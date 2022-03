Lanzan página web y mapa interactivo para educar a clientes de NJ sobre el material de sus tuberías y la presencia de plomo

New Jersey American Water creó una página web y mapa robustos e interactivos que permiten a los clientes conocer el material de la tubería de servicio de su propiedad o de cualquier propiedad en áreas del estado.

El mapa se puede encontrar aquí o navegando en newjerseyamwater.com, en la sección Water Quality (Calidad del agua) y en la parte Lead and Drinking Water (Plomo y agua potable).

La página web educativa y el mapa se crearon en respuesta a la legislación del estado de Nueva Jersey que exige que todos los proveedores de agua compartan información con los clientes sobre material de las tuberías de servicio propiedad de la compañía de servicios públicos y del cliente que conducen a su propiedad, que notifiquen a los clientes con tuberías de servicio de plomo o acero galvanizado y que las reemplacen en un plazo de diez años.

​​“Nuestro objetivo al crear esta página web y el mapa es comunicarles de forma proactiva y transparente a los clientes no solo la información sobre el material de su tubería de servicio, sino también lo que hacemos para proporcionar agua que cumpla con las regulaciones de calidad del agua, las formas en que pueden ayudar a reducir su posible exposición al plomo, y cómo pueden ayudar a informar a nuestro programa de reemplazo de tuberías de servicio de plomo”, indicó Mark McDonough, presidente de New Jersey American Water. “Nos comprometemos a acelerar nuestro programa de reemplazo de todas las tuberías de servicio de plomo y galvanizadas en un tiempo menor al requisito de diez años que establece la ley”.

En la página web, los clientes pueden hacer clic en el mapa e introducir su dirección en el campo Find Address (Buscar dirección). El mapa ampliará la dirección y mostrará el material de la tubería de servicio en el lado de la compañía de servicios públicos y del cliente. Si al lado de la propiedad del cliente aparece como desconocido, se recomienda a los clientes que ayuden a identificarlo y comuniquen esa información a la compañía mediante el formulario emergente del sitio web.

Además del mapa, los clientes también encontrarán en la página web:

El enfoque de la compañía respecto al reemplazo de las tuberías de servicio de plomo.

Información sobre cómo evaluar y reducir la posible exposición al plomo.

Preguntas frecuentes relacionadas con el plomo y el programa de reemplazo de tuberías de servicio de plomo de la compañía.

Guía para ayudar a los clientes a determinar el material de su tubería de servicio.

Recursos adicionales sobre el plomo en el agua potable.

Un formulario en línea que los clientes pueden utilizar para hacer preguntas específicas y recibir una respuesta de un miembro del personal de la oficina local especializado. La compañía también creó un video educativo y un video que muestra cómo utilizar el mapa, los cuales se pueden encontrar en la página web y el canal de YouTube.

De acuerdo con la nueva ley de reemplazo de tuberías de servicio de plomo, New Jersey American Water también está obligada a enviar cartas certificadas a todos los clientes cuyas propiedades cuenten con una tubería de servicio de plomo o acero galvanizado. La empresa quiere aclarar que, si la tubería de servicio de sus clientes contiene plomo o tubos galvanizados, esto no significa que no puedan utilizar el agua como lo harían normalmente. El agua suministrada por New Jersey American Water cumple los estándares estatales y federales de calidad del agua, incluyendo aquellos establecidos para la detección de plomo.

“Realizamos pruebas periódicas para detectar el plomo al final de nuestro proceso de tratamiento, tal y como lo exige el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, y asimismo realizamos pruebas en nuestro sistema de distribución de conformidad con los requisitos regulatorios de la EPA. Estas pruebas han demostrado que el plomo no supone un problema en el agua que se distribuye desde nuestras instalaciones de tratamiento de agua”, indicó McDonough. “También, para reducir la posibilidad de que el plomo de las tuberías de servicio y domésticas se filtre al agua, gestionamos los niveles de pH en el agua que sale de nuestras instalaciones de tratamiento y agregamos un inhibidor de corrosión en caso de ser necesario. Los resultados de nuestras pruebas de plomo y cobre demuestran que nuestra inversión permanente en infraestructuras y nuestros procesos de tratamiento están funcionando; nuestra agua cumple los estándares”.

Aunque el plomo no está presente en el agua tratada que sale de las instalaciones de la compañía ni en las tuberías del sistema de distribución, la compañía les recuerda a los clientes que hay medidas adicionales que las personas pueden seguir para protegerse de las partículas de plomo que podrían estar presentes en las tuberías interiores. Si su casa fue construida antes de 1985, su sistema de tuberías podría contener materiales con plomo. Para ayudar a reducir la posible exposición, los expertos recomiendan abrir el grifo de agua fría de la cocina durante 30 segundos a 2 minutos, si no se ha utilizado durante más de seis horas. Esta es una forma sencilla de reducir el riesgo de exposición al plomo en las tuberías de los edificios antiguos. Para obtener más consejos e información, visite www.newjerseyamwater.com/LeadFacts.