Las tasas de intereses se mantendrán en casi cero por años; he aquí lo bueno y lo malo

NUEVA YORK — Es probable que el recorte de la tasa de emergencia de la Reserva Federal en marzo, donde se redujo la tasa de interés de referencia a cero, se quede. La semana pasada, la Reserva Federal declaró públicamente que incluso si la inflación comienza a repuntar nuevamente en medio de la recuperación económica de la pandemia de coronavirus, no espera aumentar las tasas de interés en el corto plazo a medida que el mercado laboral se recupere.

Los economistas de Wall Street predicen que estas tasas bajísimas pueden mantenerse durante los próximos años. De hecho, después de la crisis financiera global de 2008, la Reserva Federal (o Fed informalmente) mantuvo bajas las tasas de referencia durante siete años. Si bien esto significa que los préstamos se vuelven más baratos para aquellos que pueden obtener la aprobación para préstamos, no es una buena noticia para los ahorradores.

Así es como los esfuerzos de la Reserva Federal para mantener bajas las tasas de interés podrían afectar a los consumidores.

Hipotecas y préstamos personales

Las tasas de interés bajas ciertamente pueden ayudar cuando se trata de financiar una vivienda. Pero depende del tipo de hipoteca que tenga, si es una hipoteca de tasa fija (la tasa de interés permanece igual durante la vigencia del préstamo) o una hipoteca de tasa ajustable (la tasa de interés varía).

Debido a que las hipotecas de tasa fija tienen la tasa de interés fija, cualquiera que busque comprar o refinanciar se beneficiará de las tasas más bajas sostenidas. Esto es cierto para todos los productos financieros de tasa fija, incluidos los préstamos personales y los préstamos para automóviles. Desafortunadamente, si ya está atrapado en un préstamo y no está buscando (o no puede) refinanciar, realmente no se beneficiará de tasas de interés más bajas en este momento.

Por otro lado, los propietarios de viviendas con una hipoteca de tasa ajustable ya deberían haber visto disminuir sus pagos mensuales después del recorte de tasas. Este también podría ser un buen momento para considerar la posibilidad de refinanciar a un préstamo de tasa fija si es posible, de modo que pueda fijar una tasa de interés baja y no preocuparse de que los pagos de su hipoteca aumenten más adelante.

2. Deuda de tarjetas de crédito

Los emisores de tarjetas de crédito basan sus tasas de interés variables en la tasa preferencial. Dado que esta tasa está directamente influenciada por el índice de referencia de la Fed, un recorte de tasas significa que las APR de las tarjetas de crédito también disminuyen.

Por ejemplo, el segundo ajuste de tipos de la Reserva Federal en marzo dio como resultado una reducción de la TAE del 1%. Por tanto, una tarjeta de crédito con una TAE variable del 15,24% experimentó una disminución hasta el 14,24%.

Dado que la Reserva Federal mantiene una tasa de referencia baja, es probable que la APR de su tarjeta de crédito no cambie mucho más que la reducción de marzo.

Desafortunadamente, una caída del 1% no afectará tanto a los saldos pendientes de sus tarjetas de crédito. Es mejor tratar de saldarlos o transferir su deuda a una tarjeta de crédito de transferencia de saldo. Con una tarjeta de transferencia de saldo, tiene más tiempo para pagar su deuda al 0% de interés.

Solo tenga en cuenta que, debido a la pandemia, las ofertas de transferencia de saldo han sido más difíciles de encontrar y calificar, ya que los emisores de tarjetas están tratando de minimizar el riesgo.

3. Cuentas de ahorro

Si espera ver un aumento en la tasa que está ganando en su cuenta de ahorros de alto rendimiento, el anuncio de la reserva federal de la semana pasada significa que estará esperando un rato.

Debido a que los rendimientos porcentuales anuales, o APY, a menudo fluctúan de acuerdo con la tasa de la reserva federal, es probable que no vuelvan a subir hasta que la Fed decida aumentar la tasa de referencia. Una tasa más baja significa que los ahorradores ganarán menos con su dinero. Desde marzo, las tasas de interés de las cuentas de ahorro de alto rendimiento se han reducido a casi la mitad de lo que eran hace un año.

En el lado positivo, las tasas de interés suben, y eventualmente volverán a subir. Cuando la economía vuelva a estar en auge, la Reserva Federal aumentará las tasas de interés para estabilizar el endeudamiento y el gasto, lo que le da a las cuentas de ahorro una ventaja adicional a medida que los bancos aumentan sus rendimientos de ahorro.

Aunque los consumidores están ganando menos con sus ahorros en estos días, todavía están ganando algunos intereses y eso puede acumularse con el tiempo. Por esta razón, las cuentas de ahorro de alto rendimiento tienen un sentido financiero inteligente. Las tasas de alto rendimiento actualmente rondan el 1%, pero eso sigue siendo 16 veces más que la tasa promedio nacional de las cuentas de ahorro.

Las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento, como la cuenta de ahorros Varo, vienen con cero tarifas mensuales y sin saldo mínimo o requisitos de depósito. Varo también ofrece actualmente un APY más alto que muchos otros al 1.21%, con la opción de ganar hasta 2.80% si cumple con ciertos requisitos mensuales.