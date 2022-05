Las bibliotecas públicas de NYC lanzan campaña para aumentar la lectura de “libros prohibidos o cuestionados”

Los tres sistemas de bibliotecas públicas de la Ciudad de Nueva York se oponen a la censura con un nuevo Desafío de Libros Prohibidos: 10 libros prohibidos o cuestionados que bibliotecarios expertos recomiendan que los neoyorquinos tomen prestados y lean.

La Biblioteca Pública de Brooklyn, la Biblioteca Pública de Nueva York (que atiende a El Bronx, Manhattan y Staten Island) y la Biblioteca Pública de Queens están elaborando uno de los libros recomendados: título popular para jóvenes adultos y ganador del Premio Nacional del Libro 2021, el libro Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo, disponible sin esperas a través de las aplicaciones gratuitas de lectura electrónica hasta el 26 de junio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Copias físicas adicionales del libro, que figuran en la lista de los mejores libros para adolescentes de 2021 de la Biblioteca Pública de Nueva York, también estarán disponibles en todo el sistema; algunas sucursales también organizarán debates en clubes de lectura sobre el libro dirigido específicamente a adolescentes (ya que muchos libros prohibidos y cuestionados son títulos para adultos mayores, y los adolescentes se han visto particularmente afectados por el aislamiento de la pandemia).

Los 10 títulos incluyen:

The Marrow Thieves de Cherie Dimaline

Will Grayson, Will Grayson de John Green & David Levithan

Being Jazz: My Life as a (Transgender) Teen de Jazz Jennings

All Boys Aren't Blue de George M. Johnson

Stamped: Racism, Antiracism, and You de Ibram X. Kendi and Jason Reynolds

Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo

The Bluest Eye de Toni Morrison

1984 de George Orwell

Out of Darkness de Ashley Hope Pérez

This One Summer de Mariko Tamaki, ilustración de Jillian Tamaki

Para más información de este desafío y leer los libros ir aquí.

Se puede encontrar más información en bklynlibrary.org, nypl.org/bannedbookschallenge o queenslibrary.org.

El Desafío de Libros Prohibidos se lanza como una declaración contra la creciente tendencia nacional de prohibiciones de libros. La Asociación Estadounidense de Bibliotecas, (ALA, por sus siglas en inglés), anunció recientemente que rastreó una cantidad "sin precedentes" de desafíos para materiales de bibliotecas, escuelas y universidades en 2021: 729 desafíos para 1,597 libros individuales. Esto es más del doble de los desafíos rastreados en 2019. Los libros que se cuestionan a menudo se centran en la raza, los problemas LGBTQ+, la religión y la historia.

Last Night at the Telegraph Club, un título de Penguin Random House que explora temas de raza y sexualidad, ha sido objeto de tales esfuerzos de prohibición de libros, incluso en Texas a principios de este año. La historia se centra en Lily Hu, una adolescente que vive en el barrio chino de la década de 1950, que se enamora de otra mujer en un ambiente que no favorece las relaciones LGBTQ. Su romance, junto con la paranoia del susto rojo, crea una situación de alto riesgo que podría costarle la ciudadanía al padre de Lily.

Cuando el título ganó el Premio Nacional del Libro en 2021, la autora Malinda Lo hizo referencia a la "oposición a nuestras historias" en un emotivo discurso de aceptación, destacando la "presión para eliminar los libros sobre personas de color, personas LGBTQ y especialmente personas transgénero de las aulas y bibliotecas". . Insto a cada uno de los que miran a que se eduquen. . . necesitamos su apoyo para mantener nuestras historias en los estantes. No dejes que nos borren".

El Desafío de Libros Prohibidos es un esfuerzo por hacer precisamente eso: hacer una declaración contra la censura y los esfuerzos organizados para borrar identidades, y conectar a los neoyorquinos con un libro que no solo disfrutarán, sino que puede ayudar a desarrollar comprensión y empatía: las herramientas necesarios para luchar contra la ignorancia y el odio.

Del 23 de mayo al 26 de junio, el desafío se lanza durante el Mes de la Herencia de los Asiáticos Estadounidenses y de las Islas del Pacífico y en vísperas del Mes del Orgullo LGBTQ, lo que contribuye a los sólidos esfuerzos en los tres sistemas de bibliotecas para celebrar y honrar a quienes se identifican como parte de esos grupos.

También vale la pena señalar que la sucursal de Chatham Square de la Biblioteca Pública de Nueva York realizó anteriormente un programa en torno al título a principios de 2022, en asociación con la Biblioteca Pública de San Francisco y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York para hacer un club de libro de Chinatown de costa a costa sobre Last Night at the Telegraph Club. Alrededor de 150 estudiantes de octavo grado en dos escuelas de la Ciudad de Nueva York en Chinatown leyeron y discutieron el libro junto con bibliotecarios organizadores, y luego tuvieron una discusión virtual con sus estudiantes homólogos en San Francisco y la autora Malinda Lo.

“El acceso abierto a libros e información es la misión central de la Biblioteca Pública de Brooklyn y un componente esencial para una democracia próspera. La lectura fomenta el pensamiento crítico, nos presenta diversos puntos de vista y, quizás lo más importante, ayuda a los jóvenes a aprender a respetarse unos a otros y a sí mismos. Por eso, estamos especialmente encantados de lanzar el NYC Banned Book Challenge con el título premiado Last Night at the Telegraph Club, una conmovedora historia sobre el amor y la identidad”, dijo Linda E. Johnson, presidenta de la Biblioteca Pública de Brooklyn.