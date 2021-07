¿Las familias de estatus mixto cumplen los criterios para obtener el Crédito por Hijos?

Las Instrucciones para el Formulario 1040 y el Formulario 1040-SR del IRSA explican con claridad quién califica para el Crédito Tributario por Hijos.

Los documentos señalan que un dependiente que tiene un Número de Identificación de Contribuyente individual (ITIN) en lugar de un número de Seguro Social (SSN) no puede reclamar el crédito.

El niño debe tener un SSN para obtener el Crédito Tributario por Hijos (CTC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

El niño debe ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente, y no debe haber cumplido los 17 años al final del año tributario, es decir, al 30 de diciembre de 2021.

Por otro lado, las familias con estatus migratorio mixto cumplen los criterios para el CTC. Si un niño tiene un número de Seguro Social y sus padres tienen un ITIN, aún pueden obtener el CTC si cumplen con los demás requisitos.

Cuando se declara en conjunto, al menos uno de los padres debe tener un SSN o un ITIN para reclamar la ayuda.

Si un padre no tiene un ITIN antes de la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las extensiones), no puede reclamar el CTC / ACTC en su declaración original o enmendada. Sin embargo, si solicita un ITIN en o antes de la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las extensiones) y el IRS le emite el documento como resultado de la solicitud, la agencia tributaria considerará el ITIN como emitido en o antes de la fecha de vencimiento.

Además, no puedes reclamar el crédito en tu declaración original o en una declaración enmendada para un niño que no tiene un SSN antes de la fecha de vencimiento de tu declaración (incluidas las extensiones), incluso si ese niño luego obtiene un SSN.

En resumen, si tu hijo no es ciudadano o residente legal, y no tiene un número de Seguro Social, no hay forma de que obtenga el crédito. Cuando presentes tu declaración de impuestos sobre la renta individual (Formulario 1040), debes enumerar tus dependientes y sus números de Seguro Social cuando los reclames para el crédito tributario por hijos. Es así como el IRS verifica la información y determina si un hogar cumple los criterios.

Lo anterior incluye a los niños adoptados. Un niño adoptado que no es ciudadano, y tiene un ATIN o ITIN (Número de Identificación del Contribuyente Adoptado / Individual) no calificará para el crédito tributario por hijos, según el IRS.

El CTC es diferente al tercer cheque de estímulo, donde los hogares de estatus mixto podían recibir el pago con la única condición de que un solo un miembro del hogar tuviera un número de Seguro Social.

Este jueves 15 de julio, el IRS comenzará a pagar el CTC a los padres con dependientes calificados. Se prevé que esta política reducirá la pobreza infantil a casi la mitad y ofrecerá beneficios aún mayores para los niños negros, latinos e indígenas, en desventaja desproporcionada en contraste a menores de otras comunidades.

El gobierno de Biden estima que el pago adelantado marcará una gran diferencia para ayudar a los padres con los costos del cuidado y promover un desarrollo infantil positivo.

Sin embargo, pese a los beneficios de gran alcance, muchos padres aún no están seguros de cómo funcionará el programa.

