Creo que aportará una nueva filosofía y competencia al puesto que puede dar a los residentes de la Ciudad de Nueva York esperanzas para el futuro.

Y finalmente, gracias. Gracias por el honor de servir como gobernador de Nueva York. Gracias por permitirme representarlo. Gracias por empoderarme para luchar por ti. Gracias por confiar en mí a través de COVID. Gracias por hacer del estado de Nueva York, el Capitolio progresista de la nación. Gracias por reivindicar las palabras de E.B. White, a menudo citadas por mi padre, Dios, descanse su alma. Cuando dijo: "Nueva York es para la nación lo que la aguja blanca de la iglesia es para el pueblo, el símbolo visible de la aspiración y la fe, la pluma blanca que dice que el camino está arriba".

Gracias por el honor de servirle y nunca lo olvide, permanezca siempre en Nueva York duro, inteligente, unido, disciplinado y cariñoso. Es la esencia de lo que hace a los neoyorquinos tan especiales. Dios te bendiga.