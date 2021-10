Las víctimas de violencia doméstica podrían recibir asistencia financiera en Nueva York para cubrir ciertos gastos

NUEVA YORK – Aquellas víctimas de violencia doméstica en el estado de Nueva York podrían calificar para recibir ayuda económica. Por un lado, podrían solicitar una compensación por gastos relacionados al crimen, por ejemplo los gastos médicos o de mudanza, o también pedir asistencia de beneficios públicos si están enfrentando problemas económicos para cubrir por ejemplo la alimentación.

Aquí te explicamos cómo puedes solicitar este tipo de ayudas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Compensación por gastos relacionados al crimen

La Oficina de Servicios para Víctimas del Estado de Nueva York ofrece compensación por los gastos relacionados con un delito de violencia doméstica. Aquí lo que necesitas saber:

¿Cómo califico para recibir la compensación?

La persona debe ser una víctima inocente del delito. Son víctimas que resultaron con heridas físicas como resultado del crimen. Son víctimas del crimen que tienen menos de 18 años, 60 años o más, o son discapacitadas que no sufrieron lesiones físicas. Hace parte de ciertos parientes y dependientes, incluido el cónyuge sobreviviente, hijo, padre, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, padrastro o persona que depende principalmente de la víctima para su manutención. Aquellos que pagaron o incurrieron en costos de entierro para una víctima inocente de un crimen. Víctimas que son menores, un niño que es testigo de un crimen, y el padre, padrastro, abuelo, tutor, hermano, hermana, hermanastro o hermanastra del niño. Ciertas víctimas de secuestro o encarcelamiento ilegal. Ciertas víctimas de acoso. Víctimas de actos terroristas fuera de los EE. UU. que sean residentes del estado de Nueva York. Víctimas de juicios frívolos entablados por una persona que cometió un delito contra la víctima.

¿Qué gastos cubre la ayuda?

La Oficina de Servicios para Víctimas ofrece compensación relacionada con: lesiones personales, muerte y pérdida de propiedad personal esencial.

Los gastos específicos que pueden cubrirse incluyen:

Gastos médicos y de asesoramiento. Pérdida o daño de propiedad personal esencial (hasta $ 500, incluidos $ 100 en efectivo). Gastos de entierro / funeral (hasta $ 6,000). Salarios perdidos o manutención perdida (hasta $ 30,000). Transporte (comparecencias judiciales necesarias para el enjuiciamiento o para citas médicas relacionadas). Rehabilitación ocupacional / vocacional. Uso de refugios de violencia doméstica. Limpieza del lugar del crimen (hasta $ 2,500). Pérdidas de propiedad del buen samaritano (hasta $ 5,000). Gastos de mudanza (hasta $ 2,500).

¿Cómo puedo solicitar la compensación?

Para solicitar una compensación, sigue estos pasos:

Completa el formulario de solicitud. Puedes descargar el formulario aquí. También puedes obtener el formulario de solicitud en cualquier estación de Policía, comisaría o sala de emergencias de un hospital. Asimismo, puedes llamar a la Oficina de Servicios para Víctimas al 1-800-247-8035 para obtener ayuda. Una vez que termines de completar el formulario, envía tu solicitud completa junto con fotocopias de: Reportes policiales. Tarjetas de seguros. Recibos de propiedad personal esencial. Acta de nacimiento de la víctima. Certificado de defunción y contrato funerario. Facturas médicas detalladas. Correspondencia con compañías de seguros o plan de beneficios que indique si cubrirán su pérdida. Comprobante de edad (licencia de conducir, certificado de nacimiento, etc). Papeles de tutela legal.

¿Qué sucede si tengo preguntas o necesito ayuda para presentar mi solicitud?

Si necesitas ayuda con la solicitud o tienes preguntas puedes llamar al 1-800-247-8035 de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. o visitar esta página web.

¿Necesito un abogado para presentar una reclamación ante la Oficina de Servicios para Víctimas de Nueva York?

No. Sin embargo, si contratas a un abogado para que te ayude con este reclamo y se te concede, puedes solicitar a la Oficina de Servicios para Víctimas de Nueva York que te reembolse hasta $ 1,000 de los honorarios legales.

¿Qué pasa si mi propiedad se pierde, daña o es destruida por el crimen?

Si tienes menos de 18, 60 años o más, estás discapacitado o te lesionaste, puedes solicitar beneficios para reemplazar tu propiedad esencial personal o efectivo que no estaba cubierto por ningún otro recurso. Esenciales significa que son necesarios para tu salud y bienestar, como anteojos y ropa.

Asistencia de beneficios públicos

Una víctima de violencia doméstica que tenga dificultades económicas puede también acudir a la oficina local del Departamento de Servicios Sociales, (DSS, por sus siglas en inglés), para obtener ayuda con una variedad de necesidades.

¿Qué servicios incluyen en la ayuda?

Algunos servicios son:

Ayuda para obtener manutención infantil. Beneficios sociales y asistencia en efectivo. Cupones de alimentos. Alojamiento.

¿Dónde puedo encontrar una oficina local del Departamento de Servicios Sociales?

Encuentra aquí la oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

¿Cómo puedo adquirir la asistencia con los beneficios públicos?

Cada condado tiene una oficina local de DSS. Cuando vayas a una oficina local de DSS, lleva formas de identificación con foto, como:

Tu tarjeta de seguro social

Tu acta de nacimiento

Comprobante de domicilio, como una factura de servicios públicos

Si te identificas como víctima de violencia doméstica, tienes derecho a ver al enlace de violencia doméstica (DVL) en la oficina del DSS, y puedes solicitar ver al DVL en cualquier momento.

Si no tienes acceso a tu orden de protección u otra documentación, o no puedes cumplir con los requisitos del programa porque afectan tu seguridad, la DVL puede ayudarte. No necesitas una orden de protección ni ningún otro documento para demostrar que eres víctima de violencia doméstica.

¿Cuáles son los requisitos?

Hay requisitos y programas en los que se te pedirán que participes. Si eres víctima de violencia doméstica, informa al trabajador de inmediato.

Se te debe entregar un formulario de evaluación cuando solicites asistencia en efectivo. Es importante pedir hablar con el Enlace de Violencia Doméstica (DVL), quien puede ayudarte con tu caso y hablar sobre tus opciones.

Residentes de la Ciudad de Nueva York

En la Ciudad de Nueva York, la asistencia temporal se conoce como asistencia pública y es proporcionada por la Administración de Recursos Humanos (HRA) a través de "Centros" ubicados en cada condado. Para obtener más información sobre los Centros de la Ciudad de Nueva York, comunícate con la línea de información de la HRA al (718) 557-1399.

¿Cómo puedo obetener más información?

Puedes visitar este sitio web.