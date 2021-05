La violencia armada en la ciudad de Nueva York casi al doble en comparación con la misma época del año pasado: policía

NUEVA YORK - Mientras la ciudad de Nueva York intenta recuperarse de la pandemia, hay otra epidemia urgente que los residentes dicen que debe abordarse: la violencia con armas de fuego.

En lo que va del año, se han reportado 448 incidentes relacionados con armas en los cinco condados que afectaron a 501 víctimas, según las estadísticas de la policía de Nueva York. Eso casi duplicó la cantidad de incidentes reportados en la misma época el año pasado, pero también fue cuando la ciudad estuvo casi dos meses en el cierre de COVID-19. En 2019, cuando la delincuencia en general alcanzó un mínimo histórico en los cinco condados, hubo un total de 766 tiroteos reportados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Solo este fin de semana, hubo 25 incidentes separados con 30 víctimas, incluidos tres transeúntes que fueron baleados el sábado en Times Square.

Hasta ahora, no se han realizado arrestos, pero dos altos funcionarios de la policía de Nueva York identificaron a Farrakhan Muhammad como la persona de interés en el tiroteo. Un video capturó a la persona de interés alejándose de la escena, dijo el Departamento de Policía en Twitter.

La policía todavía está buscando al sospechoso que intentó dispararle a su hermano luego de una discusión cerca de West 44th Street y Seventh Avenue, pero en su lugar terminó hiriendo a un turista, una niña de 4 años de Brooklyn y una mujer de 43 años de Nueva Jersey.

Wendy Magrinat, una residente de Rhode Island de 23 años que estaba en un viaje con motivo del Día de las Madres a la ciudad de Nueva York, le dijo a NBC New York que fue un momento "aterrador", pero que ahora está de regreso en casa y recuperándose.

Magrinat dijo que probablemente tendrá una bala alojada en su pierna por el resto de su vida. "Los médicos dijeron que no harían ninguna cirugía ni sacarían la bala, solo porque haría más daño", dijo.

Un nuevo video del caos muestra a los testigos tratando frenéticamente de señalar a los policías caninos después de que los transeúntes resultaron heridos. La niña de 4 años que llegó un disparo en el pie simplemente estaba comprando juguetes con su familia cuando la golpearon, dijo la policía.

Se vio a la oficial Alyssa Vogel corriendo hacia un lugar seguro con la niña en sus brazos. Ella le dijo al New York Post que es "la niña más fuerte que he visto en mi vida", y agregó que no lloró ni una vez, excepto cuando le estaban poniendo el torniquete.

El alcalde Bill de Blasio calificó el tiroteo como "violencia sin sentido" y prometió que los responsables llevados ante la justicia. "La avalancha de armas ilegales en nuestra ciudad debe detenerse", dijo el alcalde en Twitter.