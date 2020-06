Las playas de NYC abrirán para nadar la próxima semana; Long Island entra hoy a la Fase III

Lo que debes saber Long Island entra a la Fase III el miércoles día en que se reabren los servicios de restaurantes en el interior y los negocios de cuidado personal. La ciudad de Nueva York está sola en la Fase II.

Las playas de la ciudad de Nueva York se reabrirán para nadar el primero de julio, anunció el alcalde de Blasio el martes por la noche. Mientras tanto, Nueva York y Nueva Jersey son dos de los tres Estados del país en vía de contener el contagio de COVID-19.

En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy trata de frenar la posible tendencia de tener personas más jóvenes con COVID-19 que a principios de la primavera; advirtió que pausaría la reapertura si las métricas disminuyen.

NUEVA YORK - Las 14 millas de playas públicas de la ciudad de Nueva York se volverán a abrir al público para nadar la próxima semana, dando a los residentes de la ciudad otra opción para pasar el tiempo al aire libre a medida que los residentes de Long Island entran a la Fase II el miércoles con cenas al interior de los restaurantes y los negocios de masajes y cuidado personal.

El alcalde Bill de Blasio confirmó la noticia de las playas en un tuit el martes por la noche: "Los rumores son ciertos: las playas de la ciudad de Nueva York abrirán para nadar el 1 de julio. Sigamos jugando a lo seguro: distancia social y cubiertas faciales, incluso en la playa ".

Se espera que De Blasio detalle el miércoles más sobre su plan de seguridad para evitar contagios de COVID-19 en las playas de la ciudad que cubren desde Orchard Beach hasta Rockaways, Coney Island y Staten Island. El momento no podría ser mejor, con los neoyorquinos desesperados por alivio en medio del clima más cálido (y más húmedo) de 2020 hasta el momento.

Asimismo, se le ha preguntado repetidamente al alcalde sobre la reapertura de piscinas, que el gobernador Andrew Cuomo dijo que podría reabrir en cualquier momento a discreción de los gobiernos locales. De Blasio quería abordar primero las playas, que son más propicias para el distanciamiento físico. No ha descartado la posibilidad de reabrir piscinas a durante el verano.

Anteriormente, las playas de la ciudad solo estaban abiertas para tomar el sol. Las personas tenían prohibido entrar al agua por encima de sus rodillas, por lo que muchos acudieron a Long Island u otras playas estatales y del condado que estaban con menos restricciones. Por eso, muchas ciudades de Suffolk y del condado de Nassau cerraron las playas solo para sus residentes. No está claro si en la ciudad permitirían a los visitantes cuando las playas reabran para nadar exactamente en una semana.

Mientras tanto, Long Island ingresa a la Fase III del plan de reapertura del Gobernador Andrew Cuomo el miércoles, reabriendo restaurantes interiores y servicios de cuidado personal como spas, salones de bronceado y manicura, salones de tatuajes y más con restricciones. Un día antes, Westchester, Rockland y otros cinco condados en la región Mid-Hudson del estado hicieron lo mismo. La ciudad de Nueva York ahora está sola otra vez, pero esta vez en la Fase II.

Los condados de Long Island en Nassau y Suffolk estuvieron entre los más afectados en Estados Unidos por la pandemia, clasificándose entre los 10 principales condados a nivel nacional en muertes COVID, según datos de Johns Hopkins. Cuatro de los condados de la ciudad de Nueva York, Brooklyn, Queens, El Bronx y Manhattan, perdieron aún más personas por el virus.

Hoy, Nueva York cuenta con una de las tasas de transmisión COVID más bajas de la nación. Cuomo señaló los datos de un nuevo estudio de COVID Act Now que muestra que el Estado es uno de los tres Estados (Nueva Jersey es otro) que está conteniendo los contagios de COVID, ya que los nuevos casos de coronavirus de EE. UU. han alcanzado su nivel más alto en dos meses.

El condado de Suffolk tiene una tasa de positividad diaria ligeramente más alta (1.3 por ciento) que el condado de Nassau (0.9 por ciento) según los últimos datos del miércoles. Ambos todavía se encuentran entre las tasas de positividad porcentuales diarias más bajas en la nación entre los condados que realizan al menos 3,300 pruebas COVID cada día.

Las reaperturas por fases no han causado ningún aumento significativo en las infecciones en Nueva York hasta ahora, aunque Cuomo continúa monitoreando de cerca los datos. En todo el Estado, las muertes diarias confirmadas por virus y las hospitalizaciones están registrando mínimos pandémicos.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también sigue de cerca los datos de su Estado, ya que espera establecer pronto una fecha para su entrada en la tercera y última etapa de su ruta de reapertura. Le preocupan los datos que muestran que los jóvenes, de entre 18 y 29 años, representan un porcentaje mucho mayor de nuevos casos de COVID en junio que en abril, y advirtió que tendrá que detener la reapertura si eso se convierte en una tendencia. Ya se está se está convirtiendo en una tendencia a nivel nacional, testificó el martes el Dr. Anthony Fauci.

Las tasas de positividad puntual de Nueva Jersey se habían incrementado en general el martes, dijo Murphy el martes en su conferencia de prensa: "No podemos hacer que un aumento de un día en nuestras métricas de salud se convierta en una tendencia porque la gente renunció al distanciamiento físico", dijo el gobernador. "Entiendo que hay emoción acumulada para volver afuera. Todos queremos salir, pero mantenga sus distancias, uses sus mascarillas, sea inteligente y cortés: el mundo no se trata de usted, no lo arruine para todos los demás ".

En este momento, los centros comerciales están cerrados en el Estado Jardín, pero pueden reabrir con limitaciones el 29 de junio. Las comidas en interiores pueden reanudarse con una capacidad del 25 por ciento (para comenzar) el 2 de julio, dijo el lunes el gobernador Phil Murphy. Los casinos también pueden reabrir ese día con las mismas limitaciones de capacidad. Murphy agregó algunas reaperturas más a la fecha del martes 2 de julio: parques de atracciones y acuáticos al aire libre, incluidos parques en el paseo marítimo, junto con los parques infantiles.

Connecticut ha sido el menos afectado con la enfermedad de COVID-19 del área triestatal y el más agresivo en la reapertura. Los nuevos casos diarios han disminuido a los bajos de dos dígitos, mientras que Lamont agregó solo tres nuevas víctimas fatales el lunes.

Todo se ha reabierto o se ha reabierto parcialmente en el Estados, con excepción de los campamentos estatales (que abren el 8 de julio), la escuelas (que abren el 6 de julio para sesiones de verano limitadas) y los bares, que están programados para reabrir en la Etapa 3 en una fecha por determinar. Los campamentos de verano en Connecticut reabrieron el lunes.